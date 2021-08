La ola de calor reduce la producción agrícola de aguacates y frutales

La última ola de calor sobre el Archipiélago, con temperaturas máximas por encima de los 40 grados durante varios días, ha afectado de forma desigual al sector agrícola de Gran Canaria y la peor parte se la han llevado los cultivos de aguacates de Mogán y los árboles frutales de medianías y cumbres. Las condiciones meteorológicas de este mes de agosto, con lluvias, calima e intenso calor ha afectado también a producción de la uva, aunque en la mayoría de las bodegas ya se había realizado la vendimia. En las viñas no se han registrado grandes pérdidas, pero sí una cosecha muy dispar según las zonas de la Isla.

Aunque aún no hay cifras oficiales sobre la incidencia de la ola de calor en la agricultura, un sondeo realizado por el Ayuntamiento de Mogán entre algunos productores de aguacates arrojan cálculos preocupantes, pues estiman que pueden perder entre el 50% y hasta el 60% de la cosecha prevista. El intenso calor durante varias jornadas seguidas quemó las hojas de los aguacateros y también calentó los frutos en el momento del crecimiento, por lo que muchos se están cayendo de las árboles sin haber alcanzado la maduración o el tamaño apropiado para su venta.

Ernesto Hernández, concejal de Agricultura y alcalde accidental de Mogán, declaró ayer que aún es pronto para valorar las pérdidas por las altas temperaturas de las dos últimas semanas, pero subrayó que los agricultores esperaban una buena cosecha este año y ahora calculan que, en algunas zonas del municipio, la producción podría quedar reducida «a la mitad o menos».

«Los demás cultivos han sufrido pocos daños, pero el aguacate está bastante afectado porque en esta época es cuando está creciendo y al quemarse la hoja se caen al suelo y se pierden», apuntó el concejal moganero, quien precisó que las variedades más comerciales, como la Haas, se recolectan entre diciembre y enero, pero es en estas fechas cuando empiezan a coger tamaño.

Precios elevados

Por tanto, hasta que no se recoja toda la cosecha no se sabrá el efecto real de la ola de calor, pero ya se augura que éste no será un buen año para el cultivo del aguacate y eso hará que se mantengan los elevados precios en el mercado. Otras producciones típicas de Mogán, como la manga o la papaya, soportan mejor las subidas del termómetro y en buena parte ya se habían recogido.

El adelanto de la recolección es lo qué salvó también a las viñas de las inclemencias del tiempo, en este caso del polvo en suspensión. Las bodegas del Monte Lentiscal y del Sur hicieron la vendimia en las primeras semanas de agosto, por lo que evitaron las lluvias y los hongos asociados a esos efectos climáticos, como el mildiu o el oídio, que pudre las uvas. Otras enfermedades vegetales asociadas e estos cambios meteorológicos son las araña roja de la vid o la alternaria.

En Agüimes, donde se alcanzaron temperaturas de hasta 42 grados, la bodega municipal ya había vendimiado, aunque con una producción más reducida que el año pasado, alrededor de un 13% menos, según informó el alcalde, Óscar Hernández, quien destacó que tampoco hay pérdidas en el resto de los cultivos.

En el municipio de La Aldea, donde se registró la máxima de la ola de calor, 45,6 grados centígrados en la estación de la Aemet de Tasarte, tampoco se tiene constancia de daños en la agricultura. El alcalde, Tomás Pérez, explicó que esta es la época en la que empiezan a crecer las plantas del tomate, pero ese proceso se realiza en invernaderos bajo estrecha vigilancia y en buenas condiciones de humedad y ventilación.

Los cultivos de verduras y hortalizas tampoco se han visto afectados, aunque en los días de más calor se tuvo que aumentar el riego, comentó Juan Hernández, secretario insular de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag). Sus plantaciones de lechugas, en la zona de La Calzada, resistieron el bochorno con una aportación extra de agua a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Floraciones

Lo mismo ocurrió en las fincas de verduras de medianías del norte, donde el calor fue más atenuado y no cogió plantas en floración. Las papas, en su mayoría, también estaban ya cosechadas. Más que el calor, en su caso la merma en la producción se debe a las enfermedades que les atacan en esta época del año.

«En unas zonas ha apretado más el calor y en otras menos, aparte de que es normal que tengamos temperaturas altas; lo que ocurre es que cuando hace tanto calor se aceleran los ciclos de las plantas, crecen antes, y lo que se recolectaba en seis semanas se queda en cuatro semanas y obliga a transformar la planificación de los cultivos», aclaró Rafael Hernández, presidente de la Coag de la provincia de Las Palmas.

Aparte de las pérdidas en los aguacates, la mayor preocupación ahora es comprobar si hay muchos daños en las uvas que no se han vendimiado todavía, las de la zona alta de San Mateo y Tejeda. Según el presidente de la Coag, lo que más perjudicó a las viñas fueron las lluvias de principios de mes y luego el polvo en suspensión.

Antonio Ortega, alcalde de San Mateo, confirmó la inquietud de los bodegueros de su municipio que aún no han recogido la uva, pues esas condiciones climáticas son propicias para hongos como el mildiu o el oídio. Además, se han apreciado daños por el calor en los árboles frutales y en las plantas ornamentales de las medianías de la mitad sur de Gran Canaria, como los albaricoques o duraznos de Fataga.

Los efectos de la ola de calor en el cultivo del aguacate también se han constatado en las islas de Tenerife y La Palma.