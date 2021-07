Burger King España inauguró este jueves un nuevo local en Santa María de la Guía, el primero que la conocida cadena abre en el norte de Gran Canaria. Al acto asistieron el alcalde, Pedro Rodríguez; el director general de Burger King España y Portugal, Jorge Carvalho; y Begoña Cruz, gerente de área de esta empresa en Canarias. El nuevo establecimiento supone la creación de alrededor de 25 puestos de trabajo y está situado en la zona industrial del municipio, concretamente en la calle Félix García González (junto a la gasolinera). Cuenta con aproximadamente 350 metros cuadrados y ofrecerá servicios como Autoking, home delivery, sistema de refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos), kioskos y wifi. Con esta nueva apertura, Burger King España cuenta ya con 34 restaurantes en Canarias, 22 de ellos en la provincia de Las Palmas.

El nuevo establecimiento, con formato Free Standing, incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. La cadena de restauración avanza así, con esta reciente inauguración, hacia un modelo de desarrollo sostenible y certifica la importancia de cubrir las nuevas necesidades de un consumidor concienciado con el medioambiente. Además, este formato permite incorporar los diferentes canales de venta disponiendo de mayor espacio y accesibilidad para los clientes.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena 'Home of the whopper', creando así un entorno confortable y agradable. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca 'Have It Your Way'.

Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, acudió a la inauguración y agradeció a la empresa “que haya elegido nuestro municipio para la apertura de este establecimiento en unos tiempos tan difíciles, donde toda iniciativa empresarial que genere puestos de trabajo para nuestros vecinos resulta primordial para nosotros”, indicó. Jorge Carvalho, director general de Burger King España y Portugal, añadió que “estamos muy contentos de poder seguir creciendo en Canarias, especialmente en un contexto como el actual. Desde Burger King España trabajamos continuamente para que nuestros clientes puedan disfrutar de las mejores hamburguesas, con el sabor de la parrilla que tanto nos caracteriza desde hace 45 años”, señaló Jorge Carvalho.