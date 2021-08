El festival Justus Frantz contará con los mejores artistas jóvenes

«Maspalomas vuelve a ilusionar, y lo hará una vez más con la cultura», aseguró ayer la concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, quien destacó y presentó ayer el Festival Frantz and Friends, que tendrá lugar enbtre los días 13 y 19 de agosto de 2021, en Monte León, en el municipio sureño, exactamente en la incomparable finca del prestigioso director y pianista alemán Justus Frantz.

Justus Frantz no pudo estar en la presentación celebrada ayer, aunque se dio a conocer una carta de saludo por parte del director de orquesta germano, quien en el escrito resaltó «el poco tiempo de antelación que se tuvo» para preparar el festival y que interpretarán en este evento «los mejores artistas jóvenes del mundo». En cambio, en esta presentación se pudo contar, junto a la representación municipal, con su hijo, Jujuscha Frantz, que con sólo 16 años muestra ya una gran destreza al piano.

El mismo pianista Justus Frantz será quien abrirá este festival el viernes día 13 de agosto, a partir de las 19.00 horas, con interpretaciones de los compositores Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Wolfgang Amadeus Mozart.

Al día siguiente, sábado día 14, a partir de las misma hora, será su hijo Jujuscha Frantz quien ofrecerá de Ludwig van Beethoven, la sonata op. 10, 1 en Do menor; la Sonatina del compositor francés Maurice Ravel; y deRachmaninov Policinelle, el Preludio, Moment musicale.

El pianista uzbeko Nuron Mukumi interpretará el domingo día 15 de agosto de Piotr Ilich Tchaikovsky 18 piezas para piano. Asimismo, estará acompañado por el pintor Noah Wunsch cuando interprete Cuadros en una exposición, suite del compositor ruso Modest Músorgski.

Después de que no están previstos que haya conciertos el lunes y el martes días 16 y 17 de agosto, el miércoles 18 será la actuación, también a la misma hora, como en todos los conciertos, del pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, quien ofrecerá de Franz Schubert, Sonata en Do menor D 958; de Frantz Liszt y Schubert, Cantar sobre el agua (Barcarola); de Liszt, Faribolo pasteur y Etude No. 12 Chasse - Neige; de Liszt-Schubert Arreglos de canciones Gretchen am Spinnrade; y de Liszt Danza de la muerte.

Y finalmente, el flautista Stathis Karapanos cerrará el jueves día 19 el festival con la pieza musical Syrinx del maestro francés Claude Debussy y con Sonata en La mayor, del también compositor galo César Franck.

El Festival Frantz and friends se ha convertido en una cita ineludible dentro del circuito de festivales de esta índole, creando una tradición entre el público local y extranjero, que acude motivado por la excelencia musical enmarcado en un paisaje paradisíaco. Además, lo hace con un programa de excelencia musical y artistas internacionales de renombre.