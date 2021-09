Cumplidores con El Pino

Siete horas para conectar a pie la iglesia de San Gregorio de Telde y la basílica del Pino de Teror. Gilberto, Julio, Pedro y Lorenzo, un grupo de amigos teldenses, partió a las 07.00 horas de la mañana de ayer rumbo a la villa mariana para cumplir con una promesa que mantienen desde hace más de dos décadas, y lo hicieron animados por la devoción que sienten por la virgen del Pino. «No fallamos nunca, salvo el año pasado por la pandemia», explicó Julio apenas cinco minutos después de alcanzar las puertas de la basílica, «hay que venir sí o sí, caminando o en coche, si no venimos parece que nos falta algo». Estos cuatro amigos son solo un ejemplo de la decenas de isleños que este martes, víspera del Pino, visitaron Teror para rendir homenaje a la patrona de Gran Canaria, todos ellos cumplidores con la peregrinación, pero también con el estricto protocolo sanitario para evitar la propagación del coronavirus, el más llamativo de ellos el control de los accesos a la basílica.

La villa mariana conmemora este miércoles el día del Pino con la celebración, a partir de las 12.00 horas, de la Solemne Eucaristía presidida por José Mazuelos Pérez, obispo de la Diócesis de Canarias, pero este martes la basílica acogió la antesala de esta celebración: la ofrenda de los 21 municipios de Gran Canaria que, si bien no pudo celebrarse con la tradicional romería, sí permitió una ofrenda simbólica ante el trono de la imagen de la virgen.

Desde las 13.00 a las 14.00 horas, representantes de todos los municipios, en su mayoría alcaldes y concejales de las corporaciones, accedieron al templo en turnos de cuatro personas para honrar a la virgen con una cesta repleta de los alimentos más característicos de cada localidad. Ya la semana pasada, los ayuntamientos hicieron las donaciones a Cáritas, entrega que en esta ocasión alcanzó las 40 toneladas de alimentos que han sido repartidos entre un total de 14 organizaciones, desde bancos de alimentos a ONG y entidades que no reciben subvenciones públicas.

Prudencia de la población

El párroco de la basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba, agradeció la ofrenda a la virgen y destacó la «prudencia» y la «sensatez» de la ciudadanía en su visita a El Pino en plena pandemia. «Vivimos estas fiestas atípica con ilusión y emoción, sobre todo por el comportamiento exquisito y responsable que tienen los devotos; la población se ha portado muy bien durante este año y medio con protocolo Covid».

Los municipios entregan más de 40 toneladas de comida en su ofrenda a la virgen del Pino

El sacerdote relató también las impresiones que tiene sobre las personas que llegan este año hasta el templo. «La gente viene buscando algo de sentido a su vida y encuentra a los pies de la virgen paz, consuelo y serenidad». En medio de un contexto solidario tras la entrega de la ofrenda, Martín de la Coba pidió a la virgen «que no nos falte esperanza ni el sentido de la vida, porque el cansancio muchas veces nos llega por esa falta de sentido en la vida; todo lo que hagamos debe ser fuente de alimento para nuestras vidas».

A pesar de las restricciones sanitarias, Teror volvió a vivir un ambiente festivo, aunque contenido y respetando la normativa sanitaria. La ilusión era palpable en los ojos de los peregrinos y devotos y eso se reflejó en el bullicio en la calle.

El alcalde de Teror y el párroco de la basílica destacan la disciplina ante la normativa sanitaria

Para el alcalde de Teror, Sergio Nuez, esta edición es «El Pino de la recuperación». «Recuperamos el ambiente festivo dentro de las limitaciones y durante todo el día hemos visto llegar peregrinos a la basílica», resaltó a las puertas del templo. A juicio del regidor, la pandemia «nos ha enseñado a recomponer toda la fiesta y hacerla de una manera distinta, con mayor control y con eventos más seleccionados; es verdad que la falta de la romería nos deja con un sabor agridulce, pero todo lo demás va caminando y la ciudadanía está teniendo mucha paciencia y mucha disciplina».

Pero la recuperación no es solo festiva, sino también económica. «Siempre digo que El Pino es la paga extra de los comerciantes de Teror, su agosto, y este año con los eventos están contentos; quizá debiéramos cambiar el formato de las fiestas y celebrar menos eventos pero de mayor calidad», señaló Sergio Nuez.

