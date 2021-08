Gran Canaria honra a Sandokán

Gran Canaria llora la pérdida de su héroe marinero muerto el sábado a los 67 años. Ayer los familiares, vecinos y allegados de Manuel Sosa Medina pudieron darle el último adiós en el velatorio municipal desde donde trasladaron sus restos al tanatorio para su incineración. Sus seres queridos recuerdan a su vez que la misa funeral se efectuará el jueves 12 a las 19.00 horas en la parroquia de San Pedro de Bañaderos.

Ayer el presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, manifestó también su tristeza por el fallecimiento del icono de El Puertillo. «Descansa en paz, Manuel Sosa ( Sandokán)», manifestó Morales al tiempo que recordó fue reconocido como el Hijo Predilecto de Arucas, Medalla de Oro de Canarias, Medalla al Mérito de Protección Civil, Roque Nublo de Plata del Cabildo de Gran Canaria. «Tendrás siempre el recuerdo, el reconocimiento y el agradecimiento de tu Isla», apostilló.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, explicó también que le harán un homenaje, una vez que la situación sanitaria lo permita, con el fin de garantizar que sus vecinos y vecinas puedan participar. Aunque adelantó que el reconocimiento póstumo lo llevarán a cabo en conjunto con la Comisión de Fiestas de Santa Lucía y la Asociación de Vecinos Puerto de Santa Lucía El Puertillo-Arucas.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Arucas expresó sus condolencias tras conocer el fallecimiento del salvavidas. «Arriesgó su vida por los demás, rescatando de manera altruista a centenares de personas», rememoró la agrupación a la vez que dieron el «más sincero pésame a familiares, amigos y allegados. Descanse en Paz».

Mientras que el Club de fútbol del municipio de Arucas añadió en la misma red social que el recuerdo de Manuel Sosa será eterno. «Por todas las vidas que salvaste, por ser un héroe para todos, por exponer tú vida para salvar la de otros siempre te recordaremos y nunca olvidaremos. ¡Gracias!».

Sandokán siempre insistió en que «la mar no respeta a las personas, a nadie», así lo dejó plasmado en una entrevista a LA PROVINCIA / DLP en 2008. En ese mismo momento aseveró que había que respetar a la naturaleza. Para el salvavidas fue siempre un completo sufrimiento rescatar un cadáver del océano y aunque se le atribuyen más de 500 rescates, el héroe marinero no llevaba la cuenta pero sí se quedaba con el mar sabor cuando no podía recuperar a alguien con vida. Se quedaba tan «hecho polvo» que prefería no recordar cada intervención porque manifestó que «muchas noches» no dormía, se desvelaba y se sentaba delante del televisor «con la matraquilla sobre si hubiera llegado antes».

Pese a los peligros a los que se enfrentaba, siguió, hasta que su salud se lo permitió, salvando personas. En 2008 llegó a decir que «muchas veces me he jugado la vida porque sabes que alguna vez puede haber un golpe de mar que te tira y te traiciona. Todos queremos ayudar a los demás -es lo que me gusta-, pero ponemos la vida en juego cada día, como le pasa a Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja o Salvamento Marítimo», manifestaba en la entrevista a este periódico.

Una de las lecciones que deja Sandokán es que «ninguna costa es segura si no se respetan las normas o los avisos de peligro, si las hubiera o no» por eso apelaba a la responsabilidad individual aunque era creyente de que había que imponer multas ya que muchas personas sólo aprenden y respetan las normas si le cuesta a su bolsillo.