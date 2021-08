Los 1.200 tesoros de fuego

El incendio de agosto de 2019 volvió a sacar a la luz un total de 1.200 elementos etnográficos del interior isleño, hasta el momento inaccesibles por la vegetación y la pérdida de los caminos.

Cuando los campos de Gran Canaria dejaron de humear ya casi en septiembre de 2019, tras un agosto en el que se quemaron 9.200 hectáreas encerradas en un enorme perímetro de 80 kilómetros que abarcaba a diez municipios del centro y norte de la isla, entraba por primera vez un equipo de expertos del Cabildo para evaluar el estado de afección del patrimonio etnográfico.

Esto, en una zona en la que se encuentran más de 70 caseríos y asentamientos diseminados, y que a lo largo de la ocupación humana de la isla redonda, especialmente antes de la Conquista, es sede de algunos de los más importantes legados del acervo cultural isleño, como lo atestiguan las crónicas que hablan de Artevirgo, de las propias montañas sagradas y Risco Caído, que hoy son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, o la presencia viva aún de los poblados trogloditas.

El arcano muestra la gran importancia de la cultura troglodita y de las infraestructuras hidráulicas

De todo esa ocupación de antes del siglo XVI quedan la huella visible de los graneros indígenas o los caminos hacia los cuatro punto cardinales trazados hace ya más de mil años y, tras la ocupación europea, la intrincada y casi imposible infraestructura hidráulica levantada durante estos últimos cinco siglos asociada a unas estructuras agrícolas no menos sorprendentes en forma de bancales capaces de convertir los riscos en huertas, así como las eras donde trillar el grano, las gallanías y estanques en cuevas, entre otros muchos elementos.

El molino del tío Juan Mercedes. Anastasio, vecino de Artenara, muestra la piedra del conocido como molino del tío Juan Mercedes.

La pérdida de las actividades asociadas al sector primario en el entorno rural, especialmente al rebufo del boom turístico de mitad del siglo pasado, no solo fue difuminando todo ese acervo cultural asociado al campo, sino también sus propios elementos, al pairo de una naturaleza recuperando lenta pero implacable el espacio habitado, solapando bajo la vegetación todo aquél conocimiento de siglos que se presentaba en forma de esos elementos constructivos que ofrecían aquél rico paisaje animado de la Gran Canaria interior.

En vísperas de agosto de 2019 todo ese arcano de tesoros era conocido tanto por los propios residentes de los lugares afectados como por los especialistas, con un gran número de ellos incluso catalogados en la Carta Etnográfica, pero en su gran mayoría eran inaccesibles por la pérdida de los caminos que llegaban a ellos, tupidos de maleza, o por quedar sepultados durante décadas de acumulamiento de restos vegetales, con la zarza haciendo además de cizalla contra cualquier intento de penetrar en esos lugares.

El fuego se encargó de la limpieza para, de repente, abrirse como nunca antes al menos en la historia reciente el antiguo paisaje del interior poblado.

El Cabildo, tras apaciguarse las brasas, moviliza a todas las consejerías insulares a las áreas quemadas, a Carreteras, al Consejo Insular de Agua, a Medioambiente…, y a Patrimonio Histórico, éste último con una cuadrilla formada por Caridad Rodríguez Pérez-Galdós, directora técnica de Fedac; Macarena Murcia Suárez, técnica de Fondos Muebles; los geógrafos Orlando Torres Sánchez y Antonio Domínguez Medina; y a Francisco Mirelles, técnico de Carta Etnográfica de Fedac.

Bancales de La Umbría Imagen de los bancales ubicados en el barranco de Las Lajas, en el municipio de Artenara.

«Desde que recibimos el permiso subimos a recorrer la cumbre», relata Mirelles. «Y si algo nos impresionó desde el primer momento fue el silencio y el calor, un calor de tierra que salía desde abajo”. Esa primera incursión tuvo lugar unos veinte días después de apagarse las llamas. «No oías nada, ni una cabra, ni un pájaro, ni un ladrido de perro. Nada. El ambiente te iba atrapando y te dejaba una sensación extraña y muy mal cuerpo ante aquel paisaje quemado».

El equipo iba ascendiendo desde la costa norte por los altos de Gáldar y de Agaete, hasta que al doblar por El Hornillo, ese pueblo esculpido en el interior de la vertical del risco, «cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos con un cantil con diferentes estratos donde rezumaba el agua, y cómo la sabiduría popular había ingeniado allí unos canalillos de cuatro dedos de ancho y otros tanto de profundidad que iban recorriendo el cortado para dirigir el agua a una pocetilla de unos 40 por 50 centímetros y con una profundidad de apenas 15 centímetros a la que se le había practicado un pequeño rebosadero».

