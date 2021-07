Gáldar es el ayuntamiento que más deuda tiene pendiente en los bancos

Si bien hasta diciembre de 2019 era Telde el que estaba a la cabeza del ranking de municipios con más volumen de débito, tras el ajuste que llevó a cabo el grupo de gobierno esta situación cambió y pasó a posicionarse en un segundo lugar. Por contra, hay ocho de los 21 municipios que no deben ni un solo euro a las entidades financieras , y presumen que su deuda está a cero. Es el caso de Agaete, Artenara, Moya, Santa Brígida, Tejeda, Teror, Valleseco y San Mateo.

Este freno al endeudamiento llega con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a las corporaciones locales a destinar el superávit del presupuesto a aminorar la deuda.

Y mientras todos los ayuntamientos se apuran en quitarse de encima una parte de esos créditos, Santa Lucía es el único donde sucede lo contrario y de no tener ni un solo préstamo pasa en un año a disponer hasta de 23.000 euros.

Pero tener deuda bancaria no significa no disponer de saldo en las cuentas. Es como en una economía doméstica, existe una hipoteca pero se abona a plazos para disponer así de dinero para los gastos y hasta de algunos ahorros. Ese es el caso de Gáldar que ha optado por ir pagando las cantidades pendientes a la banca en los plazos establecidos porque adelantarlas no le supone ningún descuento. Sobre esto el alcalde, Teodoro Sosa, señala que es preferible tener 20 millones en las cuentas y poder disponer de liquidez para hacer frente a obras, servicios y nóminas, que cerrar esos préstamos y no tener recursos. Incluso recuerda que cuando llegó a la corporación se debía a los bancos 32 millones de euros y tuvo que aplicar un plan de ajuste. Con todo, en el caso de Gáldar la deuda real es más alta porque también debe unos 3 millones de euros a la Seguridad Social.

Precisamente esa misma medida es lo que ha tenido que aplicar Telde. Un recorte amplio en todos los gastos e inversiones sin remedio porque no quedaba más opción para hacer frente a los millones en créditos que se acumulaban en las entidades bancarias, y que de los 53,1 millones del año 2019 se lograban reducir en una quinta parte en 2020, y dejarlos en 11,3 millones. En este caso si que a Telde le ha compensado adelantar los pagos pues como explicaba la edil de Hacienda, Celeste López, se han ahorrado en unos años unos 5,3 millones.

San Bartolomé de Tirajana tiene sólo 187 euros por pagar, y Mogán debe unos 1,1 millones

Y en el tercer lugar de la lista de los más deudores de la isla figura Valsequillo con 3,7 millones de euros pendientes de abonar. Explica el alcalde Francisco Atta que cuando llegó a la corporación había 10,8 millones y poco a poco, desde 2011, han ido pagando a proveedores y las sentencias judiciales, y a día de hoy ya sólo tienen pendiente 2 millones en los bancos, cantidad que pretende tener liquidada por completo en 2023.

Siguiendo la tabla del Ministerio de Hacienda aparece en cuarto lugar Firgas que hasta diciembre debía a los bancos 1,4 millones, una cifra que supone un descenso de unos 500.000 euros respecto a lo que estaba pendiente el año anterior. Se queda así este municipio de tan solo 7.491 habitantes con el mismo endeudamiento que Las Palmas de Gran Canaria, cuya población es cincuenta veces más elevada.

En el caso de la capital grancanaria la cantidad de deuda que se rebaja a lo largo de 2020 es muy ligera, unos 134.963 euros exactamente es la cantidad que rebajó de los créditos el Ayuntamiento capitalino a lo largo de 2020. Tres años antes la corporación de Las Palmas de Gran Canaria cerró con la deuda a cero por primera vez en décadas, al aprobar una modificación de crédito que le permitió amortizar de manera anticipada los 13,3 millones en préstamos.

También Guía dispuso de casi 400.000 euros del superávit del presupuesto para liquidar créditos. Este municipio pasa de deber 1,6 millones a los bancos a tener pendiente 1.189.006 millones.

En séptimo lugar figura Mogán que cerró el pasado año con 1.166.340 euros de descubierto. No obstante, el municipio del sur ha logrado reducir a la mitad los préstamos bancarios ya que tenía algo más de 2 millones por abonar cuando concluyó 2019.

Santa Lucía pasa de no adeudar ni un préstamo en 2020 a tener unos 23.880 euros de pasivo

En el caso del otro municipio turístico, San Bartolomé de Tirajana, llama la atención que sólo tenga 187 euros en números rojos, la cifra más baja de todos, después de los que la tienen a cero; si bien eso fue tras quitarse de encima unos 6.000 euros a lo largo de 2020. También contaba con tan sólo 408 euros de pasivo el ayuntamiento de Arucas, que pasa a tener unos 17.213 euros al finalizar el pasado año.

Es Ingenio la octava localidad más endeudada. Con 1.119.413 euros, apenas unos 50.000 menos que el ejercicio anterior cerraba el último año este municipio. Y le sigue en el listado La Aldea de San Nicolás con 1.098.845 euros, cifra que ya supone unos 400.000 menos que la que figuraba en el balance de las cuentas de 2019.

Por su parte, Agüimes tiene en préstamos 653.904 euros, unos 200.000 euros menos que el año anterior, pero como señala el edil de Hacienda, Raúl Vega, esta cantidad la podrían saldar pero prefieren hacerlo a plazos porque con el adelanto no ahorran nada.

Por contra, el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia señala que «se duerme tranquilo sabiendo que no se debe nada». Cuenta que cuando asumió la Alcaldía en 2007 la deuda se elevaba a los 2 millones , entre otras cosas porque los Planes de Cooperación con el Cabildo obligaban a aportar el 20% de la financiación. «No gasto más de lo que ingreso, los presupuestos se realizan teniendo en cuenta lo que de verdad se va a ingresar, pero sé que algunos ayuntamientos hacen argucias e inflan los ingresos», subraya el regidor de Valleseco.