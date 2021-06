Otra testigo en el caso de la presunta compra de votos de Ciuca en las elecciones de 2015 en Mogán ha cambiado su versión. En su comparecencia de ayer ante el juez, P. E. G. detalló que nadie le compró el voto, como había asegurado en su declaración inicial ante la Guardia Civil. La testigo había afirmado que a cambio de 50 euros votó al partido de la actual alcaldesa, Onalia Bueno. Sin embargo, ayer dijo lo contrario y justificó que realizó esa declaración inicial por sentirse presionada tras tantas preguntas. P. E. G., según fuentes presentes en la sala de vistas, relató que fue a Correos a buscar el voto de su marido y el de su hijo y que ellos siempre quisieron votar a Ciuca. Además, fue ella quien puso los votos en los sobres de ambos porque se ocupa de esos papeleos en casa, mientras que ella no vota al no tener la nacionalidad. Por tanto, sentenció que no votaron a Ciuca con ninguna prebenda, y añadió que no se han sentido presionados en los últimos meses. Su declaración no está incorporada al auto de la denuncia. Aunque existe un informe de la Guardia Civil en el que se refiere a su declaración, solo se pueden acoger a lo que dijo ayer.

El cambio de su versión se suma a la de B. P. G, que había sido la primera testigo en declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, quien hasta el próximo 12 de julio citará hasta a 18 testigos y las 10 personas investigadas en este caso de presunta compra de votos, entre ellas Onalia Bueno, alcaldesa del municipio, Mencey Navarro, primer teniente de alcalde, y la concejal de Servicios Sociales, Tania Alonso. Las declaraciones se realizan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria por cuestiones sanitarias.

Entre los citados ayer también declaró Z. M. A., que aseguró que siempre quiso votar por Ciuca, algo que afirmó en una comida familiar en la que se encontraba una vecina, que le dio 50 euros. La testigo, según fuentes presentes en la sala de vistas, indicó que no sabía de dónde salía ese dinero pero que no le influyó ya que igualmente iba a votar al partido que actualmente gobierna en el municipio. Asimismo, detalló que no recordaba el trámite a través del que votó, si de forma presencial, si por correo y si se lo dio a su vecina.

Otro de los testigos, D. A. declaró en contra de uno de los investigados, Salvador Álvarez, un funcionario que le dio unos cheques para sacarlos en efectivo y que le dijo que que eran para financiar la campaña de Ciuca. Añadió, según fuentes presentes en la sala de vistas, que el dinero procedía de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín. Sin embargo, D. A. dejó claro que no tenía la certeza de que fuera ese el objetivo sino que eso fue lo que le aseguró S. Á. El testigo aportó una fotografía de esos cheques y explicó que no sabía a dónde fue el dinero. Por último, aseguró que en 2011 y en 2015 votó a Ciuca.