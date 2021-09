La alcaldesa de San Bartolomé destituye a dos concejales de CC

Narváez ha tomado esta decisión menos de 24 horas después de que el edil y portavoz de los nacionalistas afeara al PSOE la gestión de sus áreas en el Consistorio tirajanero y manifestara que los vecinos están molestos por la falta de actuación sobre muchos de los servicios públicos.

Por ahora CC no ha manifestado si mantiene o rompe el pacto cuatripartito que tiene firmado con PSOE, NC y Ciudadanos, ya que la alcaldesa ha mantenido a los otros dos ediles nacionalistas, Alexis Moreno y Francisca Quintana, en el gobierno local. Eso sí, ya Narváez invitó a la formación a salir por la puerta si no remaba en la misma dirección. Si abandona el acuerdo y no hay nuevos movimientos, Narváez mantendrá una mayoría absoluta muy ajustada de 13 concejales de los 25 con que cuenta la Corporación.

Esta nueva crisis en el pacto del Sur se inició el pasado martes, cuando la alcaldesa anunció que retiraba las competencias de Recursos Humanos a la concejala de CC Pino Dolores Santana por falta de gestión del área y después de haber requerido información y documentación sobre el trabajo que desarrolla la concejalía y no haber recibido respuesta.

En un principio, el grupo nacionalista se mantuvo en silencio hasta que ayer emitió un comunicado en el que defendía la gestión desarrollada por su concejala y criticaba duramente el trabajo puesto en marcha en otras áreas, todas ellas dirigidas por sus socios políticos. «Los vecinos no están preocupados por cómo el Ayuntamiento gestiona su personal pero para saber eso hay que salir más a la calle», expuso.

Con esta destitución, las áreas que controlaba Marichal y Santana no se repartirán entre los dos concejales restantes de Coalición Canaria, sino que las asumirá la alcadesa sin que por ahora haya reestructuración de las concejalías entre el resto de formaciones políticas, según han explicado fuentes conocedoras de esta decisión.