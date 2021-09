«Es muy conocido por todos en Cruce de Sardina, como en Vecindario y en el resto de Santa Lucía de Tirajana. No es bien querido por todos, pero sí por los de su en torno». Así se explicaba ayer un vecino, de unos 50 años, que prefiere mantener el anonimato. Este trabajador de un bar de los alrededores de la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista, explicaba que en ocasiones que lo veía sentado junto a la barra y le entraba el temor de que de repente se enfadara y rompiera el mobiliario. «A veces le daba el arranque y era violento», añadía.

David José R. P, alias El adoptado, de unos 40 años, detenido por la Guardia Civil como presunto autor del homicidio de Andrea, un italiano, cuyo cuerpo se quemó en un coche en las cercanías de Pozo Izquierdo, tiene un pasado delictivo y violento. Es un hombre fuerte, de grandes dimensiones, que siempre ha gozado de buena forma física, de la que no son ajenos los gimnasios. Sus condiciones naturales le han hecho capaz de acciones ante las que otros se arrugaban.

Los diferentes pasos por las cárceles, como a otros presidiarios, han echo aún más firme su carácter. Su estilo físico está decorado con impactantes tatuajes bien visibles. Nada le asusta y ante nada se arruga.

No solo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional conocen las andanzas de David R. P.. También en los juzgado de San Bartolomé de Tirajana y en Las Palmas de Gran Canaria tienen referencias de este habitual de ambientes de la noche en Santa Lucía de Tirajana.

«Fue adoptado y la familia lo crió con normalidad. Pero David estaba más tiempo en la calle, con sus amigos y comenzó a complicarse la vida con hurtos por drogas y robos con violencia o lesiones. En los últimos años, ha comenzado a vivir cumpliendo condenas de unos meses en la cárcel; salía del centro penitenciario; pasaba un tiempo fuera, en su casa; y luego volvía a prisión, y así sucesivamente. David es carne de presidio», relataba otro empleado de la localidad conocedor de la conflictiva carrera de este forzudo ahora detenido.

La vivienda familiar en Cruce de Sardina David R. P. ha residido siempre, salvo los periodos que ha cumplido condena, en la vivienda de la calle Ayagaures, en Cruce de Sardina.

Los testimonios recogidos, anónimos por temor, coinciden en la misma línea. «David ha sido una figura desde pequeño. Es violento. Ha tenido también enfrentamientos con la Policía Local y Guardia Civil, y con vecinos», se escucha por las calles de un pueblo entre atemorizado y en silencio, al conocer que el homicidio de Pozo Izquierdo tiene a un buen número de implicados.

Un grupo de amigos y familiares de David El adoptado hablaba una de la tarde de ayer en la puerta de un bar en la avenida de Canarias, a la altura del Cruce de Sardina, justo delante de la calle Ayagaures, donde está la vivienda en la que supuestamente se ha cometido el crimen y ha sido analizada por la Guardia Civil.

«Muchas cosas que cuentan sobre él no son verdad», resaltaba una mujer, que a veces subía el volumen de su voz y otras no. «Tranquila, mientras no se demuestre lo contrario, él es inocente», comentaba otro. Un hombre, de unos 60 años, que reside con su familia en una vivienda en la misma calle Ayagaures, donde está, en el número 5, el domicilio familiar de David El adoptado, asegura de forma tajante: «Él siempre me ha tratado con educación».

El descubrimiento por parte de los Bomberos del Consorcio de Emergencias el pasado lunes del cadáver en un coche calcinado y la presunta implicación de David José R. P., provocaba ayer un debate popular sobre la seguridad de un municipio como Santa Lucía de Tirajana. En el que en un núcleo como Vecindario comparten edificio de comisaría Policía Nacional y Guardia Civil.

Seguridad en el municipio

Un camarero de un establecimiento de Cruce de Sardina opinaba que, a su juicio, hay poca presencia policial en todo el municipio «y está aumentando la inseguridad». Otro profesional hostelero lo entendía así: «lo ocurrido con David no tiene que ver. No está bien, por supuesto. Está claro que hay más gente de fuera y hay u problema con los ocupas, de esos que buscan pisos vacíos y entran para vivir. De una forma u otra, no trabajas tranquilo».

Coche abandonado El supuesto autor de este crimen introdujo a la víctima en un turismo que abandonó en una zona poco transitada y rodeada de invernaderos, y al que después le prendió fuego.

Francisco García, concejal de Seguridad de Santa Lucía de Tirajana, que será alcalde a partir del próximo mes de octubre, tras el acuerdo de pacto de Gobierno, manifiesta que «cada vez que suceden actos de este tipo sobre pone en tela de juicio al seguridad y el trabajo de la Policía Local. Esto que ha pasado es un caso aislado, que podía haber ocurrido en Tejeda o Teror».

«No se trata de mafia o de banda organizada. No es habitual, ni se tienen que preocupar los ciudadanos porque el número de delitos con los que trabaja la Policía Local es una cantidad normal a un municipio, como el nuestro, de más de 70.000 habitantes», apunta el concejal.

A la hora de plantear que se trata de un vecino natural del Cruce de Sardina, con un amplio historial de delitos y que no es un caso de fuera o nuevo, García resuelve que «yo no me encargo de eso, como concejal de Seguridad, sino que la Policía Local esté preparada y cumpla su trabajo. Los agentes han demostrado siempre su profesionalidad».