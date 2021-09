El Pino iza la bandera de la fiesta

Un numeroso grupo de personas, en cualquier caso inferior a los años anteriores a la pandemia, se daban cita en la plaza del Pino para disfrutar del ritual que marca el inicio del programa religioso, una vez la pregonera de este año, Carolina Darias, ministra de Sanidad, leyera el pregón el pasado viernes tal y como marca el comienzo del programa eminentemente festivo.

Por motivos de las restricciones sanitarias los terorenses se perdieron por segundo año consecutivo la animación musical y la vuelta al templo acompañados de los papagüevos que se venían celebrando antes de 2020, y que se había ido consolidando como una de los momentos más divertidos, sobre todo para los más pequeños, del calendario de septiembre.

Lo que sí pudieron apreciar en toda su dimensión los que ayer se acercaron a la basílica es la nueva imagen que ofrece, tras cumplirse en este mes un año de inicio de los trabajos de restauración del inmueble del siglo XVIII. Los arreglos fueron ejecutados bajo el proyecto firmado por el arquitecto José Miguel Rodríguez, con un equipo que incluye a la jefa de obras Toñi Fernández, el arquitecto Francisco Herrera y el aparejador Miguel Alonso, con una inversión de más de 300.000 euros. En total, diez meses de trabajos con los que han logrado pulir una joya que luce hoy en todo su esplendor, con la reparación de la cantería que permite distinguir sus importantes bajorrelieves, a la adecentación de una cúpula que brilla con luz propia, entre otros cientos de elementos dignos de atención.

Un espectáculo en si mismo que se enriquecía ayer con las saltas a la Virgen, a cargo de la pirotecnia El Pilar, para cerrar el acto con las campanas tocando a rebato en un acto que contó con la presencia del alcalde de la villa, Sergio Nuez, así como de los concejales del Ayuntamiento y el párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba.

En ese mismo escenario que acogía a las doce la izada de la bandera tenía lugar por la noche una de las grabaciones más especiales del programa Tenderete en el denominado Espacio Cultural Estable de la plaza, ya que se trataba de la celebración del 50 cumpleaños del emblemático programa folclórico y que será emitido el próximo 7 de septiembre, en idéntica fecha a la emitida en la entrega número de uno del espacio en el año 1971.

La importancia de la efemérides da cuenta de los artistas que ayer apagaban las 50 velas, llegados de las ocho islas canarias.

Así, de El Hierro, Angélica Pérez; de La Palma, Israel Martín; de La Gomera, Lolo Arteaga; de Tenerife, Caco Senante, Mari Carmen Mulet, Mari Carmen González y Melquíades Cruz; de La Graciosa, José Manuel Toledo; de Lanzarote, Fefo García Corujo; de Fuerteventura, la familia Ramírez; y de Gran Canaria, Pacuco Samper, Nano Noreste y Alberto García Beltrán.

Además hay que recordar que en el interior de la basílica y hasta este viernes 3 de septiembre puede contemplarse en el altar mayor, y también desde el museo de Arte Sacro de 10.00 a 15.00 horas, la imagen de la Virgen sin los mantos que cubren durante el resto del año la valiosa talla de madera policromada.

Para este 2021, la Virgen presidirá la fiesta vestida con el llamado manto de Las Rogativas, uno de los más antiguos de su ajuar, realizado el año 1750, y que después de más de medio siglo no lo lucía desde la época de 1950, ya que fue el elegido para la visita que realizara en 2019 a los ocho municipios del interior de la isla afectados por el gran incendio sufrido en agosto de ese año.

Es un manto brocado en seda morada e hilo entorchado en oro y plata, según informa el Ayuntamiento, en el que se dibujan cornucopias, piñas y granadas.

Así aparecerá la imagen el próximo domingo 5 de septiembre, fecha en la que tendrá lugar la bajada de la patrona desde su camarín a las 19.00 horas, y que se puede disfrutar en el Espacio Cultural Estable Plaza del Pino.

El actos se transmitirá en directo a través de una pantalla situada en la propia plaza, y la concejalía de Cultura y Festejos de la villa subraya que para acceder a las butacas situadas en el recinto es necesario presentar la entrada reservada en tureservaonline.es.

La subida tendrá lugar el domingo 26 de septiembre en un acto con las mismas características. También recuerda que el aforo en el interior de la basílica es de 120 personas y que la procesión del día del Pino estará sujeta a la situación de la pandemia, aunque en caso de celebrarse será sin público y alrededor de la iglesia.

Pero mucho antes, para este fin de semana, se ofrecen varios platos fuertes, como el acto de entrega de honores y distinciones y el concierto Contigo aprendí, en homenaje al artista Armando Manzanero en el auditorio de Teror, este viernes a las 20.30 horas.

El sábado habrá una entrega durante todo día de actividades infantiles para, por la noche, a las 21.00 horas, dar inicio al concierto de Mel Ömana y Lenni Rodríguez en la plaza del Pino.

Reservas fantasma

El Ayuntamiento de Teror hace un llamamiento a las personas que han obtenido entradas para los distintos actos de la fiesta en las plataformas tureservaonline.es o en entrees.es, para que, en el caso de que no asistir, lo comuniquen a la organización, enviando un correo a info@tureservonline.es para su devolución. Festejo pide compromiso a la ciudadanía, para que no se queden asientos sin ocupar como ya ocurrió el pasado fin de semana, y de esta manera acceder otras personas que se quedaron sin entrada. Por otra parte, se comunica que las puertas de los Espacios Culturales Abiertos se abrirán al público una hora antes de los eventos. Transcurridos 10 minutos desde la hora de comienzo del espectáculo, las entradas quedarán anuladas. Los distintos pases para la mayoría de los eventos festivos en los Espacios Culturales Estables están agotados, por lo que se considera «una falta de solidaridad con los demás el no acudir a los actos, teniendo el acceso gratuito». | LP/DLP