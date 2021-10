«Aquí nos encontramos reunidas grandes obras y grandes artistas, la mayoría canarios, que son de la época de Orlando Hernández Martín. Estamos hablando de la segunda mitad del pasado siglo XX en Gran Canaria». De esta manera describe Paco Suárez Díaz, comisario de la exposición Fondo artístico de Orlando Hernández Martín, la cual reúne setenta obras de su colección, que son óleos, esculturas, dibujos, grabados y collages, entre otros.

Esta muestra está en la Casa de la Cultura del casco de Agüimes, con motivo de la conmemoración del 85 aniversario del nacimiento de Orlando Hernández, y se podrá visitar y conocer hasta el día 29 de octubre.

Orlando Hernández Martín (Agüimes, 1936; Las Palmas de Gran Canaria, 1997) fue dramaturgo, periodista en prensa y radio, escritor, cronista oficial e hijo predilecto de la villa de Agüimes, entre otros oficios y cargos. En una emisora ya desaparecida, Radio Atlántico, hizo durante catorce años un programa de costumbrismo canario diario, Cosas de Pepito el árabe y maestro Rafael», que tuvo gran popularidad y audiencia.

«Lo que vemos en esta sala de la Casa de la Cultura es parte pequeña de la colección que Orlando Hernández fue haciendo durante años. Orlando tenía casa en Agüimes y en otra en la capital grancanaria. En la segunda, tuvo contacto con muchos artistas de su época. Hablamos de grandes artistas del siglo XX en la Isla», explica el comisario de la exposición Paco Suárez, agüimense de 60 años, que es profesor de artes plásticas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Joaquín Artiles, de Agüimes, y que también es escultor y pintor.

«No es conocido por todos. No se ha puesto el interés suficiente. Esto es un desagravio», afirma el comisario

«Entonces, algunas de las obras de estos artistas las compró y otras se las regalaron sus amigos. Muchas de esas obras están en carpetas. Insisto, esta es una parte muy pequeña del legado, del fondo, que él dejó. Hay que agradecer siempre a su familia que donara, cuando falleció en 1997, hace 24 años, esta colección al Ayuntamiento, para que fuese un patrimonio de todo Agüimes», agrega el comisario.

Al entrar en la sala de arte, descubrimos una explosión artística, expresada en muy distintos estilos y géneros. A la derecha, nos encontramos con un conjunto de fotografías, en las que está el dramaturgo agüimense Orlando Hernández acompañado, en distintas épocas, por numerosos artistas, muchos de ellos amigos, como son Antonio Gala, César Manrique, Pepe Dámaso, Francisco Lezcano, Luis Alemán Montull, Antonio Padrón, Juan González Artiles y Felo Monzón, entre otros.

A los pocos metros, hallamos una talla en piedra roja, sin fecha, de Luis Alemán Montull. A la izquierda, en la pared más próxima a la entrada está una serie de cuadros, siendo el primero un collage sobre de papel firmado por Antonio Padrón, y sirvió para la portada del libro de Orlando titulado Y llovió en los Arbejales, y en el que se mezcla el costumbrismo lingüístico y la crítica.

A continuación, nos podemos encontrar con distintas obras de Felo Monzón, Juan Ismael, Paco Sánchez, Jane Millares Sall, Lola Massiu, Santiago Santana (tres), Francisco Ramírez (cuatro), entre otros artistas.

El comisario aclara que el cuadro de Felo Monzón «es de la etapa simétrica. Recordamos que él fue de la Escuela de Luján Pérez, de la que fue un director indigenista. Y el cuadro es del estilo arte óptico, de una etapa posterior».

Juan Ismael fue un gran surrealista que fue el primer profesor de Dibujo del IES Joaquín Artiles. Este centro educativo tiene el nombre del cura y filólogo que se relacionaba con numerosos artistas.

Las obras de la pared el fondo, según se entra, llaman la atención. Son cinco retratos de Orlando Hernández. De izquierda a la derecha: dibujo a carboncillo sobre papel, de autor desconocido; dibujo de lápiz sobre un sobre, firmado y creado por Rafael Alberti en 1967; a continuación, otro retrato que es el mayor tamaño (77 x 106 cm), de 1984, también de un autor desconocido, hecho con carboncillo y tiza; el cuatro es de Carlos Morón, de tinta sobre papel, de 1983; y el quinto retrato es un collage de Aquilino Saavedra, de 1985.

Paco Suárez habla de estos retratos, junto a Agustín López Ortiz, de Jaén, de 59 años, que conoce bien la obra como dramaturgo de Orlando Hernández, y que es profesor de Lengua y Literatura del IES Cruce de Arinaga y profesor del departamento de Filología de la Universidad de Burgos.

«Este dibujo [refiriéndose al de mayor tamaño y del que se desconoce el autor] está muy bien logrado. Un trazo muy bueno, Una mirada nostálgica, con sentimiento», afirma Paco Suárez.

Fernández de la Torre

Otras pequeñas joyas, aunque no estén en perfecto estado, son los tres grabados de Néstor Martín Fernández de la Torre. «Es una maravilla. Están deteriorados. Cuando los seleccionamos consideramos que son de quien es, y que debían de estar. Ya se restaurarán en un futuro», comenta el comisario.

También están en una de las salas dos esculturas de Juan Borges Linares, de 1984 y 1981, y que es considerado «el gran artista de Gáldar, como reivindican los galdenses como gran escultor y artista», señala Paco Suárez.

