El reflejo de la Gran Canaria vaciada

Llegando desde la capital grancanaria, y una vez se atraviesa la carretera principal de dicho enclave, un restaurante y una par de talleres de coches, dan la bienvenida al visitante antes de llegar al núcleo geográfico de Pino Santo Alto donde se encuentran ubicados, de manera colindante, la iglesia, el colegio, la tienda de aceite y vinagre, el restaurante y la asociación de vecinos, distribuidos alrededor de una zona de aparcamientos en un entorno acogedor y apacible. No resulta extraño, por tanto, que dicho núcleo se haya convertido en un lugar de encuentro en el cual los lugareños recuerdan celebraciones, reuniones y fiestas hasta altas horas de la madrugada alrededor de la emblemática Tienda de doña Lola, el único establecimiento de aceite y vinagre que aún funciona no sólo de Santa Brígida, sino de varias zonas del sector noreste de la Isla.

Pino Santo también da nombre de un espacio natural protegido que comparten varios términos municipales y en Pino Santo Alto se celebra, entre el 10 y el 20 de agosto, una de las fiestas más singulares del Archipiélago como es la doma vaquera de caballos.

Precisamente, en la tienda de aceite y vinagre, es a donde suelen acudir los vecinos para hablar a diario sobre cómo ha ido la jornada laboral o para comentar cualquier otro incidente que se haya podido producir durante el día. Se da la triste circunstancia de que hace apenas una semana la dueña, Dolores Socorro, falleció repentinamente dejando consternados a los asiduos a su local. Sin embargo, debido a la singularidad del establecimiento, y a su fuerte raigambre en el barrio, sus hijos han decidido mantenerlo abierto como homenaje a la antigua propietaria. Así lo explica Mari Carmen Hernández. «Tras fallecer mi madre la semana pasada, los tres hijos hemos seguido con la tienda porque su voluntad habría sido continuar con el negocio al ser este tipo de tienda una cosa histórica que ya no queda por la zona ni en Santa Brígida ni en San Mateo».

«La gente del barrio que se dedica a la agricultura tiene más de 50 años», señala Jesús Marrero

Un establecimiento que le da aún más autenticidad al municipio y sobre el que, para conocer su origen, es necesario retrotraernos en la época de los abuelos paternos de los actuales responsables, que lo abrieron hace más de 60 años en una zona diferente a la que actualmente está ubicado. «Es la típica parada de los vecinos que se vienen a consumir algo, a pasar el rato y a tomarse el vino con el pedazo de queso», añade.

En ese preciso momento, otros tres vecinos se encuentran dentro de la dependencia. Ellos son Jesús Hipólito Marrero, José Antonio Hernández e Isidro Rodríguez, marido de la anterior. Los tres coinciden en que se ha producido un descenso de nacimientos en el barrio desde hace casi una década, a lo que hay que sumar al abandono progresivo de vecinos para trasladarse a la ciudad que se ha acelerado en los últimos cuatro años. «Las parejas ya no quieren tener hijos», explica Isidro Rodríguez, «y los vecinos que desean tenerlos, cuando nacen, tienen que llevarlos al barrio de La Milagrosa en San Lorenzo porque los dos colegios de aquí han cerrado».

Si Pino Santo Alto puede presumir de tener más habitantes y albergar la famosa fiesta popular que en este momento se encuentra paralizada por las restricciones del Covid, Pino Santo Bajo, por el contrario, tiene más contacto con otros barrios cercanos y resulta como más cosmopolita. Los dos tienen su respectiva iglesia y la misa se celebra un domingo en el Alto y otro en el Bajo. Sin embargo, la de Pino Santo Alto lleva dos años inoperativa. «Se ha cerrado por seguridad, por un problema de estructura», subraya Isidro Rodríguez. «El problema es que la reformaron y le debilitaron los cimientos y ahora ha venido gente del Ayuntamiento, del Cabildo y del Obispado para ver qué se puede hacer». En un principio la solución fue «que se iba a respetar la iglesia, pero demoliendo la fachada porque ahora la puerta no se puede casi abrir y no se está haciendo misa por seguridad. Antes había misa todos los domingos».

