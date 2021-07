Concepción Santana: «Sin plazas de aparcamiento, nadie viene al casco de Santa Brígida a comprar»

¿Cómo está la situación del comercio y la restauración en Santa Brígida ahora?

Se nota más movimiento, y cierta recuperación. Es verdad que ahora mismo estamos en un periodo de tiempo que suele ser flojito porque mucha gente está de vacaciones. Además la gente cuando que sube al centro se va para otras zonas y no se detiene en Santa Brígida. Algo bueno es que no han cerrado negocios con toda la pandemia. Perdón si, una peluquería de una cadena low cost; pero en definitiva si que hace falta un atractivo que impulse a la gente de la isla y a los turistas a visitar más Santa Brígida.

Pero, ¿qué es lo que creen los empresarios que hace falta?

Pues hay que hacer algo para que a la gente algo le anime a subir. Ahora lo único que tienen es el casco, y de esas visitas se pueden beneficiar los que están alrededor del Ayuntamiento y nada más. El resto vamos tirando con los vecinos y el día a día.

¿Y qué es lo que proponen?

Es que Santa Brígida sólo tiene la Casa del Vino o el mercado agrícola pero, al margen de que ahora estamos en pandemia, no cuenta con más oferta de ocio o cultural que enganche a la gente a acercarse. En mi caso, puse el negocio aquí, pero lo tenía descartado porque sólo venía al ambulatorio o si tenía que hacer una gestión en el Ayuntamiento. Es importante que desde el Ayuntamiento se haga una apuesta para que el casco gane visitantes. Espero que cuando acabe la demolición del ‘mamotreto’, y se haga el parque en la parte superior gane atractivo para que den ganas de venir a dar una vuelta como cuando se va a Triana, para que de esa forma aumente el consumo.

¿Esperan que la peatonalización de mas calles en el casco ayude un poco?

Sí. Sin duda esperamos que sea un impulso para el casco. Está todo a expensas de la obra de la rotonda que están haciendo desde la zona del mercado. Está previsto que peatonalicen tres calles, y se supone que eso animará a transitar por el pueblo, pero el problema es el aparcamiento. Ahora mismo solo está el terreno de tierra al lado del ‘mamotreto’. Sí que cuando se habilite los sótanos del mamotreto, que hay 260 plazas de aparcamiento, habrá un incentivo para venir. Hasta para los que vivimos aquí, es complicado buscar un sitio para el coche.

¿Le han pedido al Ayuntamiento que les ayude a organizar actividades para impulsar las ventas?

Bueno, estamos pendientes de disponer de ayudas para poner en marcha un mapa interactivo de todas las tiendas y establecimientos de restauración que tendrá un localizador que permitirá saber dónde está cada negocio. Pero lo primordial es que habiliten plazas de aparcamiento porque se puede peatonalizar, y hacer cosas pero si no hay aparcamientos nadie viene.

¿Y cómo ven que se instale una gran superficie en el casco?

No hemos tenido quejas. Si hay más oferta comercial más gente vendrá, pero también es cierto que si lo que hace la gente es venir solo a llenar el carro, quizás no. Es lo que se hace habitualmente cuando acudes a un establecimiento grande, porque no es igual que si el establecimiento está dentro de un centro comercial.

¿Porqué decide ponerse al frente de la Asociación de Empresarios de Santa Brigida?

Pues porque veía que se pagaba una cuota y no hacían nada. Y ninguna asociación de empresarios culminaba el registro de Ciudadanía del Ayuntamiento, y de esta última, de la que llevo la presidencia, tuvieron constancia en el Cabildo de su actividad hasta 2017. Ya hemos hecho una campaña de promoción, ‘Yo compro en Santa Brígida’ y la idea es que los empresarios comprendan lo importante que es trabajar asociados.

¿Y a cuántas pequeñas empresas representan?

Ahora mismo a unas 70, y esperamos ir sumando más socios porque en Santa Brígida existen unas 200 pequeñas empresas.

¿Cuesta poner de acuerdo a los propietarios de los negocios para que se integren?

Cuesta bastante. Y lo que más cuesta es atraerlos a las reuniones. Hay muchas acciones que queremos poner en marcha pero necesitamos el compromiso de las empresas. Por ejemplo, la cadena Just Eat ha ofrecido tres meses gratuitos de reparto pero hace falta que diez negocios se comprometieran en ese periodo. Lo que pasa es que haces una reunión y de 70 vienen 10 o 20 porque dicen que como tienen sus negocios no pueden venir, y las cosas salen pero se necesita compartir ideas y ver entre todos que acciones se pueden llevar a cabo. Es importante la unidad, y la colaboración también entre todos porque hasta podemos suministrarnos muchas cosas.

¿Qué les diría a esos dueños de negocios para que se impliquen en la asociación?

Pues que si nosotros no nos implicamos en defensa de nuestros intereses, nadie lo va a hacer. Los socios están implicados con el proyecto, pero es cierto que se han acomodado a que otros resuelvan esas cuestiones. Se va a poner en marcha una página web para que puedan hacer llegar sus planteamientos y al mismo tiempo, va a servir para darnos a conocer al consumidor y a cualquier inversor. Y además podemos ayudarnos mucho entre todos.

¿A qué se refiere?

Pues si hay una boda, el que tiene una finca puede ofrecer el lugar para la celebración, otra empresa la comida, y así con todo como las flores o la peluquería. Estamos pendiente de las ayudas del Cabildo para poner en marcha muchas de esas ideas.