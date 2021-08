Once agentes reforzarán la mermada Policía Local de la villa

La actual plantilla de la Policía Local de Ingenio está formada por unos 30 agentes, cuando el ratio o número adecuado para este municipio según los diferentes baremos es de 62. Cabe recordar que Ingenio cerró 2020 con 31.694 habitantes; tiene una densidad de 800 personas por kilómetro cuadrado; una superficie de 38,15 kilómetros cuadrados; y que está entre la costa y la cumbre, y con poblaciones diseminadas.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el día 25 de junio de 2021, como hizo el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, el anuncio de unas oposiciones de cinco plazas de agentes.

Los representantes sindicales recuerdan que seguirán lejos del ratio de efectivos que corresponde

En este anuncio también se ha señalado que si durante el proceso selectivo se producen vacantes, podrán ampliarse las plazas convocadas para las mismas. Entonces, el grupo de Gobierno confía que se cubran las tres vacantes que dejen tres policías, que ya están en la plantilla, al lograr el mismo número de plazas de oficial que se ha propuesto en un proceso selectivo, en régimen interno, como se publicó el pasado día 29 de julio en el BOC. La otra vacante sería al producirse al menos una jubilación de un funcionario policial de plantilla. Sobre este concurso para las cinco plazas y vacantes, la apertura de solicitudes de los aspirantes se inició la semana pasada.

El hecho de que una de las oposiciones esté en marcha -dos plazas- y que se hagan otras dos -una de cinco plazas, más vacantes, y otra interna de tres oficiales-, ha sido motivo de aplausos y elogios por parte de los policías y representantes sindicales. Eso sí, otros agentes lamentaron «la falta de previsión» sobre esta situación actual al ser una plantilla «mermada y a veces limitada», y el tiempo que pasará hasta que se sumen los nuevos policías, como indicaron fuentes policiales.

Ciriaco Pérez, del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), afirmó que «está bien que en un futuro próximo tengamos once policías más, con tres oficiales. Hacía muchos años que no había un aumento así. No es suficiente. Hay que sumar el desgaste por la pandemia».

Alejandro Novelle, de Comisiones Obreras (CCOO), aplaudió que haya tres concursos por el empuje por parte del grupo de Gobierno, «en especial de la alcaldesa y responsable de Seguridad, Ana Hernández». Francisco Espino, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), destacó que «se cubrirían todas las plazas vacantes de esta policía, pero se estará la plantilla muy lejos del ratio de 62 efectivos».