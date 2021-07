La Alameda de Teror y el aniversario de sus casas consistoriales

Al cambiar la ubicación de esta tercera iglesia ocupó tierras que hasta entonces habían quedado frente a las dos primeras ermitas y el espacio ocupado por éstas generó una inmensa plaza delantera que adecuadamente rodeada por construcciones anteriores por los laterales ubicados al naciente y al poniente extendían dicha plaza hasta la parte posterior donde se estrechaba para dar espacio al solar donde por la misma época se construía la que iba a ser residencia veraniega y de descanso de los obispos de Canarias: el Palacio Episcopal.

Este hermoso edificio, inaugurado a la par que la nueva iglesia, se construyó en una zona más alta que el rasante del resto del conjunto histórico perteneciente a la llamada Huerta de la Virgen y por ello propiedad de la parroquia del Pino; y generó al dejársele un espacio libre frente a su fachada el lugar que con los años sería ocupado por otra plaza. Trasera, más elevada y que fronteriza con el Palacio sería para siempre el perfecto lugar de esparcimiento y festejos, más recoleto y adaptado a las necesidades de la población terorense: la Alameda de la Villa.

Casi ochenta años permaneció este llano que bajaba desde el mismo borde del Palacio sin urbanizar, pero siendo utilizado como lugar de diversión o entretenimiento de los vecinos y de los que por allí llegaban sobre todo en festivos y en tiempos del Pino; y después de que en 1793 se instalara el pilar de abasto con agua de la cercana Fuente de Santa María se creó lo que siempre aparecía en dichos lugares, el mentidero del pueblo.

No sería hasta mediados del siglo XIX cuando, tal como nos informó don Vicente Hernández, el alcalde José Montesdeoca Henríquez decidiera hacia 1844 completar su imagen de arboleda y paseo con la plantación de especies que dieran sombra, el cercado con un muro de mampostería cubierto de losas y el acceso por una escalinata desde la trasera de la iglesia parroquial. Así permaneció el resto del siglo XIX, un tanto abandonada y sin más cambios que el traslado del pilar al poniente del templo; con poca inversión municipal, algún trabajo por parte del vecindario y otros arreglos pagados por el Obispado que por la cercanía de su palacio consideraban la Alameda como su antesala y como la plaza del propio espacio episcopal. Baste el ejemplo de un obispo como Joaquín Lluch y Garriga (1858–1868) que en el rendimiento de cuentas de fines de su obispado declaraba en 1868 que «los gastos del Palacio de Teror, junto con los de las obras de la fuente pública del paseo de la alameda de dicha Villa, que costeó S. E. I.» ascendían a más de 25.000 reales de vellón. Pese a ello y a la fuerte inversión que trajo entre otros avances para la propia alameda, la portada de cantería con que Lluch y Garriga unió las dos edificaciones que formaban el palacio; el espacio específico en medio del arbolado quedaba.

Llegó a tal punto esa desidia, que en octubre de 1863 un periodista describía la situación de la Villa como un completo abandono con «las calles y plazas llenas de escombros y piedras; la alameda sirviendo de tendedero de ropa; las fuentes públicas convertidas en abrevaderos y en lavaderos; el cementerio con sus murallas averiadas; los caminos sin haberse adelantado un centímetro en todo el año». Así, con pocos dineros y menos intenciones de adecentarla transcurrieron las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Todos los años en el verano y las cercanías de los festejos del Pino, se daba un revoque que aguantaba las piedras de los muros que iban descolocándose o cayendo y permanentes alabanzas a aquel espacio que por su ubicación y la solera de los edificios que lo circundaban estaba llamado a mejores usos y un más respetuoso aspecto.

Y sin nombre propio más que el de Alameda hasta que el 3 de febrero de 1918 se celebró en la Villa un homenaje cívico a la memoria de Francisco Bethencourt López, en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por su ayuntamiento el 6 de enero del mismo año por haber sido él quien «quien fundó con su comercio la prosperidad de Teror…, trocando lo que era un villorrio en una población alegre y concurrida», tal como se recogió en acta.

