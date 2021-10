La crisis política continúa en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La destitución del portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, y de la concejala Pino Dolores Santana el pasado jueves ha supuesto la ruptura en el pacto de gobierno, constituido hasta ahora por el Partido Socialista, Ciudadanos, Nueva Canarias y esta formación. Alexis Moreno, uno de los concejales del partido nacionalista, ha declarado a este periódico que mañana desde primera hora solicitará una reunión con la alcaldesa, Conchi Narváez, para solicitar oficialmente ser destituido como a sus compañeros.

Esta decisión fue tomada tras las declaraciones de la mandataria ayer durante la inauguración de los mercadillos del municipio, en las que aseveró que no tenía intención de cesar a los dos concejales de CC que aún continuaban en el grupo de gobierno. Moreno ha señalado que en el caso de que la regidora rechazase su solicitud, presentará entonces la dimisión porque entiende que debe estar del lado del partido. En cambio, Francisca Quintana, la cuarta concejala del partido nacionalista, no ha querido dar declaraciones sobre este tema.

Se desconocen por tanto sus intenciones, pues aunque Marichal anunció el pasado viernes que tenía el apoyo de los miembros de su partido, la alcaldesa declaró el sábado durante la inauguración de los mercadillos cerrados por las restricciones del covid todo lo contrario. Para empezar manifestó que no tenía ninguna intención de destituir a ninguno de los dos concejales, y después recalcó que “tanto Alexis Moreno como Paqui Quintana me han manifestado su intención de seguir en el grupo de gobierno hasta el final”, sostuvo. Fuentes de CC han confirmado que en caso de que Quintana no renuncie será expulsada de la formación.