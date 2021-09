Nueva crisis de gobierno en el pacto cuatripartito del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La alcaldesa de la localidad, Conchi Narváez, ha retirado las competencias sobre el área de Recursos Humanos a la edil de Coalición Canaria Pino Dolores Santana por «falta de respeto y lealtad». La regidora ha acusado a la concejala nacionalista de no ser suficientemente competente para sacar adelante trabajos importantes para la Corporación, como es la convocatoria de nuevas plazas para el cuerpo de la Policía Local o puestos técnicos que permitan tener personal suficiente para impulsar los proyectos de las distintas concejalías. «Aquellos que quieran sumar tienen las puertas abiertas y quienes no estén dispuestos a remar en la misma dirección tiene las puertas abiertas para salir», afirmó ayer la regidora en un comunicado. El portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, optó por el silencio y prefirió no hacer declaraciones. La edil afectada, por su parte, explicó que su partido «no había recibido ninguna comunicación ni conocía los motivos».

Conchi Narváez explicó que no le ha quedado «otro remedio» que asumir la responsabilidad de Recursos Humanos porque el pacto cuatripartito lleva más de dos años gobernando «y no hemos sacado las plazas necesarias» en materia de empleo público, como son las de la Policía Local, «un área fundamental para poder garantizar la seguridad en el municipio». El pacto mantiene la mayoría absoluta con 17 concejales, siete del PSOE, cinco de Nueva Canarias, otros cuatro ediles de Coalición Canaria y una concejala de Ciudadanos.

La regidora señaló que la Corporación necesita también cubrir plazas técnicas para sacar adelante los proyectos de las distintas concejalías. «Incluso estoy muy preocupada porque corremos el riesgo de perder las subvenciones que estamos recibiendo o que podemos recibir», agregó.

Entre las faltas en que ha incurrido la edil Pino Santana, según ha considerado Narváez, se encuentra también la falta de convocatorias de reuniones con los distintos sindicatos con representación en el Ayuntamiento desde el pasado mes de abril al objeto de abordar los asuntos pedientes con el personal de laCorporación, como por ejemplo el pago de las horas extra realizadas por los funcionarios y aún una parte pendientes de abonar.

La alcaldesa insistió en las «faltas de respeto y de lealtad» por parte de la concejala sin entrar en más detalles y anunció que ayer por la tarde convocó una reunión de portavoces de los distintos partidos para comunicarles la decisión que había tomado a la cual no asistió el representante de CC, el concejal Alejandro Marichal. «No he podido darle traslado de la decisión que me he visto obligada a tomar», señaló.

Ante esta situación, Narváez animó a continuar en el pacto cuatripartito a aquellos «que se quieran sumar» e invitó a marcharse a quienes no quieran remar en la misma dirección. «Tienen las puertas abiertas para salir», dijo.

El portavoz de CC prefirió no hacer declaraciones, mientras que la edil afectada, Pino Dolores, explicó que ella no había recibido ninguna comunicación ni conocía los motivos de la decisión de Narváez. Santana mantiene por ahora las áreas de Disciplina Urbanística y Medianías.

CC no se ha pronunciado por ahora si se mantiene en el pacto o no. Si se marcha, el pacto mantendrá una mayoría absoluta ajustada de 13 concejales, que sustenta la edil de Ciudadanos, Inés Rodríguez, a la que la alcaldesa reforzó con el área de Hacienda y Patrimonio en julio.

Esta es la tercera crisis a la que se enfrenta el cuatripartito. La primera tuvo lugar en octubre de 2020 después de que Narváez retirase Policía Local a la edil de Ciudadanos para dársela a NC. La segunda fue en abril, cuando Cs reclamaba Turismo, área que CC se negaba a perder. Cs dejó Seguridad y asumió Hacienda.