Tras señalar el retrato de Orlando hecho por Carlos Morón, Agustín López recuerda que «él trabajo mucho con Orlando, e hizo la escenografía de unas cuantas obras del dramaturgo, no todas, pero sí fue el que más trabajó con él. Desde que empezó Orlando en el teatro, ya comenzó Carlos. Realizó dibujos para sus libros y decorados para sus obras de teatro».

En este desfile artístico por las paredes de las salas, descubrimos un dibujo a plumilla, sobre papel, de Julio Viera, en el que está escrito: «El folclore canario ¿ahorcado?», mientras se observa un timple colgado de un árbol. Julio Viera, que aún vive, tuvo mucha amistad con Orlando. También hay un dibujo de Sergio Calvo, como una acuarela realista de Elías Marrero, «uno de los grandes acuarelistas canarios», apunta Suárez. «En la obra y en su colección, Orlando bascula entre la modernidad y la tradición», afirma el comisario de la muestra al tiempo que Agustín López agrega que «su obra tradicional, costumbrista, siempre era reflexiva y crítica, contra el poder de turno, e poder político y el cacique. Y en ellas representa el lenguaje popular canario. Esto último es muy importante, un tesoro. Era un especialista en esa materia».

«A parte de eso, tuvo una obra vanguardista, que tienen en común la crítica política y social, en un lenguaje muy ecléctico. No son obras populares, sino vanguardistas», añade López. Asimismo, nos podemos encontrar con cinco dibujos del pintor lanzaroteño José Gopar, y uno de ellos es sobre cómo era el muelle de Arinaga.

Asimismo, hay una obra de Juan González, el único del pueblo de Agüimes, «con quien trabajó, con Juan González y con el artista italiano Cappelo, en la decoración de La verbena de Maspalomas. Esta obra de Orlando podemos decir que se puede calificar como comedia musical. Parece popular, pero tiene un rasgo de rebeldía profundo, donde se mete con el turismo y las comisiones, dice Agustín López.

Juan José Falcón Sanabria

«También Orlando tuvo relación y trabajó con Juan José Falcón Sanabria, uno de los grandes músicos canarios. A Orlando le propuso, de las cuatro obras de Poemas del Mar, de Néstor Martín Fernández de la Torre, pues una obra musical que tuviese música, de Falcón Sanabria, y letra, la cual la compuso Orlando. Esa obra se llama Poema coral del Atlántico. Esa obra se estrenó en el Teatro Pérez Galdós, en homenaje a Néstor de la Torre. Y también se representó en el Teatro Real de Madrid, e incluso se grabó en disco. También hizo la obra Chácaras blancas, también con Falcón Sanabria», explica Agustín López.

«Estuvo de gira en la Península con Paco Acosta con distintas obras de teatro. Incluso ganó un premio nacional que otorga la prensa de Málaga. Su obra vanguardista la representó en el teatro Pueblo, también de Madrid. Allí representó Prometeo y los hippie, de 1968», agrega.

En este viaje entre artistas, obras y amigos, mezclados entre sí con las obras como dramaturgo de Orlando, no podía faltar una muestra de distintas novelas, obras de teatro y ensayos. «Para mí, las obras más importantes son Catalina Park (1975) y, Máscara y Tierra (1977), y que tuvieron un gran éxito», explica Agustín López. El comisario lamenta que «para muchos Orlando Hernández quedó en el olvido. Lo que estamos haciendo con esta muestra es una reivindicación de su figura. El Ayuntamiento ha publicado distintas de sus obras con el asesoramiento de Agustín».

«En 2022 se hará una edición de toda su poesía, es decir de libros publicados cuando él vivía y e otros no editados. Es decir, la obra completa», manifiesta López.

Paco Suárez resalta que «él fue un personaje muy popular en vida. Que además de esta obra literaria y de haber trabajado también en la Península, representó sus obras en el Teatro Pérez Galdós, con los medios de la época. Hizo también muchas canciones para Mary Sánchez y para Los Argones, de Agüimes. Y fue tan popular que fue pregonero de todas las fiestas de pueblos y barrios de la Isla».

Setenta óleos, grabados, esculturas, dibujos y collages se muestran en la Casa de la Cultura de Agüimes

Otro aspecto que no querían dejar en el olvido es que, como indica Paco Suárez, «es la vinculación tan especial que tiene él con Agüimes porque La Cabalgata de Reyes y El auto sacramental de Reyes Magos fueron escritas por él. Son obras de teatro de la calle en el que participa todo el pueblo. Yo, por ejemplo, he sido romano, profeta y Herodes. Son acontecimientos anuales que nos acercan a la figura de Orlando».

«El otro día, la Asociación La Salle, la que organiza estos dos eventos, le hizo un homenaje. Él está presente a nivel popular en esos actos, pero su obra, que tiene una gran significación, pues la gente no la conoce. Es decir, no es conocido por todos, dentro y fuera de Agüimes, porque no se han vuelta a reeditar sus obras, y no se ha puesto el interés suficiente en su figura. Esta muestra, que enseña la gran riqueza de una parte de su colección, es una desagravio y una reivindicación», concluye Suárez.

«Y otra cosa, el otro patrimonio que dejó, su biblioteca espectacular, con libros del siglo XVIII», apunta López.