Pero volviendo a la ausencia de escuelas, esto es un fenómeno que se extiende a otros barrio del municipio tal y como explica Mari Carmen Hernández. «Este colegio se cerró hace cuatro años y lo han restaurado para casa rural», subraya. «Antes había dos profesores trabajando que venían de Santa Brígida y la escuela era como un unitario de primaria, pero al no haber comedor escolar, los padres que trabajaban, no lo tenían fácil», ya que el problema no era sólo el que no hubiesen niños «porque yo he tenido dos hijos y también han tenido que marcharse porque mi horario de trabajo no era compatible con el horario del colegio».

Leyenda

Jesús Hipólito Marrero, un comercial jubilado de 76 años, puede presumir de ser una leyenda viva del propio barrio. «Esta zona están despoblándose a paso agigantados», afirma. «Están los que compran una propiedad y luego vienen el fin de semana, pero no son asiduos. Y el goteo ha sido incesante», añade. Pero es lógico «ya que la gente se traslada a las zonas en las que hay mayor bienestar».

En la fachada del antiguo colegio hay una placa de 1973 en recuerdo a la primera profesora de Pino Santo con la que aprendieron muchos hijos, padres y abuelos. El texto recuerda la figura de doña Eduvigis Santana Rodríguez, que vivió entre 1930 y 1965 y que desde el año 1950 hasta 1961, estuvo dando clases en una zona conocida como Las Casas Nuevas. «Varias generaciones de niños aprendieron con ella», subraya Jesús Hipólito. Y en este punto, añade que «es importante recordarla, y más ahora que muchos profesores están agobiados porque tienen a veinte alumnos en sus cales, ya que esa profesora tenía que atender noventa y pico sin desfallecer». Unas clases a las que acudían desde niños de preescolar hasta adolescentes de 13 o 14 años. «Allí te enseñaban las cuatro reglas y luego había clases de costura para las chicas. La profesora venía caminando muchos kilómetros y atravesando barrancos en un terreno muy angosto».

Este vecino reconoce que en los próximos veinte años, si la tendencia continúa como ahora, puede que se produzca un auténtico despoblamiento en el barrio, pero no cree que termine por desaparecer totalmente. «Es cierto que la gente de la agricultura es de 50 años para arriba y la tendencia es que los más jóvenes decidan marcharse, pero siempre quedará algún habitante», calcula. «En ocho o diez años el fenómeno se va a multiplicar porque la agricultura está por los suelos y el producto no vale. Aunque se producen verduras y papas, en invierno llueve y se enfría la tierra», añade. «Siempre habrá plantaciones de calabacines, habichuelas o zanahorias, pero el verdadero rendimiento, las ganancias importantes, se las lleva el intermediario, y eso lo han visto los hijos de agricultores que no desean entrar en esa rueda».

«Los pocos niños que nacen al final estudian en San Lorenzo», afirma Manuel Hortas

Por último, Jesús Hipólito quisiera aclarar una confusión en la que cae casi todo el mundo, incluido el prestigioso, botánico alemán Günther Kunkel. «El que todo el mundo conoce como El drago de Pino Santo Alto está en realidad en un marco del cauce del Guiniguada en el barrio de Los Silos» y recuerda algún momento en que ha tenido que llamar personalmente a los informativos para que no cayeran en ese error geográfico tan extendido.

Viajando hacia Pino Santo Bajo se repite la misma imagen acogedora. Manuel Jesús Hortas, procedente de Cádiz, se estableció en el barrio en 2018, trabaja en el puerto en una empresa de suministro de barcos, y es padre de dos mellizos de corta edad. Él también achaca el problema del cierre de escuelas a la falta de nacimientos unido a que muchos padres, como él, prefieren llevar a sus hijos a un lugar con más niños donde puedan interactuar más fácilmente.

«Se cerró el colegio desde hace cuatro años porque sólo quedaban un par de alumnos y se produjo la paradoja de que había más profesores que niños». En su caso «no puse a mis niños allí porque entendía que necesitaban también socializar un poco más y, aunque han nacido más niños, el colegio sigue cerrado». Después de que cerraran el colegio de Pino Santo Alto, «a los niños de las dos partes del barrio los reunieron aquí y luego ya los padres los llevaron a San Lorenzo». Curiosamente, hubo gente que, por el tema del Covid, Pino Santo Bajo como segunda residencia, momentáneamente. La imponente iglesia, en la plaza de Salvador Suárez Naranjo, sigue su rutina, sin embargo, con total normalidad.