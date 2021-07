La alerta naranja por altas temperaturas dejó este lunes en Gran Canaria una máxima de 39,7ºC en Tasarte y dará lugar este martes y el miércoles a otra jornada calurosa, aunque en esta ocasión con alerta amarilla, y temperaturas máximas de 34ºC, por lo que mantiene el riesgo de incendios forestales. La Isla, pese a la distancia geográfica, se queda cerca de los baremos que registra en plena ola de calor la Península Ibérica, donde varias capitales de provincia superaron los 40ºC. Agaete (38,4), Tunte (37’8), Teror (37,3), La Aldea (37,1), Maspalomas (35,8), Agüimes (35,6) y Tejeda (35) también estuvieron por encima de los 35ºC en la jornada más calurosa, con diferencia, de lo que va de verano.

Otro de los protagonistas del día fue la calima, que dejó una calidad del aire «muy mala», según el registro del Gobierno de Canarias, si bien tenderá a remitir por la tarde. La situación llevó a ampliar a Lanzarote la declaración de alerta naranja por temperaturas superiores a 35ºC que el Ejecutivo autonómico ya había declarado para Gran Canaria y Fuerteventura. Las dos islas orientales, sin embargo, disfrutarán este martes de un descenso moderado de las temperaturas y mantienen la alerta amarilla, pero por rachas máximas de viento de 70 km/h.

La Aemet prevé en concreto para este martes unos cielos con pocas nubes, alternando con algún intervalo de nubes medias y altas y algún estrato por la tarde-noche en el litoral norte, y con una ligera calima en altura que tenderá a remitir por la tarde. Las temperaturas máximas tendrán un descenso «de moderado a notable en el nordeste y costa sur», aunque podrían llegar a los 36ºC. El viento, mientras, será del nordeste, más intenso por la tarde en vertientes sureste y noroeste, donde hay probabilidad de que las rachas alcancen ocasionalmente los 70 km/h. Predominarán las brisas en las costas suroeste y norte.

La alerta amarilla se extiende al miércoles en el este, sur y oeste de Gran Canaria, donde en las zonas altas se podrían alcanzar también los 34ºC. Además, Gran Canaria prevé humedad relativa de entre el 40% y el 60% en medianías y entre el 20% y el 30% a partir de 1.500 metros, así como vientos de hasta 40 km/hora que podrían llegar a los 50 km/hora en zonas altas, por lo que el Cabildo decidió activar el Plan de Insular Territorial de Protección Civil por riesgo de incendio.

Morro Jable pasa de 22ºC a 35ºC en pocos minutos debido a un reventón cálido

Después de salvar el día sin incidencias, la institución insular insiste en reclamar responsabilidad y prudencia a la ciudadanía, así como la adopción de medidas de prevención especialmente para la población que vive en edificaciones aisladas en el campo o núcleos diseminados, zonas en las que los incendios suelen tener consecuencias graves.

En el intenso día de ayer vivió Morro Jable un fenómeno poco común llamado reventón cálido que provoca un ascenso brusco en pocos minutos, en este caso de los 22 ºC hasta los 35 ºC, durante la mañana. Sucede cuando la corriente descendente, después de atravesar la capa de aire relativamente cálido y seco donde se va acelerando, y tras evaporarse toda el agua en forma líquida, encuentra una capa estable, relativamente fría y húmeda, cerca de la superficie, pero suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo. El resultado es un repentino e intenso calentamiento del aire y, a menudo, disminución de la humedad en superficie, según explica la Aemet.

Recomendaciones

Ante la alerta por calor, el Gobierno de Canarias insta como siempre a la población a evitar el sol directo usando una gorra o similar, llevar ropa ligera, procurar caminar por la sombra, beber agua a menudo, no dejar a niños o mayores en un vehículo cerrado, no salir ni hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día o tomar comidas ligeras y regulares y no calientes ni con muchas calorías.