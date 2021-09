El Cabildo acepta el debate del tren, pero cree que la ULPGC llega tarde

En referencia al último comunicado de la ULPGC, en el que desde el Rectorado se ratifica el análisis negativo a la implantación del ferrocarril del Sur, fuentes de la Consejería señalaron que se acepta entablar ese diálogo para contrastar datos, pero apuntaron que «no se puede decir ahora que la Universidad está dispuesta a participar en un debate técnico y sosegado cuando ni siquiera se invitó a los representantes del Cabildo a la presentación de su estudio».

El Cabildo también mantiene en todos sus términos el contenido de su réplica al informe de la ULPGC, en la que los técnicos de Transportes de Gran Canaria y de Ineco, el departamento del Ministerio de Transportes que diseña los proyectos ferroviarios, sostienen que en el informe del Equipo de Investigación en Economía de las Infraestructuras, el Transporte y el Turismo (EITT) está basado en datos incorrectos e incluso que existió «mala praxis» en la elaboración de la encuesta para determinar la demanda de viajeros.

El gobierno insular mantiene el informe que critica el método de los investigadores universitarios

En esa respuesta de los técnicos del Cabildo y del Ministerio, se reprocha a los investigadores de la Universidad que ni siquiera solicitar los datos que podrían aclarar muchas de las discrepancias sobre la rentabilidad social, económica y medioambiental de ese sistema de transporte público. De hecho, la Consejería de Transportes y los responsables del proyecto del tren aseguran que se enteraron de la existencia de ese informe por los periódicos.

«Lamentamos que ese debate no se hubiese llevado a cabo en el momento que se realizaron los estudios, en los que no invitaron al área de Transportes ni a nadie del Cabildo; agradeciendo su aportación científica, el Cabildo no la comparte», resaltó la Consejería.

Conclusiones

La réplica del Cabildo a la Universidad, en la que a lo largo de 33 páginas analiza y critica la conclusiones del estudio titulado Evaluación Socioeconómica del Tren de Gran Canaria, ya sostiene en sus consideraciones previas que la isla de «presenta desde hace muchos años problemas graves de movilidad, con congestiones permanentes en su red de transporte por carretera, que convierten los desplazamientos entre los núcleos de actividad de en un proceso muy alejado de lo deseable».

El documento del Cabildo añade que «a pesar de los esfuerzos, inversiones e iniciativas llevadas a cabo en estos años, la situación no parece mejorar, o más al contrario, está evolucionando hacia un empeoramiento lento pero constante». Así lo constatan los datos referentes a la evolución del tráfico de la principal vía de comunicación de Gran Canaria, la autovía del Sur, la GC-1, que indican que el tráfico ha ido creciendo significativamente entre 2010 y 2019.

El análisis de Ineco en 2018 detectó hasta 170.000 vehículos al día por autovía del Sur

Así, en algunos tramos alcanzan los 170.000 vehículos/día, según datos de aforos del Cabildo del año 2018, «lo que indica un alto grado de saturación». La capital y su entorno periférico a menos de 25 kilómetros de distancia presentan índices de población que «la sitúan a la vanguardia de los núcleos más densamente poblados del país». En situaciones de población similares o incluso de menor densidad, las soluciones adoptadas pasan por diferentes alternativas, en las que no se confía únicamente a la carretera la solución y la mejora de las condiciones de desplazamiento.

«Con el paso de los años, Gran Canaria se está convirtiendo en un raro ejemplo a nivel nacional, en el que la solución a la movilidad no cuenta con una diversificación suficiente de medios de transporte que planteen mejoras tangibles en el corto‐medio plazo», apunta el documento del Cabildo, que recuerda que «como resultado del análisis de alternativas se plantea la implantación del sistema ferroviario, tipo cercanías de altas prestaciones, con velocidad de 160 kilómetros por hora, y se propone la reordenación de guaguas para potenciar la intermodalidad y conseguir mayor eficiencia en el servicio».

El sistema ferroviario, continúa la réplica a la ULPGC, constará de una línea ferroviaria de 57,75 kilómetros de longitud de doble vía en los tramos interurbanos entre San Telmo y Playa del Inglés, y vía única en los tramos de integración urbana en los extremos, a lo largo del corredor este insular, con trenes tipo cercanías de altas prestaciones (13 unidades).

Los tramos de vía única de integración urbana funcionarán a modo de lanzaderas entre las estaciones de Santa Catalina-San Telmo y Playa del Inglés-Maspalomas. Este sistema se complementará e integrará con el resto de los modos de transporte, tanto desde un punto de vista físico como de las tarifas a aplicar.

A lo largo del corredor ferroviario se establecen 11 estaciones estratégicamente coincidentes con los focos de demanda, que funcionan «como auténticos nodos intermodales, con sus correspondientes aparcamientos disuasorios y conexiones con resto de modos, lo que disminuye los tiempos de transbordo y acceso y logra hacer un sistema competitivo centrado en el usuario».