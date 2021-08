Un kilo de comida por cada rogativa

La compañía Global tenía la ilusión de que su Guagua de las Promesas fuera solo un paréntesis en su tradicional dispositivo en las Fiestas del Pino y que este año 2021 podría volver a transportar a miles de peregrinos hasta Teror. Sin embargo, los datos de la pandemia en Gran Canaria obligan a la empresa a repetir aquella feliz experiencia de convertirse en mensajera de las rogativas a la patrona de la Isla, premiando cada una de esas promesas con un kilo de alimentos para las personas más necesitadas.

Al igual que el año pasado, el objetivo es convencer a la población de que no acuda a la villa mariana en los días principales de la fiesta, el 7 y el 8 de septiembre, pues ya se encarga Global de recoger los mensajes de los fieles y hacerlos llegar a la Basílica del Pino, además de rotularlos en uno de sus vehículos y mostrarlos por toda la isla durante los próximos meses.

Víctor Quintana, director general de Global, reconoció que la compañía esperaba «no tener que repetir» esta propuesta, puesta en marcha en 2020 para poder llevar a Teror las promesas de los peregrinos que no podían ir caminando por las restricciones de la Covid-19. «Este año teníamos la esperanza de que se pudiera ir presencialmente, pero hemos tenido que retomar esta iniciativa, con la que además del guiño de llevar las promesas a la Virgen del Pino colaboramos también con el Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, transformando cada promesa que se rellena en la web en un kilo de alimentos», subrayó.

El Cabildo y el alcalde proponen a los fieles que visiten la villa en cualquier otra fecha del mes de septiembre

En la presentación de la propuesta en el Parque de Santa Catalina, Quintana declaró que «el año pasado fue un poco incierto» porque la empresa desconocía cuál iba a ser la respuesta de la población, pero «la acogida fue muy buena y se va a repetir, básicamente por la situación de la pandemia».

Aportaciones

El año pasado se registraron unas 1.500 promesas y se consiguieron 2.600 kilos de comida, pues aparte de los alimentos que puso Global hubo aportaciones de algunas empresas, como Hiperdino o Canaragua. «Estamos intentado que una serie de proveedores de Global se unan al proyecto y visto el éxito anterior es más fácil que este año se sume más gente, pues esta es una iniciativa para atajar dos problemas al mismo tiempo: llevar las promesas a Teror y ayudar a las personas más necesitadas», comentó el director de Global.

Hasta el día 12 de septiembre se registrar los ruegos a la patrona, rellenando una ficha que aparece en la página web de Global. Se puede escribir de forma anónima o con el nombre de la persona que va a hacer la promesa. Quintana anunció que este año tampoco habrá un dispositivo especial de guaguas con motivo de las fiestas del Pino, porque el objetivo es precisamente desincentivar que haya masificaciones.

«No habrá fiestas del Pino como en años normales y esta es una forma de decirle a la gente que no vaya a Teror. No podemos montar un servicio especial por la pandemia, tendremos el servicio regular y puntualmente se reforzará para que el aforo y la distancia de seguridad sean las correctas», explicó Quintana, quien insistió en el llamamiento para que no se acuda a Teror en los días principales del Pino, sino que se elija visitar el pueblo en cualquier otra fecha del mes de septiembre, pues «Teror tiene siempre las puertas abiertas y recibirá a toda el que quiera ir de una forma ordenada, tal como ocurrió el año pasado».

El vicepresidente del gobierno insular, Miguel Ángel Pérez del Pino, dijo que el Cabildo «es muy consciente de la importancia que tiene la fiesta del Pino para la isla de Gran Canaria pero también de la necesidad de controlar las cifras de la Covid».

«En las últimas semanas, con las decisiones que han tomado el Gobierno de Canarias y el Cabildo, se ha visto como esas cifras de contagiados se han ido reduciendo y queremos continuar en esa linea; lo que le pedimos a todas las personas que quieran peregrinar al municipio de Teror es que lo hagan de forma comedida y a lo largo de todo el mes de septiembre, no los días 7 y 8, como es lo habitual», apuntó Pérez del Pino, quien resaltó que se pueden hacer las promesas de forma presencial o bien telemáticamente, como propone Global, pero en el segundo caso «se traduce en alimentos para las personas que realmente lo necesitan y en que mejoren las condiciones sanitarias de Gran Canaria, así como evitar un nuevo crecimiento de casos de Covid».

El alcalde de Teror, Sergio Nuez, reiteró que los peregrinos tienen todo el mes «para cumplir con el Pino», por lo que rogó no subir los días 7 y 8 para evitar aglomeraciones. «En septiembre todos los caminos conducen a Teror y la imagen de la Virgen va a estar en su trono», recordó el regidor.