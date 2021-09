‘Las Marías’: la cigarra del Niño

Se ha especulado sobre la fecha en que se produjo la promesa popular, situándola antes de la época en la que en realidad se realizó, según nuestro saber y entender. O mejor, según los datos recogidos en nuestras investigaciones. Pues hemos oído –y leído— que “pudo” ser a mediados de 1700. Nadie está en posesión de la verdad, pero nos atrevemos a insinuar –que no confirmar, claro—que la promesa se produjo a principios del siglo XIX; es decir, concretamente en septiembre de 1811.

En el archivo parroquial de Guía, que hemos escudriñado hasta extremos insospechados, no se ha encontrado noticia alguna a esta fiesta de “Las Marías”. Solo la referencia en una carta escrita por el párroco don Juan Suárez de Aguilar al obispo don Manuel Verdugo, que se encontraba en Teror, en el que el cura le dice: “¿qué podré decir yo que no sea notorio a Vuestra Señoría Ilustrísima? Las continuas exacciones pecuniarias para adorno y reparos del templo; la epidemia [de fiebre amarilla de 1811] que acaba de sufrir este vecindario; la langosta que arrasó con la esperanza de muchos años, la han constituido en el doloroso estado de no poder pensar en mas que en su mísera conservación”. Don Juan Bosch Millares en su “Historia de la Medicina en Canarias” (1967) recoge asimismo que la ”Las Marias” debe su origen a la plaga de langosta de septiembre de 1811, mientras que, curiosamente, don Juan Batista en su famoso “Diario” nada dice al respecto de ella. Por lo tanto, no parece tenga consistencia que la fiesta votiva naciera como consecuencia de una plaga que asoló la isla en 1788.

Mas lo importante, con serlo, tal vez no sea la fecha del nacimiento de esta fiesta sino que a través del tiempo, nada menos que 210 años después, los vecinos de las medianías y del casco la mantienen viva y la “rama” sigue celebrándose, así como la procesión de la Virgen, a pesar de las incrustaciones que nos parecen “folklóricas” y adulteradas introducidas en las últimas décadas.

Para terminar permítasenos decir quién fue el realizador de la cigarra de oro que cada año, en “Las Marías”, lleva prendida en uno de sus dedos el Niño Jesús que forma grupo con la Virgen de Guía: según refirieron hace ya bastantes años sus actuales descendientes, entre otros su hija, la octogenaria doña Micaela que vivía en Gáldar, fue realizada entre finales de 1800 o principios de 1900 por el platero que vivía en Guía, en la calle de la Cruz, llamado José Artiles Barrera, cuyos padres, Francisco Artíles Fabelo y Francisca Barrera Ramos, regentaban la que fue conocida fonda frente a la plaza en la misma calle. Nada conocemos del autor o autora de la promesa y del encargo.