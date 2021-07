Lucas Bravo de Laguna: «Gran Canaria debe recuperar el protagonismo que tuvo en los 80»

Lucas Bravo de Laguna, hijo del fundador de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, es el nuevo presidente del partido, elegido en el segundo congreso que celebra la formación. Niega ser delfín de su padre, augura convertirse en una fuerza para la Isla partiendo de la creación de comités locales en los distintos municipios de Gran Canaria, y luchar por ella sin pleitismos.

Enrique Hernández Bento, el último fichaje de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y cabeza de alguna de las listas de su partido en 2023, se ha mostrado partidario de concurrir por separado de Coalición Canaria, sus actuales aliados. ¿Qué opina usted?

El sábado pasado fui elegido presidente del partido en el segundo congreso desde su formación, en el Gran Canaria Arena, al que acudieron unas 300 personas, y tanto el nuevo consejo de dirección como yo, porque no será una directriz personal del presidente, decidiremos antes de finalizar el año si concurrimos en las elecciones de 2023 en solitario o si buscamos alguna coalición electoral. Pero en principio, lo que hemos dicho tanto Enrique como yo, es intentar aglutinar la fuerza necesaria para participar en solitario, y ofertar a la sociedad grancanaria un proyecto político netamente insular. Pero como ya le dije, en cualquier caso esa postura pasará por una votación en el consejo de dirección.

¿Cómo pretende disponer de esa fuerza necesaria?

Pues con la creación de más comités locales para poder representar a Unidos por Gran Canaria en toda la isla. En Las Palmas de Gran Canarias, ya contamos con representación en el Ayuntamiento, y también en Santa Brígida, que de momento es el único municipio en el gobernamos con dos concejales, a los que sumamos otros dos consejeros en el Cabildo y a mí, que soy diputado en el Parlamento de Canarias. Ahora lo que queremos es crear una estructura en los municipios que no la tienen y aumentarla en los que ya disponemos de ellas.

¿Puede avanzar en qué otros municipios se verán los nuevos representantes de UxGC?

Estamos en conversaciones avanzadas para crear comités locales en Ingenio, Santa Lucía, Telde, por supuesto, en Gáldar, Artenara y San Bartolomé de Tirajana, que es donde estamos ahora mismo con una constitución de un comité en breve. En este sentido voy a celebrar un consejo insular el 28 de julio en el que, entre otras cosas, se llevará a cabo la constitución de esos comités locales. Toda mi primera etapa como político tuvo lugar en un ayuntamiento, el de Santa Brígida, y tengo muy claro que sin fuerza en los municipios no la tienes en otras instituciones. Hay que potenciar la marca Unidos por Gran Canaria ahí. Sin ese apoyo local no tendremos influencia ni en el Cabildo ni en el Parlamento.

Lleva usted dos años como diputado del grupo de CC en el Parlamento de Canarias, ¿se ha sentido cómodo y útil en esa organización o cree que UxGC tendría más visibilidad si fuera por libre?

Le aclaro. Todo el mundo dice ‘Grupo de Coalición Canaria’ pero no es exactamente así. Es Grupo Nacionalista Canario. Y además, me presenté como diputado independiente, así figura en la papeleta. Yo, aunque estoy dentro del grupo nacionalista soy independiente y de Unidos por Gran Canaria. Dicho esto, lógicamente coincidimos en muchos planteamientos aunque seamos fuerzas políticas diferentes.

Y tanto. Ustedes promovían en el Cabildo una oficina de desagravios con Tenerife…

Yo entro en Unidos por Gran Canaria en 2018. Tres años después de su constitución, y puedo decir que nuestro objetivo no es ir contra ninguna isla. Nos sentimos canarios y queremos la unidad de Canarias, pero opinamos que Gran Canaria lleva muchos años perdiendo influencia específica en la Comunidad, y que debe recuperar el protagonismo que tuvo en los años 80 en las que era el auténtico motor del archipiélago. Ahora por desgracia, la isla encabeza la lista de desempleados, de espera sanitaria, abandono escolar, exclusión…, y pensamos que eso es consecuencia de una política errónea. No vamos contra nadie, solo queremos que Gran Canaria no se quede atrás, que es lo que está pasando.

En el congreso de su formación celebrado en el Arena el pasado sábado usted sale elegido presidente de un partido que fundó su padre. ¿Ya era usted el delfín natural de la formación?

Esto es lo típico que se dice. Pero no es lo cierto. Toda mi trayectoria en el Partido Popular la realizo como cargo público, y sin mi padre en el partido. En la noche en que yo ocupo por primera vez un cargo público, que fue en el año 1999 y que es cuando entro como concejal en el Ayuntamiento de Santa Brígida, él dimitió como presidente regional del Partido Popular, y por tanto es evidente que mi trayectoria hasta ahí no está vinculada a él. Sí se vincula en el año 2011, cuando José Miguel Bravo de Laguna se presenta como candidato al Cabildo de Gran Canaria y yo también. Como ya dije en el congreso de Unidos por Gran Canaria, lo fácil es pensar que heredo el cargo, pero resulta que hay que tener en cuenta un hecho fundamental: que he sido elegido con todos los votos del consejo de dirección del partido, los afiliados y los simpatizantes. Además esto no es el partido de los Bravo, como lo llaman intentando desprestigiarlo, sino de todos los grancanarios, porque nuestra ideología no es de derecha ni de izquierda ni de centro, sino de Gran Canaria. Por eso en sus siglas caben todas las personas que vivan en Gran Canaria siempre que quieran una isla mejor.

¿Qué lista le gustaría encabezar en las próximas elecciones? ¿Parlamento, Cabildo, o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

También le digo, al igual que ocurre con la decisión de concurrir con otras formaciones política o no hacerlo, será el consejo de dirección durante el año que viene el que tome una decisión sobre en qué institución debo presentar mi candidatura. En este sentido me gustaría destacar que tenemos una serie de personas en el partido, cargos públicos con los que contamos de cara a las elecciones del año 2023 y nuevas incorporaciones, como lo son Enrique Hernández Bento o Carmen Guerra, a la que se sumarán otras que se añadan al proyecto y a las que daremos la mejor ubicación posible en sus respectivas candidaturas. Por eso no sé decirle en qué lista apareceré en el año 2023. Todavía es pronto para saberlo.

Y según el presidente del partido Unidos por Gran Canaria ¿por qué cree que habría que depositarle un voto en la urna, si fuera el caso?

Estamos en estos momento relanzando el partido junto con los compañeros nuevos de dirección y lo que queremos es ilusionar a la sociedad grancanaria para que vean en nosotros un proyecto útil para mejorar la calidad de vida de todos los grancanarios. Y siempre dejando claro que no somos ni pleitistas ni vamos en contra de ninguna isla, sino detrás de la mejora de Gran Canaria.