Comerciante teldense instalado en la calle Real de Teror a mediados del siglo anterior, casado con la hija de José Montesdeoca, el alcalde que pusiera el inicio de La Alameda, y que sería de los precursores con sus actividades empresariales del avance económico que experimentó la isla, sobre todo a partir de la construcción del Puerto de La Luz. Los actos celebrados aquel domingo en memoria del ilustre vecino y en presencia de su familia fueron el descubrimiento de lápidas conmemorativas en la casa en que vivió y que hoy ocupa la cafetería Araucaria y en la alameda que tomó su nombre, y sesión necrológica en las cercanas Casas Consistoriales.

Poco tiempo después, el adecentamiento y embellecimiento de la Alameda se tomó como una obligación de la Villa, cuyos vecinos veían con vergüenza aquel abandono que extrañaba a todos los que la visitaban y que los de aquí reclamaban como un acto de justicia después de más de ochenta años de su primera planificación y haberse mejorado tan solo en una típica verja de varas metálicas y travesaños de madera pintado todo de verde y las dos escaleras de acceso con el pilar central.

Esa responsabilización municipal con respecto a la Alameda, aún con piso de tierra, se planteó definitivamente con el edicto firmado en Teror el 21 de agosto de 1925 por el entonces alcalde Carlos Arencibia Yánez y que anunciaba para el tres de septiembre “la subasta de las obras de reforma de la alameda de esta población” con un presupuesto de 16.678 pesetas.

Sin embargo, sería el siguiente alcalde Isaac Domínguez Macías quien movería con un entusiasmo alabado por todos, la obra.

Estaba ya a punto de terminarse a mediados de 1926, pero tanto los presupuestos como todo el papeleo con el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre a quien se encargó, comenzaron desde 1925.

En el archivo del arquitecto y en el correspondiente plano, descripción y presupuestos se habla de los elementos que configurarían la plaza, aunque alguno de ellos como el quiosco no aparecía al inicio. El “paseo alto”, o calle que quedaría después de bajar los niveles con el resto de la explanada; los peldaños; el muro exterior de contención y antepecho de balaustrada; la repisa de cantería para los bancos; los dos pilastrones completos decorados en cantería a colocar en la escalinata principal; las cuatro pilastras completas de cantería para los extremos de cerramiento, así como las cuatro farolas para las mismas; los estadales de cantería para los bordillos; etc.

Esa correspondencia nos habla del proceso de adecuación de la propuesta del arquitecto a las peticiones y posibilidades de la municipalidad terorense; y algunos párrafos son de verdadero interés para comprender el espacio a crear: “después del paseo y nivelación de tierras estar perfectamente apisonadas en mojado sobre la que se tenderá una capa de hormigón con grava, cal y cemento” o la petición de «Querido Miguel. Como se trata de una cosa pública nada o poco hemos adelantado con el plano si no nos das el presupuesto» así como la descripción de la portada metálica con la que se proponía cerrar La Alameda y que detalla que «entre las pilastras se colocará una antepuerta construida en hierro laminado según dibujo».

Lo cierto es que la obra concluida e inaugurada con una verbena el domingo 15 de agosto de 1926 gustó a los del pueblo y a los de fuera, los veraneantes que por entonces pasaban meses en Teror.

Fray Lesco lo define y alaba de una forma muy estimada hacia la figura de Isaac Domínguez.

