30 firmas de ‘Gran Canaria Me Gusta’ acuden al Salón Gourmet de Madrid

El programa Gran Canaria Me Gusta, después de un año centrado en amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en las empresas de la Isla, recupera su esencia con la participación de cerca de 30 empresas en el Salón Gourmet de Madrid -donde no pudieron asistir el año pasado- y la incorporación ya formalizada de tres nuevos comercializadores y la tramitación de otros siete en el Mercado Digital, con lo que se cumpliría el objetivo de llegar a 20 integrantes de la plataforma en 2021.

Hasta el Salón, que se celebra en el recinto ferial de Madrid, Ifema, del 18 al 21 de octubre, viajarán quesos, vinos, café, mermeladas, aceite, sal, cervezas artesanales y hasta casi una treintena de productos grancanarios del sector agroalimentario, como parte de esas acciones de promoción del producto local que promueve la Consejería de Industria junto a la Cámara de Comercio y el área de Soberanía Alimentaria, a través del mencionado programa Gran Canaria Me Gusta, y que este año destina 35.000 euros a financiar la expedición frente a los 15.000 de 2019, informó ayer el gobierno insular en una nota.

«La respuesta de las empresas ha sido muy positiva y por eso el Cabildo quiere redoblar esfuerzos en visibilizar nuestra gastronomía y facilitar el reconocimiento y venta de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, es decir, abrir nuevas oportunidades de negocio, que es el objetivo principal de la participación en este evento», explicó la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, quien destacó que además se fortalece la imagen de la isla, de su gastronomía y de la calidad de su oferta culinaria.

Luis Molina, Manuel López y el chef Andrés Rodríguez representan lo mejor de Gran Canaria

El trabajo que está llevando a cabo la Consejería consiste en coordinar la participación de las empresas, el envío de productos a Madrid, facilitar los contactos y encuentros que cada empresa desee mantener, y organizar las acciones de dinamización del Stand, para lo que acudirán Luis Molina, experto en vinos, aceites y destilados; Manuel López, gran conocedor de la gastronomía y de los productos de la Isla; y el chef Andrés Rodríguez, propietario del restaurante Échale Mojo, que utilizará para la elaboración de los platos los productos de las empresas participantes.

El Salón Gourmets de la capital española es la feria de alimentación y bebidas de calidad más grande de Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, que sirve de escaparate para las tendencias de alta gama, donde se puede encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas tendencias, y dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía.

En cuanto al Mercado Digital, la consejera también mantuvo recientemente una reunión con los nuevos comercializadores interesados en sumarse a este proyecto, y se ha formalizado la incorporación de la empresa de productos ecológicos Hierbahuerto, Asoquegran, y Mercados Agrícolas de Gran Canaria, mientras se tramita la de otras siete.

Con estos diez, se cumpliría el objetivo de llegar a 20 nuevos comercializadores en 2021, según destacó Alonso, quien insistió no obstante en que seguirán trabajando en hacer crecer un proyecto que nació en plena pandemia como un directorio de empresas que ayudara a poner en contacto clientes y productores, y que se ha convertido ya en un auténtico market place con pasarela de pago y servicio de distribución gracias a un acuerdo con Correos.

El año pasado el volumen de negocio fue de un millón de euros, y ahora el principal objetivo es darle visibilidad mediante un plan de comunicación en medios y en redes, que incluye la publicación de un blog en la página del Mercado Digital, con artículos de interés para los potenciales clientes, el lanzamiento de una newsletter mensual y una campaña de publicidad.

«Animamos a todas las empresas a sumarse porque no sólo es un canal de venta más para sus productos, sino la oportunidad de promocionar su empresa, ya que el Cabildo invierte no sólo en la promoción del proyecto sino en la de cada empresa que forma parte del portal, algo que no todas pueden asumir de manera independiente», explicó la consejera.