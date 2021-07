Guía brinda por los sanitarios

Los profesionales sanitarios Carmen Delia Méndez García, Francisca, Paqui, Suárez Osorio y Francisco Viera Castellano son los encargados de anunciar las fiestas de la Virgen, en un pregón que leerán e interpretarán de forma conjunta este sábado a las ocho de la tarde en el pabellón Beatriz Mendoza Rivero, y con el que el Ayuntamiento de la ciudad norteña quiere homenajear al colectivo que en primer línea se ha dejado la piel en estos tiempos de covid.

Para el trío de pregoneros la ocasión representa una forma no solo de abrir un programa festivo, sino también de expresar más de un año en el que han vivido momentos tan difíciles como de complicada traducción al común. El auxiliar de enfermería Francisco Viera, para ello, transparenta la experiencia en lo pasado por uno de sus compañeros de Unidad de Medicina Intensiva, también un auxiliar, “Narciso, que abandonó a su familia para evitar contagios, viviendo solo durante todas las olas de pandemia, y destrozado, tanto física como psicológicamente”, para incidir que “al principio de la crisis la vivimos auténtico miedo, quizá incertidumbre, porque no sabíamos aún lo que teníamos por delante”.

La enfermera Suárez Osorio resume en que esta cualidad de pregoneros les da la oportunidad de expresar sus experiencias, “todas muy intensas”, desde los distintos puestos profesionales que ocupan, “de una manera dinámica para ofrecer una historia diferente porque a lo mejor, de esta pandemia, tenemos algunas cosas que contar”, pero sin olvidar en ningún momento de que el público “se sienta avisado de la fiesta, de comunicar a los que nos oyen que es un momento de alegría y que se ofrecen unos actos a los que están invitados”.

A Paqui Suárez, la oportunidad de pregonar le hace cumplir, de añadido, un deseo que califica como “una fantasía mía, cuando desde pequeña me colaba entre los adultos para oír pregonar a los ilustres, así que cuando el alcalde me propuso anunciar la fiesta me dije que los deseos sí se cumplen”. La tercera en la coral es Carmen Delia Méndez, médica del centro de salud de Guía desde 2002, del que es directora desde 2015, así como médica de familia de Casas de Aguilar, y cuya mejor respuesta ayer fue la de no poder atender a este periódico por estar de guardia al pie del cañón.

Nacida en la vecina villa de Moya, los lazos con Guía los amarró desde que estudiaba el bachillerato en el instituto de la localidad hoy en vísperas de fiesta, en unos años que califica de “inolvidables”, según ha dejado por escrito, así como su agradecimiento a un pueblo que se ha mostrado a la altura de los tiempos por su comportamiento ejemplar.

Como reseñable también será el acto que mañana inaugura un programa, que al igual que ocurre en toda la geografía nacional, queda supeditado a las vigentes medidas sanitarias.

Por ello se han destacado tres escenarios en los que se centran las propuestas: el citado pabellón municipal y anexos donde se darán cita los grandes espectáculos, así como las atracciones infantiles y las noches de verano; el teatro Hespérides y la Casa de la Cultura.

Además, ya para hoy viernes se propone de entrante la apertura de la exposición de papagüevos en este último punto, así como la inauguración de la muestra urbana titulada Manuel González Sosa-El poeta secreto cumple cien años. A eso se añaden, entre otros actos, los del 4 de agosto en el pabellón con el espacio ‘Recréate en Guía’ y el espectáculo familiar Los Papagüevos de Guía, al que se suma el de Los Cantadores y el de Nani Jiménez en la primera noche de verano para los jóvenes.

El programa continúa con el espectáculo infantil Pulgarcita y el concierto de Kilian Viera del 5 de agosto. Entre las citas más destacadas se encuentran las actuaciones de Timple & Boohemia, el 6 de agosto; Los 600, el 7; Maestro Florido, el 8; El Día del Circo, el 9; y Raíces Guienses el día 10, para dar paso luego cada jornada hasta el día 15 a Swing Star, Gerson Galván, Los Salvapantallas, el tributo a Juan Luis Guerra, y Pitingo el ya reseñado 15 de agosto.