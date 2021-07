Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque de Carrizal han tenido que ser modificadas teniendo en cuenta el repunte de la situación epidemiológica en la isla, tal y como han informado el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen tras tomar, de forma conjunta, la difícil decisión de cancelar la programación preparada y mantener tan sólo la ofrenda, que se celebrará el día 14 de agosto.

La concejala de Festejos, Lorena Quintana, recordó que ambas entidades han estado trabajando durante los últimos meses de forma coordinada en la programación, que ya estaba cerrada, recogiendo todas las propuestas del Patronato, así como la portada y diseño del programa, presupuestos, y los trabajos técnicos, pero tras una reunión celebrada a finales de la pasada semana para valorar la situación, llegaron al mencionado acuerdo. “Agradecer a Pimpina, Pepín, Gema y Saro, representantes del Patronato, por el trabajo realizado y por estar siempre ahí. Sabemos que esta decisión no ha sido fácil, pero hay que tener sentido común y ahora no es el momento de realizar los eventos que nos hubiera gustado compartir,” manifestó la edil.

En representación de la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen, Rosario Mendoza destacó que esperaba “que el pueblo entienda la decisión que se ha tomado por el bien común, por nuestra salud” y explicó que desde abril está el Patronato ha estado trabajando en las propuestas presentadas a la Concejalía de Festejos, elaborando un programa con mucha ilusión entre todos.

“Hasta hace poco estábamos ilusionadísimos porque el año pasado no hubo fiesta y estaba mejorando la situación, pero ha vuelto a venir otra ola y estamos mal, y a mí ahora mismo me duele que no haya fiestas en mi pueblo, pero la decisión que hemos tomado es la correcta y espero que la entiendan,” destacó la responsable de Festejos del Ayuntamiento de Ingenio.