“Esta villa eclesiástica, labriega y mercantil, siente ahora ansia da reformas. Hasta aquí ha padecido demasiada actividad política y demasiada modorra administrativa, casos que suelen darse juntos. Esto pueblo, de saneadísimo presupuesto municipal, parece que no ha tenido ayuntamiento ni alcaldes. Tanto mejor si en lugar da mejorarlo se hubieran gastado el dinero estropeándole. En tal estado de abandono lo ha encontrado su actual alcalde, don Isaac Domínguez, hombre seriamente reformista. Tal es el alcalde que se ha propuesto ser ante todo hijo de su pueblo. Ya ha realizado la reforma de la Alameda, no a capricho como desgraciadamente se hace entre nosotros, sino con el consejo de un artista, Miguel Martín; no escatimando dinero, ni malgastándolo, sino invirtiendo el necesario. Y ha resultado un armonioso salón-jardín, embaldosado, elegante, cómodo, sombreado por árboles seculares que, cansados de crecer, han entretejido sus copas formando en la altura una bóveda catedralicia”.

Los terorenses paseaban desde el inicio de su calle principal porque se afirmaba que era desde allí desde donde mejor se apreciaba el efecto de su belleza final, además de la comodidad resultante de la reforma y ensanche de la plaza trasera de la Basílica, que eso fue siempre La Alameda y más después de estas obras.

La historia de La Alameda fue desde entonces y sobre todo después de las funestas consecuencias que las dos contiendas sucesivas -la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial- tuvieron en la economía y el sentimiento de fiesta en la isla, el lugar preferido por los terorenses para la celebración de los eventos de sus festejos más estimados, singularmente los de las Fiestas del Agua.

Cientos de desfiles, conciertos de la Banda; coronaciones de la Reina de la Atlántida; verbenas Canarias; ferias de artesanía; talleres de salsa; juegos infantiles; pregones; verbenas del oeste con tribus indias, pistoleros y el clásico salón del Oeste donde se bebía whisky y tequila; Cross del Pino; maratones y clases de baile latino; actos en apoyo a la plantilla del equipo de fútbol del Teror como la Verbena del Fosforista; actividades sociales de la Asociación de Amigos del Sáhara …llenaron por completo las décadas transcurridas entre 1940 y la actualidad.

Olvidando injustamente el papel de Francisco Bethencourt; la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y Heredades de Agua de esta Villa celebró las Fiestas del Agua de 1956 centrados en un solemne acto en el que, por previa decisión municipal, el 28 de julio de aquel año se modificó nuevamente el nombre de La Alameda. Aunque no mucha gente la llama por ese nombre, desde las 12 horas de ese día y con la colocación de la lápida que aún puede verse en la fachada del Palacio Episcopal La Alameda se llama Plaza Pío XII, para recordar con ello, su visita a Teror en 1934 cuando aún era Legado Pontificio de su antecesor.

Todo ello comenzó a cambiar el domingo 7 de abril de 1968. En la tarde de aquel día una monja dominica paseaba acompañada por su madre por La Alameda, pese al mal tiempo reinante. A mitad del paseo una de las ramas de los seculares y altísimos Plátanos del Líbano se quebró por un fuerte golpe de viento, con tan mala suerte que cayó sobre la cabeza de la religiosa, que pese a ser auxiliada rápidamente y trasladada a la Casa de Socorro de la Plaza de Tomás Morales en Las Palma, falleció en el trayecto. María Luisa Martín Paz de Jesús Misericordioso, de 39 años y natural de Melilla estaba en el Convento de Teror y pasaba aquella tarde con su madre que había venido a visitarla unos días.

Y comenzó una guerra inclemente e inexplicable contra La Alameda de Teror.

Estaba en obras la Basílica en su última fase de restauración y a la par que iba cambiando a mejor en aquellos años el edificio y su entorno, la Plaza del Pino, La Alameda perdió en la década siguiente su quiosco, su embaldosado y sus centenarios Plátanos del Líbano que fueron en un primer momento talados casi a la base para luego ser arrancados y sustituidos por palmeras. Después de cinco años, en 1987, se arrancarían las palmeras y volvieron por decisión de la corporación los plátanos del Líbano. El altísimo drago de La Alameda caería ya en 1989.

Una nueva Alameda sin quiosco ni bancos ni lajas de piedra es la que hemos conocido durante las últimas décadas. Quizá ya es hora de recuperar algunos de esos distintivos.

