El artesano de la percusión

Juan José Ramos Díaz nació por donde Tres Cruces, en el pago de Los Solapones, un 11 de diciembre de 1947. Al poco de llegar al mundo ya tenía en una mano el cacharro para ordeñar y el recado de guardar vacas y ovejas, hasta que con nueve años y medio se muda para la capital, «justo enfrente del cine Sol, en la calle Gerona», según apunta el propio Ramos con precisión de mapa militar.

Primero fue a una escuela particular y luego al colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en Cuatro Cañones. Libretas y lápices le duraron poco, porque con trece años comienza a trabajar en bares, restaurantes y churrerías hasta que se uniforma de botones del Club Náutico. Eso fue en el 63, para luego comandar cancelas en hoteles de Tenerife y de Ibiza, «de tres y cuatro estrellas».

Cuando llegó el momento de pasar al extranjero a ejercer el oficio la autoridad le paró los pies en seco. «Ya me habían tallado (medido) para el cuartel y me dijeron: usted no puede salir del país», así que de dar un brinco internacional se quedó en un saltito cercano, como escribiente en la caja de reclutas en Reyes Católicos.

Cuando termina la mili se ve en el reparto de mercancías de barrio en barrio, «de La Isleta a San Cristóbal, hasta que terminé en mi última empresa de productos químicos peligrosos y en una ferretería, porque la vida no te da nada, si no se mueve».

Es en esta última etapa, en vísperas de jubilarse, cuando a Juan José Ramos le llega el geito artesano, quizá como un ancla en el que aferrarse a la época de su niñez en la que, a falta de pantallas, se hacían sus propios juguetes: los carros de verguillas, el juego de la tángara, el tejemaneje e incluso el trompo. Esto, y también cosas aún más básicas pero de mucha mayor velocidad. Como la hoja de pita que usaba cuando guardaba las ovejas a modo de patín. «Nos sentábamos encima, íbamos cogiendo velocidad por el barranco abajo y cuando destrozábamos los calzones echando sangre nos llevábamos una paliza», pero no el taponazo propiamente dicho, sino a la vuelta a casa, de su madre. «Era costurera y de ella aprendí mucho, pero sobre todo, la educación».

«Te iba inculcando, tanto a mí como a mi hermano en la cueva a la luz de un candil o una vela, cómo enhebrar una aguja de la máquina, a quitar las hebras, o a coser a punto de lado».

Antes de meterse en faena, Ramos va acechando para ver cómo va creciendo el pitón Juan José Ramos Díaz - Artesano

Cuando ya se jubila su mujer es la varita que va marcando el paso, «y me dedico a hacer cosas que hacían falta de la casa».

Juan José, que debe tener una agenda de lo más elástica también ha formado parte de varios grupos musicales, y en éstas estaba cuando se queda mirando para un tambor «y me dije que esto para mí no tendría que ser tan difícil, así que me metí en ese tema”.

El primer tambor que ejecuta es una pieza discreta, con sus tres partes reglamentarias, la caja, que él elabora de madera de pitón, y luego las dos tapas de cuero -que Ramos prefiere llamar zalea-, y sus correspondientes hilos tensores.

Allí está, como una reliquia primigenia en el enorme garaje de la casa garajera que tiene en el Lomo de Las Azucenas, un lugar de intrincado deambular en el que para llegar hay que tener el firme propósito de ir, y si es con brújula, mejor. De los enormes paramentos que asoman cuando abre sus puertas de hierro cuelgan pieles enteras de cabra y oveja, y en mesas en las bandas aparece expuesta una interminable retahíla de instrumentos, objetos y enseres que abarca buena parte del ajuar folclórico de la tierra.

Todo ello presidido por un enorme tambor diseñado expresamente para la Bajada de Las Marías de Guía, con sus conchas y cintas.

Cuenta Ramos Díaz que el nacimiento de un tambor es muy anterior al momento en el que el artesano pone sus manos. Del tiempo que lleva ejecutarlo «no se sabe, porque depende de cómo te salga», pero un primer paso es ir acechando al propio pitón, ese extraño ser de palo único y enhiesto que emerge según le dé de la pita de toda la vida.

Según el criterio de Ramos no es igual que haya prosperado en un risco o en tierra llana, ni cortarlo antes o después. «Tú lo vas mirando y te van saliendo muchas ideas que tienes que aplicar en el momento preciso». Pero una vez se le da el sachazo comienza un ritual que pasa por desarbolarlo para coger el redondo que lleva de raíz, y a partir de eso todo lo demás es casi puro secreto. El artesano le da un toque en la cubierta, y sale un sonido seco pero rotundo.

Pero Juan José Ramos Díaz no se licenció solo en tambores. Su carnet de la Fedac amplía el conocimiento, y ya puestos siguió con la orquesta. Hace las hueseras, que llevan ocho huesos de canilla de cabra, de macho o de carnero; las castañuelas; los tambores para Ranchos de Ánimas, y para Pascuas; los panderos; la matraca que se toca en Jueves Santo, cuando no pueden sonar campanas; los biergos para aventar el trigo y separar el gran de la paja; los panecillos; la zambumba, que viene de Portugal, y que él pronuncia «con ‘u’ de siempre»; y hasta las castañuelas. O la macana, que se usaba en los bailes mandados o en bailes de maúros, «un nombre que lo puso la gente de Las Palmas, ¡ahí vienen los maúros!, decían porque bajaban del campo colorados y hartos de tabefe, en realidad bien comidos». Tampoco faltan en su arcano los morrales ni el zurrón.

Ah, ni los panderillos de la perdida misa de los panderillos que se celebraban en Navidad, y en la que según el artesano, «se vestía a un mataperros al que untaban de tizne de los tostadores y él a su vez iba tiznando a las mujeres y a los hombres, en una celebración religiosa pero amena y divertida».

Historias que también guarda como para escribir un libro, que de hecho asegura estar escribiendo, y que lo mantienen al día de trajines durante horas y horas, «a veces hasta las tres de la mañana», en una labor que, en realidad no tiene precio.

Tanto es así que cuando se le pregunta que por cuánto podría salir el enorme tambor de Las Marías remite a un clásico: “Habrá que hablar con el padre de la chiquilla para buscarle precio, y luego hablamos”.

Juan José Ramos no solo es capaz de convertir madera en tambor, sino que también los cura, como el que le llegó de Tejeda de un señor mayor que decía que ya era de su abuelo, lo que podría suponer una considerable antigüedad, y que según afirma «quedó como nuevo porque mi voluntad es queden perfectos». Y eso que le han traído auténticos descalabros, algunos hasta cosidos, que también repara. Suyos son numerosos instrumentos de las agrupaciones folclóricas que él vende o bien en su taller de Lomo de Las Azucenas, muy cerca de Casas de Aguiar, o en las ferias de artesanía, o al menos esto era así antes de la pandemia, y a la espera de que todo acabe para volver de nuevo a ofrecer al público el arte que sale de sus manos. |