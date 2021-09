El vecino de San Bartolomé de Tirajana Alexander Delgado se estrena como director de cine con su primera largometraje, titulado One Body, Two Souls, una película que presentará públicamente el próximo 24 de septiembre, viernes, en el Centro Cultural de Maspalomas. El filme es la precuela de The Disappearance of Audry, del productor Cristóbal Santana. En esta nueva producción aparecen personajes inéditos y otros ya conocidos

La historia comienza justo después de retorno de Audry. Armando, mientras revisa unos documentos, comienza a recordar un caso de desaparición que sucedió un año antes del caso de Audry y empieza a ver similitudes en ambas desapariciones. Tras conversar con Audry, los dos llegan a la conclusión de que las dos historias están conectadas.

«La idea de esta película es contar una nueva historia conectada con la primera. Me encantó la idea de crear un argumento que jugara en ambas direcciones y pusiera de manifiesto un nexo de unión entre todos. No obstante, si no vieron las películas anteriores no perderán el hilo argumental de esta», relata el productor y guionista de la película, Cristóbal Santana, para animar a la ciudadanía a inmiscuirse en este misterio de desapariciones.

Alexander es Dinamizador Cultural, estudiante de Luminotecnia para el Espectáculo en Vivo y ha estado vinculado en los últimos años con la producción cultural a nivel municipal e insular. Ha participado en la Escuela Municipal de Teatro de San Bartolomé de Tirajana y en la Compañía de Teatro Clásico de Maspalomas Tecla+.