Cierro este escrito recordatorio de La Alameda con una efeméride que se celebra justamente mañana y que une plaza, ayuntamiento y Villa de Teror con la historia de nuestro equipo de fútbol más representativo, la U. D. Las Palmas.

El 8 de julio de 1951 nuestros futbolistas conseguían su ascenso a la primera división en contienda con el Málaga. La isla entera se enfervorizó con la subida del equipo que había nacido tan sólo dos años antes y que se consideraba representante de todo el deporte de Gran Canaria.

Diez días más tarde, el Gobernador Civil llegó a la Villa para en compañía de su séquito, la corporación terorense, los alcaldes de San Mateo y Valleseco para venir a inaugurar una obra el 18 de julio de 1851; pero no era cualquier obra.

Bajo la dirección del arquitecto Fernando Delgado desde unos años antes se habían llevado a cabo una importantísima labor en el edificio de nuestras Casas Consistoriales que respetando el diseño original de Cirilo Moreno de fines del XIX lo amplió en altura y en espacio.

Aunque no se llevó a cabo la recepción de la obra hasta 1952, aquel día del que hoy se cumplen justamente setenta años se inauguraba nuestro flamante ayuntamiento, uno de los edificios de mayor solera de los que rodean la terorense Alameda.

El Gobernador Civil José García Hernández pronunció en su salón de actos, conjuntamente con el alcalde José Hernández, las palabras que lo inauguraban oficialmente. “Mucho me complace poder venir aquí, aunque sea por breves momentos, a inaugurar estas Casas Consistoriales que responden por completo, a la categoría de esta villa, a la importancia de su término municipal y, sobre todo, a lo que constituye para todos, el timbre más glorioso, porque es Teror la capital espiritual de la isla… Yo os deseo que estas Casas Consistoriales sean la expresión de las mejores aspiraciones y propósitos de que pueda ser capaz en su labor. Labor fructífera y firme que deberá seguir siendo así en favor de esta villa, para que en años sucesivos se completen una serie de necesidades que tan vitales son para esta villa y que señalaba el señor alcalde, y que tan merecidas son de sus habitantes, porque no en balde los hijos de esta villa tienen fama de laboriosos y honrados y que desean para su pueblo las mejores venturas. Espero que se verifique una transformación que dote a la villa del elemento preciso para llenar sus necesidades que hoy permanecen sin cubrir y que han de ser resueltas por todos. Si el municipio no tiene medios, los organismos encargados han de completárselos. Me produce especial satisfacción que este acto coincida con la fecha del 18 de julio. Tendremos la gran satisfacción de que Teror anote en esta fecha histórica como conmemoración de hechos que no pueden olvidarse nunca ni borrarse de la memoria de los españoles, la inauguración de esta Casa. Terminó el Gobernador civil felicitando a la corporación y vecinos, y haciendo votos porque el próximo año se inauguren más obras en esta villa que tanto significa para los canarios y para los que no siéndolo tenemos la honrosa misión de regir esta provincia…” A continuación, la rondalla ’Fernando III ejecutó un escogido repertorio del folklore regional, mientras se servía un vino español en uno de los salones del nuevo edificio, magnífica construcción de depurado estilo canario enclavado en un lateral de la Alameda terorense.

Pero el acto de representación que lo inauguró con público se produjo el domingo 29 de julio de 1951. Aquel día y también en el marco de las Fiestas del Agua, los integrantes de la U. D. Las Palmas, jugadores, técnicos,…llegaron a Teror para agradecer a Nuestra Señora del Pino el ascenso conseguido. Tras el recibimiento popular y la misa oficiada por su capelán el terorense Juan Nuez; el ayuntamiento obsequió en las flamantes Casas Consistoriales, a directivos y jugadores con un brindis de vino español, convirtiéndolos así en los primeros que estrenaron el edificio en un acto protocolario.

No duraron en Primera División más que una sola temporada, pero eso no fue culpa de la Virgen del Pino.