El paso de las llamas permitirá acrecentar el censo de la Carta Etnográfica de la isla y preservar sus bienes

A su vez, ese vertedor continuaba enviado el agua a una tanquetilla, «que se encontraba por debajo de la carretera y era justo en ese punto donde se creaba un oasis de vida, con las cañas ya reventando, con la vegetación conservada en un lugar en el que fuego pasó sin entrar, y que en mucho espacio a la redonda era el único punto donde ahora bebían los pájaros y donde se estaba concentrando la fauna. Hasta un pequeño perro al que le dimos medio bocadillo, había encontrado refugio allí».

Cortijo de Samsó. Una de las construcciones del Cortijo de Samsó, que se encuentra en pleno pinar de Tamadaba.

Ese fue el entrante, «una lección de que por muy pequeño que sea el elemento, por muy ínfimo que lo veamos, nunca hay que minusvalorarlo porque se convierte en vital para el reino animal, para los que viven en su entorno, o incluso para los caminantes».

Han sido ejecutados por agricultores, por pastores, y han servido durante años no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un entorno duro y son merecedores por tanto de ser catalogados, o incluso, como propone el técnico, marcarlos en las guías turísticas como muestra de la riqueza etnográfica del patrimonio insular, cuando no del ingenio de unos isleños que no solo aprovecharon cada gota de los recursos hídricos sino que supieron crear un artefacto casi infalible.

Al igual que ocurre con este primer e inesperado captador de caudales, el resto de los elementos, como las eras, las acequias, los alpendres, los molinos…, «se olvidan en el tiempo porque luego, sobre el terreno, nadie del lugar te sabe datarlos, salvo con el clásico ‘de toda la vida”.

Era de Los Guisaderos. Así luce tras las llamas de 2019 la era de la Hoya de Los Guisaderos, que se encuentra en Artenara.

Así, y tras meses de trabajos, el equipo inventarió 1.200 bienes etnográficos en un área de 300 kilómetros por cuadrado de los municipios de Agaete, Artenara, Gáldar, Moya, Guía, Tejeda y Valleseco, la mayoría dentro de las áreas de la Reserva de la Biosfera, de la Red Canaria de Espacios Naturales, así como del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas.

De ellos serán objeto de estudio un total de 1.021, de los que 252 ya se encontraban registrados en Carta Etnográfica de Gran Canaria y 769 no han sido censados.

Los impactos que recibieron durante el incendio lógicamente tuvieron mayor relevancia en aquellos con mayor volumen y más material inflamable y que acumulaban años de abandono, pero lo positivo se centra en los núcleos de población, que no resultaron perjudicados, salvo en alguna edificación aislada. Además, los vinculados a la actividad hidráulica, que ascienden a 376 registros, tampoco resultaron dañados. A ello se suma la reaparición de los antiguos bancales, que si bien se presentan con «daños muy significativos en sus paredes», son desperfectos en su mayoría anteriores al incendio. Algunas de las mejores sorpresas tienen que ver con el redescubrimiento de las eras donde se trillaba el grano, los lavaderos, las gallanías o los senderos, «que también han reaparecido debajo del matorral calcinado», facilitando así su censo, clasificación y uso.

El molino de El Fondillo. Otro gran ejemplo de la infraestructura hidráulica antigua con el molino de agua de El Fondillo, Tejeda.

Tras el paso del fuego as también se dio cuenta de la relevancia del patrimonio troglodita, con el registro y visita de 352 cuevas aisladas, 46 conjuntos y 19 poblados de la misma tipología; al igual que ocurre con la importancia de las infraestructuras para el almacenamiento de aguas, que abarcan un 30 por ciento de los elementos visitados, con un 28 por ciento de ellos en forma de estanques en cuevas y el resto depósitos expuestos al sol.

Con todos estos tesoros auditados se mejora y amplía la Carta Etnográfica de Gran Canaria, a lo que se añade disponer de un acrecentado censo de fuentes, nacientes y rezumados.

El horno de Las Peñas. Restos del horno de ladrillo del pago de Las Peñas, localizado en el municipio de Artenara.

Además permitirá, según el Cabildo, diseñar nuevas rutas etnográficas, rescatar las vías tradicionales de la trashumancia, así como ampliar el número de senderos tradicionales.

A lo que se suma la posibilidad de crear un plan para la restauración de los bancales, realizar una adecuación ambiental de los núcleos trogloditas singulares, restaurar los bienes etnográficos emblemáticos y ejecutar la restauración de la red de senderos.