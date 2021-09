Salto del Negro fija condiciones para lodos de depuradora y biorresiduos

A partir del 31 de diciembre de 2023, en el Ecoparque Gran Canaria Norte, nueva denominación del vertedero de Salto del Negro, «solo se aceptará la cantidad de lodos de depuradora que permita también el tratamiento en la planta de biometanización de la materia orgánica separada en origen».

El resto de la producción de lodos deberá ser gestionado por las estaciones de depuración de aguas residuales, por sí mismas o mediante su entrega a un gestor autorizado. «Además, se deberá tener en cuenta que no se admitirán para su eliminación en vertederos lodos simplemente secados, que no hayan sido sometidos previamente a un tratamiento que permita disminuir la cantidad de materia orgánica que originalmente contienen».

Estas nuevas condiciones para lodos y otros residuos líquidos o pastosos con destino a la planta de biometanización de Salto del negro se recogen en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Tratamiento de Residuos en los Ecoparques de la Isla de Gran Canaria, que el gobierno insular de Antonio Morales eleva este jueves a la Comisión de Medio Ambiente del Cabildo con vistas a su aprobación inicial en el Pleno Ordinario del próximo 24 de septiembre.

Respecto a otras basuras que deben llegar separadas al vertedero, se establece el 31 de diciembre de 2023 para los biorresiduos de origen doméstico, y el 31 de diciembre de 2024 para los residuos textiles, los peligrosos y los aceites de cocina usados.

Biorresiduos

En el artículo de la Ordenanza dedicado a los biorresiduos comerciales e industriales asimilables a los de origen doméstico, gestionados por los ayuntamientos o por vía privada, «los productores deberán separarlos en origen sin que se produzca la mezcla con otros residuos para su correcto reciclado» y conforme al siguiente calendario: antes de final de este año si se generan más de 50 toneladas anuales; antes del 31 de diciembre de 2022 si son más de 25 toneladas al año y antes de concluir 2023 para el resto.

El documento que se somete al Pleno del Cabildo fue aprobado por consejo de gobierno del pacto tripartito el 5 de abril de este año, pero fue devuelto por la Secretaría de la institución tres días después por no constar que se hubiera realizado el trámite de Consulta Pública previa. Esa consulta se realizó por partida doble en los meses de mayo y junio, sin recibir ninguna sugerencia. En el trámite de enmiendas solo se recibió y aceptó una propuesta, por parte del grupo de Nueva Canarias (NC), para introducir una disposición derogatoria del reglamento que se pretende sustituir, la del año 2013.

La nueva Ordenanza tiene 36 artículos, donde se definen, entre otros, aspectos como el ámbito de aplicación, régimen fiscal, derechos a los servicios, obligaciones de los usuarios, instalaciones para el tratamiento, horarios, definición de los residuos que se pueden valorar en los Ecoparques, condiciones para la admisión de esos residuos, reclamaciones, obligaciones de la empresa explotadora o régimen sancionador.

El Ecoparque Norte, el de Salto del Negro, recibe directamente los residuos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Teror, Artenara, Tejeda, Santa Brígida y San Mateo, mientras que los de Agaete, Firgas, Moya, Gáldar, Guía y Valleseco pasan previamente por la Planta de Transferencia de Guía. Los demás municipios vierten en Juan Grande.

Plan con incógnitas sobre el tercer vertedero

Los grupos de la oposición en el Cabildo no han decidido su voto sobre la Ordenanza que se lleva al próximo Pleno, pero el portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, adelantó ayer que será difícil consensuar la política de residuos del gobierno de Morales porque ni siquiera han recibido el texto del Plan Director de Residuos, aprobado el pasado 6 de septiembre. El líder de la oposición consideró que la actuación del tripartito en los vertederos «es un auténtico caos» y auguró que durante este mandato «no se a resolver ninguno de los graves problemas» en el tratamiento de la basura. A su juicio, el gabinete de Morales «solo le da una patada hacía adelante al balón, sin saber ni siquiera si la pelota va a caer dentro del campo, de ahí que en el Plan Director no se decida dónde se ubicará el tercer vaso de vertido que necesita la Isla ante la colmatación de los ecoparques de Salto del Negro y Juan Grande. El consejero del PP advirtió que el Plan de Gran Canaria no podrá salir adelante hasta que se apruebe el Plan de Canarias, aún en tramitación después de que el Gobierno regional decidiera obviar el proyecto el proyecto elaborado en la anterior legislatura y «empezar otra vez desde cero». Pérez también avisó de que el tercer vaso solo tiene actualmente cabida en Salto del Negro o en Juan Grande, pues son los dos únicos lugares contemplados en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria para la instalación de vertederos. A su juicio, «Morales no tomará ninguna decisión y le dejará el problema al que venga detrás». | J. M. N.