El alcalde expulsa del pleno a un «energúmeno» de la oposición

Y más ardiente fue el final de la sesión plenaria. Durante los ruegos y preguntas, un gesto y un comentario provocaron que el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, expulsara de la sesión con enojo al concejal José Luis Araña, de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), que abandonó la sala de plenos.

José Luis Araña hizo un a pregunta sobre un tanatorio, y de forma sorpresiva comentó: «respecto al móvil, yo también recibo mensajes de wasap. Si se quiere enterar, en San Bartolomé de Tirajana reventó otro volcán, y a los de Coalición Canaria (CC)», y se levantó, al tiempo que hizo el gesto de cortar el cuello.

Entonces, de forma inmediata, Santiago Rodríguez calificó a Araña, como se escuchó por su micrófono, de ser un «grosero» y de ser «un impresentable». «El gesto que acaba de hacer, de cortar el cuello, es además,... sí, abandone la sala, lo voy a poner fuera. Es impresentable que se haga, en este pleno en el siglo XXI, en una situación de convivencia completamente democrática, un gesto como ese. Espero que esté bien grabado», declaró el regidor.

Amenazas telefónicas

El alcalde afirmó ayer que «no es la primera vez que lo hace este hombre que fue policía y que estuvo en la administración de justicia. Es un energúmeno. Ahora está [José Luis Araña] mandando a sus amigos un wasap en el que amenaza a Marcos Rufo [portavoz del Partido Popular (PP)] y a mí».

«Lo que pasó en el salón de plenos es inadmisible. Y lo grave es que los otros ediles de AV-SLT no lo reprobaron, sino que estaban con risas y gestos de aprobación. Ellos tienen que salir de la vida política porque no representan a este municipio. El grupo de Gobierno tomará medidas», agregó.

Este periódico intentó ayer conocer la valoración de José Luis Araña, pero sin éxito. El portavoz de AV-SLT, Manuel Hernández, señaló que «son incidentes que pasan. No tiene importancia. Él lo hizo como una broma. Nosotros aguantamos los comentarios que nos hacen otros concejales, como Pedro Sánchez, de Fortaleza». El citado edil del grupo de Gobierno respondió que «yo he hecho las propias de la política, pero ningún gesto amenazante, ni afirmación denigrante. Si alguna vez lo interpretaron así, que me denuncien».

Un edil de la corporación, que prefirió conservar el anonimato, manifestó ayer que su interpretación era que Araña «quiso hacer un símil, algo así como que expulsarán al alcalde de Santa Lucía de Tirajana y a ediles de Fortaleza [partido afín a CC], como hizo la alcaldesa socialista de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, con dos concejales de CC. Realmente, no viene a cuento, al ser las situaciones totalmente diferentes en los grupos de Gobierno de los dos Ayuntamientos. Fue un comentario desafortunado».