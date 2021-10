El pleno municipal termina con la reivindicación del partido judicial

La reclamación histórica de que el municipio de Santa Lucía de Tirajana fuese partido judicial propio se ha perdido de forma definitiva. El grupo de Gobierno [Nueva Canarias (NC); Fortaleza y Partido Popular (PP)] aprobó en el pleno de ayer el expediente de «reversión del bien cedido gratuitamente a la Comunidad Autónoma canaria con destino a la construcción de un Palacio de Justicia».

La edil de Patrimonio, Ana Gopar, defendió la recuperación de este suelo para el Ayuntamiento porque, tras la aprobación en abril por el consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, ya no se va a construir el mencionado inmueble judicial.

La intención de la Corporación local es construir en ese lugar un edificio municipal de usos múltiples y unas oficinas municipales de justicia, que podrían dar servicios judiciales a la ciudadanía del municipio, y así aligerar la carga de trabajo de los juzgados.

El grupo socialista del pleno se abstuvo en la votación de ese punto de orden del día. El portavoz socialista, Julio Ojeda, lamentó que «durante quince años no se hiciera nada desde el Ayuntamiento y el Gobierno regional para impulsar esa construcción. Se perdió la oportunidad que se tuvo. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, había reconocido el derecho de que Santa Lucía de Tirajana fuese partido judicial».

Ese suelo cedido en 2006 al Ejecutivo canario se encuentra en Vecindario y fue donde estuvo el anterior edificio de oficinas municipales del Ayuntamiento. En ese terreno, que en la actualidad es usado como aparcamiento, se halla entre el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tamarán, el Juzgado de Paz y el Centro Integral de Seguridad, inaugurado en 2012, y que comparten la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El Ayuntamiento instará al Gobierno canario que 55 niños puedan comer en un inmueble no utilizado

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana instará al Gobierno de Canarias para promover el traslado del Ciclo de Educación Infantil del CEIP Policarpo Báez, que se encuentra en Sardina del Sur, de su ubicación actual en el espacio conocido como El Árbol a las instalaciones de la antigua Escuela Infantil de Sardina, tras la apropiación por unanimidad de la moción presentada por los socialistas. El portavoz Julio Ojeda defendió así la moción: «Es una demanda de la comunidad educativa, ya que 55 niños y niñas tienen que recorrer a pie más de 400 metros para ir al comedor, ya que el CEIP Policarpo Báez no tiene este servicio presenta una serie de deficiencias».

Por otra parte, en el pleno, que comenzó a las diez de la mañana y finalizó sobre las tres de la tarde, se trató sobre la alteración de la calificación del subsuelo del espacio de dominio público ubicado en el Parque de la Libertad.

El grupo de Gobierno decidió seguir adelante con la calificación jurídica del subsuelo y también respaldó la aprobación inicial de la ordenanza para la gestión de estos aparcamientos cuya obra fue recepcionada el pasado mes de mayo.

La superficie afectada es de 15.900 metros cuadrados y consta de dos sótanos y una cubierta, con 480 plazas de aparcamientos para coches, 16 para vehículos de personas con movilidad reducida.

Una moción presentada por Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), en la que se pedía que se convocase el consejo local de seguridad, no prosperó al tener el rechazo del Gobierno municipal. Fue cuando hubo más debate entre los distintos partidos, sobre si existe o no inseguridad en el término municipal. El consejo fue convocado antes del pleno, pero no avanzó sobre lo que pide la oposición: «coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y más efectivos de la Policía Local».