La Delegación Territorial de la ONCE en Canarias presenta el libro “Las Rosas de Hércules” del poeta canario Tomás Morales, en braille, para su entrega a la Casa-Museo Tomás Morales de Moya, dentro del programa de los actos conmemorativos del Centenario del fallecimiento del poeta.

Lucía Aleida Martín, coordinadora del Club Braille de la ONCE en Canarias, presentó este acto, acompañada de José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y Guillermo Perdomo, director de la Casa-Museo Tomás Morales de Moya.

El acto, encuadrado en la treintena de actividades programadas con motivo del centenario del fallecimiento del poeta gran canario Tomás Morales, se ha celebrado en el salón Roque Nublo de la sede de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria.

El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes. destacó que es un orgullo para la Organización participar en la celebración de esta efeméride, pues uno de los principales objetivos de la ONCE es divulgar entre sus afiliados la cultura. Contando para ello con múltiples herramientas que han permitido a las personas ciegas y con discapacidad visual grave, disfrutar por ejemplo, de la obra de este magnífico poeta en braille, al igual que con más de 65.000 obras literarias accesibles, cine y teatro con audiodescripción, múltiples materiales en relieve, por supuesto la promoción y el desarrollo y el fomento de acciones que promuevan la iniciativa cultural de forma individual, colectiva, mediante la convocatoria de concursos culturales o poder disfrutar de un museo para tocar, el museo tiflológico de la ONCE.

Por último, agradeció al Cabildo y a la casa Museo Tomás Morales, compartir con la ONCE este homenaje a este gran poeta isleño.

Por su parte, la Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, ha agradecido a la ONCE el excelente papel que desempeña como agente activo, en la difusión de la cultura accesible para sus afiliados, y con el constante empeño de trabajar junto a todas las instituciones, para también hacer de la cultura un bien accesible para todos, todo un ejemplo para la sociedad. Desde el área de cultura del Cabildo también estaremos ahí para trabajar juntos en pro de esa accesibilidad universal tan necesaria.

No podía faltar en un homenaje a un poeta, la lectura de alguna de sus poesías, que llegaron de las manos de dos estupendos lectores del sistema de lectura y escritura Braille, Lucía Aleida Martín, Coordinadora del Club Braille de la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias, y Manuel Concepción, un activista en pro de la cultura y el uso del braille, colaborador del mencionado Club. En concreto se leyeron dos poemas relacionados con la falta de visión, como es el caso de ‘Balada del niño arquero’ sobre Cupido, y un fragmento de ‘La ofrenda emocionada’ dedicada a Benito Pérez Galdós, que murió ciego.

El acto finalizó con la entrega a la Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Guacimara Medina y al Director de la Casa Museo Tomás Morales, Guillermo Perdomo, de un ejemplar en Braille de uno de los libros de poemas más conocidos del poeta “Las Rosas de Hércules”, para su exposición en la casa museo. Se trata de los dos volúmenes completos de este libro, que traducidos en braille se han convertido en cuatro volúmenes de 29 centímetros de ancho por 31 de alto cada uno. Sus páginas, a doble cara, son de una cartulina fina, que con una impresora especialmente diseñada para producir braille eleva parte del papel para que quede en relieve.

La Casa-Museo Tomás Morales de Moya, custodiará a partir de ahora este ejemplar, que podrá ser solicitado por los lectores con dificultades de visión. Se trata del primer y único libro en braille con el que cuenta este centro museístico. El libro está a disposición de todos los afiliados a la Organización, en la Biblioteca Digital de la ONCE.

Los participantes pudieron visitar las instalaciones de la Tifloteca de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria, donde tomaron contacto con una amplia variedad de materiales en relieve, que permiten a las personas ciegas acceder a la lectura, la geografía, cuentos accesibles, a través de las formas, texturas, sonidos…