Fernando Romero: «Las asociaciones de vecinos marcan el inicio de la democracia en Agüimes»

¿Supone una gran responsabilidad ser el cronista oficial de Agüimes por esa labor de divulgar la historia del municipio?

Sí. Desde hace unos años he estado publicando libros sobre la historia de Agüimes, y por tanto el nombramiento es un honor, un orgullo, porque represento la cultura y la historia del municipio, pero mi trabajo es continuar lo que he hecho hasta ahora que ha sido lo que ha valorado el Ayuntamiento al nombrarme.

Ha escrito usted sobre lo que acontecía en Agüimes bajo la dictadura de Primo de Rivera y bajo la de Franco. ¿Cómo era la vida de los vecinos entonces?

Uno de los libros abarca la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 hasta el 39, que termina la Guerra Civil. En otro indago ya en la etapa franquista. Fue una época muy dura. Se vivía de una agricultura, en las medianías de subsistencia y en la costa de exportación, pero faltaban escuelas, infraestructuras de salud, y había mucha gente analfabeta, al igual que en toda la isla, que era del 60 o 70% de la población. Una situación lamentable. Y una vida muy rural y alejada de la capital.

Hablar de dictadura es hablar de pobreza y de caciquismo. ¿Quienes eran los caciques de Agüimes entonces?

Pues mire, el caciquismo en los pueblos está ligado siempre a la propiedad de las tierras y de las aguas. Y en Agüimes, como en otro lados, esos eran los dueños de la población. Desde principios de siglo hasta los años 20 ese personaje influyente fue Juan Melián Alvarado, y también Vicente Ruano y Urquía, que era su primo. Se hacía lo que ellos decían. Pero es lo que sucedía en todos los pueblos de la isla. Agüimes no es diferente en esto.

¿Pero aquí ya se venía de estar bajo el poder de un señorío?

Eso fue terminada la Conquista, en 1483, cuando los Reyes Católicos le conceden el Señorío de Agüimes al obispo. El territorio era un feudo episcopal. El señor era el obispo, tenía su propio alcalde y su jurisdicción propia. A nivel del Estado estaba el alcalde real, y el del obispo era el ordinario. La parte criminal la llevaba el del Rey, y la otra jurisdicción el obispo. El desarrollo de Agüimes está vinculado a la Iglesia. Al ser un señorío episcopal hay un convento, están los dominicos. Se hacen parroquias y ermitas y todo circula en torno a la Iglesia. Con la desamortización de Mendizábal desaparece el señorío y llega el caciquismo.

¿Hubo muchas represalias políticas en Agüimes?

Si. Hubo maestros perseguidos, sindicalistas, médicos, el alcalde de la República, y concejales. No fue como en Arucas, no hubo pozos en esta zona ni condenados a muerte, pero en Gando si hubo presos de Agüimes.

¿Y cuándo se empieza a notar el desarrollo y el progreso?

Pues mire, después en el franquismo el peso de la dictadura supuso un retraso, se paralizó el progreso. Es a partir de los 60, y más en los 70, cuando se empieza a abandonar la agricultura para ir a trabajar al turismo y ese desarrollo económico es el que empieza a transformar la vida en Agüimes. Muchos abandonan las tierras para irse a trabajar a la construcción de aquellos primeros apartamentos y hoteles de San Bartolomé de Tirajana., donde también muchos encuentran después empleo.

¿Es decir que es el boom del turismo es el que marca el avance económico y social porque aún no llegaba la democracia?

Sin duda. Y ya con la muerte de Franco, en la Transición, florecen por todos lados las asociaciones de vecinos, y después se unen las todos los barrios y forman una candidatura, que es la de Roque Aguayro. Había asociaciones en Montaña de los Vélez, en Temisas, en el Cruce de Arinaga, y así en todos los barrios, y fueron el arranque de la democracia.

¿Pero ese movimiento vecinal ha perdido fuerza en estos momentos?

Bueno, es que no es lo mismo. Antes no había aceras, puntos de luz, saneamiento. Se trataba de reivindicar lo básico y por eso surgen las asociaciones de vecinos. Pero esa lucha ha continuado, y es verdad que las distintas corporaciones no se han alejado y han seguido en contacto con la gente de los barrios. Todos los lunes hay reunión del grupo de gobierno con los representantes de los barrios, y hacen actividades con los vecinos.

¿A qué cree que se debe el éxito de ese proyecto vecinal?

Pues a que están cerca del vecino y no se quedan en el despacho. Roque Aguayro entró en el Ayuntamiento en el año 1979 con mayoría absoluta y estamos en el año 2021 y siempre ha tenido mayoría absoluta. Aquí no hay esa diferencia enorme entre el concejal y el vecino.

¿Eso lo dice porque usted fue concejal y lo hizo así?

Claro. Fui concejal del 79 al 83 por Roque Aguayro como edil de Personal. Pero hay situaciones que parecen caducas, que en Agüimes ya no se dan. Por ejemplo, las etiquetas, la corbata y la chaqueta, y mantener una distancia con los vecinos no se da. Aquí ya no se mantiene ese protocolo en las fiestas que establece que el alcalde y las autoridades van delante. El alcalde y los concejales van en medio de la gente.

¿Usted quiere decir que no hay cosa que más le guste a un político que estar en primer a línea en una procesión?

Si, el estar delante. Tal es así que algunos políticos de fuera, cuando vienen piensan que van a estar en primera fila con las autoridades y cuando ven que los meten en medio del pueblo, dicen: «Ya no vengo más». Eso refleja mucho como funcionan aquí.

¿Qué alcalde fue el que destacó por impulsar la construcción de esas infraestructuras que necesitaba el municipio?

Pues ese fue José Armas Rodríguez, que estuvo en la segunda legislatura de la democracia, del 83 al 87, porque la primera fue más política, más de mentalización que de gestión. Fue una gente joven y comprometida, la media de edad de los concejales era de 26 años. El edificio del ayuntamiento se hizo en esa etapa, y se impulsó toda las infraestructuras.

¿Fue una ventaja disponer de un instituto hace 50 años porque no había ninguno en todo el Sur?

No había ningún instituto de Telde para abajo. Agüimes tuvo el primero de todo el Sur que se abrió 1968. El impulsor fue Joaquín Artiles, sacerdote, que en la época de Franco fue inspector de Educación, y gracias a él Agüimes fuera pionero a nivel de educación media en el Sur, porque antes había que ir a la capital y no todas las familias tenían recursos.

¿Y luego el Polígono Industrial de Arinaga le convierten en el municipio con más ingresos de la comarca?

Es cierto que el Polígono de Arinaga concentra una importante actividad industrial y es una importante fuente de ingresos para el municipio. También es verdad que hay una rebaja fiscal para potenciar esa instalación.

¿Se ha planteado volver a la política?

No. Sigo colaborando en un tercer plano porque los protagonistas son otros. También creo que hay que ser conscientes de cuando hay que marcharse y dejar paso a otras personas. Dedicarse a la política de forma permanente, como si fuera una actividad profesional, no lo veo correcto. ¡Hombre! , si el tiempo pasa y mejora pues vale la pena, pongo el ejemplo de Antonio Morales.

¿Cuáles son las necesidades de Agüimes?

Ahora el mayor problema que hay es el paro. De esto no nos salvamos nadie debido a la a crisis económica. Aunque tengamos un polígono industrial, las empresas han recortado personal, todos dependemos del turismo y hasta que esto no se reponga la gente lo sigue pasando mal. Es un problema grave no tener trabajo.