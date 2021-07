La mejora de la vía entre San Agustín y El Veril lleva tres semanas palizada

La obra de acondicionamiento y mejora turística de la Avenida de la Unión Europea entre San Agustín y El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, lleva paralizada más de tres semanas. Así lo ha confirmado el concejal de Obras Públicas, Bartolomé Acosta, en respuesta a una pregunta formulada en el último Pleno por Fernando González Montoro, concejal de PP-AV, en relación a la paralización de los trabajos de remodelación de la antigua carretera comarcal a su paso por la urbanización turística. El freno se debe, explicó posteriormente el edil responsable del área a este periódico, a que han aparecido «residuos» bajo el asfalto y se ha tenido que recoger más material del previsto. Eso obliga a modificaciones de obra que aumentan el coste y el Consistorio está a la espera de que se pronuncie el departamento de Intervención.

El contrato para la regeneración urbana de esta avenida se formalizó el 8 de agosto de 2019 y tenía un período de ejecución de ocho meses pero ya han pasado 22 y las obras aún no han concluido.

El edil de PP-AV también reclamó información sobre el inicio de uno de los lotes de esta obra para la demolición de tres de los cuatro pasos elevados que se encuentra en este tramo de la vía porque no cumplen con la accesibilidad, según recoge el proyecto inicial. En respuesta, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, afirmó que esas pasarelas finalmente no se van a demoler y se quedarán donde están.

Narváez explicó que «es mejor no quitarlos y mantenerlos, porque quitarlos genera mayor inseguridad a los peatones». La regidora señaló que al no estar todavía iniciada la demolición se puede revisar el proyecto. En todo caso, explicó posteriormente el edil de Vías y Obras, y dado que hay un contrato por valor de 452.000 euros, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una sanción por no cumplir con las condiciones firmadas en el contrato, que será del 3% del valor de la obra, y en este caso ascenderá a los 13.560 euros.

El concejal de PP-AV Fernando González Montoro criticó que 22 meses después de la formalización del contrato las obras aún no estén acabadas cuando tenían un plazo de dos meses en el caso de la demolición de los pasos elevados y ocho meses la obra civil para convertir la antigua carretera comarcar en un espacio urbano.

La obra ha encontrado dificultades, como es la necesidad de retirada de una mayor cantidad de residuos, lo que aumentará el coste inicial de 3.342.986 euros.

Por su parte, la portavoz de la formación, Elena Álamo, ha criticado que el equipo de gobierno no haya convocado aún una comisión anunciada por la alcaldesa para informar a la oposición del estado de las obras y las modificaciones que se llevarán a cabo. «Creemos que la obra debe ejecutarse tal y como estaba en el proyecto inicial y terminarse ya, porque la paralización de los trabajos está generando molestias a todos los vecinos y turistas por unos cambios que pretenden hacer y que nos tienen que explicar porque no los entendemos», señaló. Álamo añadió que de la obra civil para la transformación de la avenida solo está ejecutado el 80% de los trabajos, que corresponden a bordillos, aceras y alumbrado público.

Por otro lado, el edil José Carlos Álamo solicitó información a Narváez sobre si recientemente han visitado el municipio representantes de Bandera Azul para amonestar al Ayuntamiento por la situación de las playas, con carencia de servicios de temporada por falta de pliego de contratación. La alcaldesa eludió responder la pregunta más allá de argumentar que las principales playas acaban de renovar la bandera «y no veo ningún riesgo de que podamos perder el título de excelencia».

Fuentes de la organización que otorga estas banderas han confirmado que se celebró una reunión recientemente que fue «muy positiva» y donde no se abordó los servicios de hamacas y sombrillas puesto que no compete a este orgaismo ni tienen incidencia en la consecución o no de la bandera. Las mismas fuentes revelaron un clima de cordialidad y que solo comunicaron al Ayuntamiento la nacesidad de mejorar aún más la accesibilidad a las playas y la importancia de renovar e instalar más paneles informativos. Desde el Consistorio, añadieron, han recogido el guante y mantenido su compromiso para cumplir con todos los criterios para mantener la bandera azul.