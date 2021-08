Huelga de los coches de hora: de las protestas a un transporte Global

«Fueron 45 días de vértigo, de muchas penurias para unos trabajadores que llevaban tres meses sin cobrar, de negociaciones con la autoridad competente, de movimientos políticos multidireccionales, y hasta de censura informativa que la propia realidad de ver a tantas personas cada día en el Parque de San Telmo se encargó de amplificar». Estas son palabras de los historiadores Germán Hernández y María Luisa Iglesias en su libro Los coches de hora. Historia oral del transporte en Gran Canaria, en el que añaden que «la situación era tan grave que derivó en una huelga de los trabajadores, una medida que siendo hoy algo normal, constituía en aquella época no solo una temeridad, sino un acontecimiento que no tardó mucho en inquietar a las autoridades civiles, militares y hasta religiosas».

De la implicación de estas últimas, las entidades de la iglesia, da fe Francisco Zumaquero, exdirector general de Salcai, que en aquellos días era un joven inquieto que frecuentaba las reuniones de los grupos cristianos de base. «Yo la primera noticia de la huelga la tuve en esos encuentros y luego por la visita del obispo Infantes Florido a los trabajadores en San Telmo, que fue de un gran impacto», comenta el que luego concejal de UPC y alcalde de la capital por un corto periodo de tiempo tras la dimisión de Manuel Bermejo, el primer alcalde de la democracia.

El obispo, recuerda Zumaquero, no se limitó a hacer una visita de cortesía a los huelguistas, sino que les donó toda la recaudación de un domingo en las iglesias de la Isla. En aquella época había una cierta presión de los llamados «curas obreros» sobre la cúpula eclesiástica y sobre el propio régimen franquista.

«El gesto del obispo fue un paso importante no solo por la solidaridad con los trabajadores, sino porque la noticia de la recolecta se extendió por todos los barrios de la ciudad y todo el mundo se enteró de la problemática que había generado la huelga».

En el mismo movimiento de solidaridad, pero en un grupo ideológicamente opuesto, se encontraban los miembros en la clandestinidad del Partido Comunista de España (PCE), como Antonio González Viéitez, José Carlos Mauricio, Andrés Alvarado Janina o Augusto Hidalgo padre.

El PSOE tenía menos protagonismo en aquellas luchas obreras, pero Jerónimo Saavedra también participó desde La Laguna, donde era profesor de relaciones laborales, rememora Ángel Luis Sánchez Bolaños, exdirector de Salcai y el hombre elegido para dirigir la transición desde el modelo de transporte de Aicasa y «los piratas» al de Utinsa y Salcai, luego fusionadas en Global.

Sánchez Bolaños recuerda que vivió la huelga «desde fuera». Se enteró por los periódicos y por las colectas en las iglesias, pues en aquella época trabajaba en la empresa de su padre y aún no estaba implicado en la actividad política.

«En noviembre o diciembre de 1972 me llamó Fernando Cardenal al sitio donde yo trabajaba y lo que primero que pensé fue que nos iban a poner una multa. Pero no. Me citó en una cafetería cercana al Banco de España y me pidió si estaba dispuesto a hacerme cargo de una sociedad laboral que se iba a crear», evoca Sánchez Bolaños, que diez meses después, el 6 de octubre de 1973, culminaba la transformación de la decadente Aicasa en Salcai, mientras que los trabajadores de «los piratas» creaban Utinsa.

Para evitar la rivalidad entre ambas, como en el pasado, se tomó una decisión salomónica. Se dividió la isla por la mitad. El Sur para Salcai y el Norte para Utinsa.

«Tuvimos la suerte -explica Zumaquero- de que Ciriaco de Vicente era el delegado provincial de trabajo del ministro franquista de entonces, Licinio de la Fuente, y que Fernando Cardenal era el inspector encargado de vigilar la huelga, una autoridad con mucho poder».

De Vicente y Cardenal, luego destacados miembros del PSOE en los primeros años de la democracia -diputado en cinco legislaturas el primero y gobernador civil de Barcelona y director de la Guardia Civil el segundo-, fueron los artífices de convertir la vieja Aicasa en sociedades donde los trabajadores eran los únicos accionistas.

Para ello, según Zumaquero, se basaron en una experiencia que se estaba poniendo en marcha en la Península, la Sociedad Anónima Laboral del Transporte Urbano de Valencia, que era un híbrido entre una empresa y una cooperativa de contenido autogestionario, pues sus promotores tenían un ascendente anarco-sindicalista. El modelo de Valencia duró pocos años, pero el de Gran Canaria sigue hasta hoy en día.

Los padres de Sánchez Bolaños y de Zumaquero pusieron el grito en el cielo cuando sus hijos les comunicaron que iban a dejar el negocio familiar para irse a trabajar a Salcai, pues iban a ganar menos dinero y la experiencia decía que todas las cooperativas fracasaban. Con Salcai se equivocaron.