Fieles a su compromiso y con extrema responsabilidad, los peregrinos llegaron a la villa mañana durante toda la mañana y las puertas de la basílica registraron por momentos pequeñas colas, si bien la espera para acceder al templo no llegaba a los cinco minutos. Entre esos devotos estaba la familia Santana, de Vecindario. Francisco e Ylenia hicieron la peregrinación a pie desde Tamareceite mientras que Teresa y María Concepción llegaron a la villa en coche. Esta familia viene desde hace más de 40 años, incluso cuando María Concepción estaba embarazada de su hijo. «Nuestros padres nos lo inculcaron», explicó Francisco, «de niño nos traían aquí cuando no había ni casas, y nos quedábamos hasta cuatro días durmiendo en el coche o debajo de un árbol». Teresa, por su parte, recuerda además como sus madres entraban al templo de rodillas y con un pañuelo para protegerse. «Ya olía a Teror y si no venimos es como si nos faltase algo».

Los devotos llegan desde todas partes de la isla y algunos de ellos peregrinan por primera vez

Subiendo desde el municipio de Arucas llegaron a pie Olimpia Pérez y Luz María Ramos, dos amigas de Agüimes que hacen esta peregrinación desde hace años. «Venimos por salud y por la devoción y la emoción que causa rendirle ofrenda a la virgen», relató Olimpia, «y porque no hay romería, porque si no también estaríamos aquí desde bien pronto». Ambas amigas también visitan a la virgen del Pino de Arinaga, aunque allí no peregrinan.

Desde Vecindario también llegaron al Pino Benjamín Santana y Ramón Hernández, este último con una dilatada experiencia en esta peregrinación, pero no así el primero, que ayer se estrenó en su primera caminata hasta la villa mariana. «No lo había hecho antes porque siempre estaba trabajando, pero este año estaba liberado y he aprovechado la ocasión», afirmó. Y está más que satisfecho. «Ni me he enterado; ahora le digo a Ramón que hay que hacer más caminatas de este tipo». Y quizá se anime a completar el Camino de Santiago de Gran Canaria.

La hostelería respira y los puestos de mercadillo venden, aunque menos de lo que esperaban

Pero no todos los peregrinos llegan desde fuera de Teror, también vuelven a casa residentes en el municipio como Pablo y Estefanía. Él llega a la villa desde La Isleta, donde se crió, y de camino recoge a Estefanía en Tamaraceite. «Solemos hacer la peregrinación para el día del Pino o el día de Las Marías, según podamos», sostuvo Pablo, quien destacó el «buen ambiente» que se respira este año.

Teror era este martes un ir y venir de personas, tanto que en los establecimientos hosteleros no cabía un alma y aquella alegría de la cual hablaba el alcalde la replicaron algunos empresarios de la zona. Es el caso de la Cafetería Iris, ubicada en la misma Plaza del Pino. Honorio, uno de sus empleados, mostró su satisfacción porque «no hay comparación con el año pasado, cuando la gente tenía miedo de salir a la calle; la vacuna ha ayudado y eso se agradece». «Se nota en la cafetería, el año pasado el negocio estaba vacío y aunque no estamos a niveles de 2019 sí que se nota que la situación va volviendo a la normalidad».

Sin embargo, para los puesteros del mercadillo la situación, aunque ha mejorado, no es tan halagüeña aunque se muestran satisfechos. Esther Santana, vendedora de artículos religiosos, consideró que «este año está flojo». «Hay poco movimiento, pero al menos hay, y ya con eso estoy más que satisfecha», añade, «las ventas están flojas, pero trabajamos todos los días y eso compensa».

Lo mismo piensan Ana Rosa Medina, de la Dulcería David y Ana, y Adriana Cachiguango, vendedora de artesanía de Ecuador. «Se nota mucho que no hay romería porque en un año normal Teror estaría lleno a mediodía», agregó Ana Rosa, «pero dentro de lo malo estoy satisfecha, nos hemos recuperado un poquito». «Dadas las circunstancias, no voy a quejarme, voy bien», aportó Adriana por su parte.