Gáldar inaugura un museo que relata la rica historia de la ciudad

El Museo Agáldar, uno de los grandes proyectos del grupo de gobierno de la localidad norteña e instalado en el histórico inmueble del Capitán Esteban Ruiz de Quesada, quedó inaugurado ayer sábado al mediodía por el alcalde la ciudad, Teodoro Sosa, y el concejal de Cultura, Julio Mateo.

A lo largo de las trece salas dispuestas en un inmueble del siglo XVIII, que ya de por sí es destino en sí mismo, declarado Bien de Interés Cultural en 1993 y restaurado posteriormente con una inversión de un millón de euros, se resume, según Julio Mateo, «toda la historia conocida de la ciudad, en un trabajo conjunto de asesores”, entre ellos el cronista de Gáldar, profesor de la ULPGC y doctor en Geografía e Historia, Juan Sebastián López. Una labor de síntesis “complicada para elegir lo importante de cada uno de los siglos pero en la que se consiguió llegar a un consenso del discurso museístico que ahora se ofrece».

El concejal explica que cuando se presentó la rehabilitación del edificio, promovida por la anterior concejal de Cultura, Encarnación Monzón, «en la placa que se descubrió ya rezaba que ahí estaría el futuro museo de la ciudad», pero llegó la crisis financiera de 2008 y se tuvo que aparcar el proyecto.

Es en 2015, con la toma de posesión de Mateo en el área de Cultura, cuando se redacta el plan estratégico del municipio para acceder a la financiación europea, «y ahí incluimos 150.000 euros para la dotación del museo».

El camino no fue fácil. En una Canarias en la que no proliferan las empresas dedicadas a proyectos museísticos no fue hasta el tercer proyecto solicitado cuando la empresa Gaia Consultores Insulares, que también firma el nuevo centro de interpretación de Risco Caído en Artenara, da en el clavo, cuyo resultado se muestra en un potente fondo museístico en el que el espectador, puede hilar, memorizar y recrearse en la linea temporal de la que fue y es una de las ciudades más importantes de Canarias antes y después de la entrada de los europeos.

En su interior se encuentra más de un centenar de piezas originales, muchas de ellas inéditas, nunca expuestas, que formaban parte del archivo histórico municipal o incluso de Cueva Pintada, así como obras, y documentos donados por varios vecinos del municipio, a lo que se añade un impagable cuadro del pintor indigenista galdense Antonio Padrón, así como dos obras originales de Tony Gallardo que muestran el conflicto social que se vivió en Sardina de Gáldar en los años del franquismo.

A ello se añaden los papeles que aparecieron en el interior de la imagen de la Virgen de la Vega, fechados en 1727, unos legajos que servían de relleno para la talla y que relatan la historia de un barco que venía de Cuba a Canarias, lo que no solo reafirma la idea de la procedencia de esa obra, sino del gran volumen de arte sacro que atesora la ciudad procedente tanto de tierras americanas como de Filipinas, fruto del abigarrado comercio en la época del Imperio, no en balde la imagen del propio patrón de la ciudad, Santiago, procede de México, como resalta Mateo.

Templo o pan

No quiso pasar por alto el edil ayer su agradecimiento a otros donantes como Francisco Quintana, Celina Suárez (hermana del sacerdote ya fallecido Santiago Suárez), Gabriel Ortuño, Rosa María Martinón, Cristóbal Guerra, la familia del ya citado Tony Gallardo, la familia de Amable Rodríguez del Castillo, Raúl Mendoza Ramos, Celso Castellano García, Diego Higueras, Vicente Montesdeoca y al propio Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada , así como al Museo Antonio Padrón.

A este elenco se sumaba ayer la donación realizada en plena inauguración de la familia Rodríguez del Castillo al Museo Agáldar de las escrituras originales con la firma del propio Capitán Quesada y la de varios vecinos, en la que hipotecan parte de sus propiedades para construir el templo de Santiago, bajo la premisa del célebre galdense de, «hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan».

Mateo subraya, por último, que con esta nueva dotación el municipio abre el que es ya su cuarto museo, y que además se distribuyen en un cuadrado en torno a la plaza de Santiago en la que cada una de las esquinas es un foco de cultura, como el de Cueva Pintada, en la esquina inferior izquierda; el Sacro, en la superior izquierda; el de Agáldar, en la superior derecha; y el Antonio Padrón en la inferior derecha.

Para el presidente de la corporación, Teodoro Sosa, la jornada de ayer, se constituía en «un día para sentirnos particularmente orgullosos como galdenses y como grancanarios , porque a partir de ahora, la evolución histórica de la ciudad, incluyendo la época aborigen y toda nuestra riqueza histórica, artística y cultural, única y admirable, tendrá un importante protagonismo en este Museo de Historia de la Ciudad que nos va a permitir revalorizarla y mostrarla públicamente».

Hay que recalcar que el nuevo museo es fruto de una inversión de 135.000 euros, financiado en un 85 por ciento por los Fondos Europeos de la Estrategia DUSI, y un 15 por ciento por el propio Ayuntamiento, a los que hay que sumar la aportación de 15.000 euros de la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias con el que se han podido ofrecer recreaciones virtuales de personajes en hologramas que narran la historia del municipio.

El centro se puede visitar de lunes a viernes de 09.00 a 18.30 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 18.30 horas. Es de libre acceso y entrada gratuita, si bien se recomienda pedir cita en el 928 095 095, especialmente si acude en grupo, para así facilitar las visitas guiadas.