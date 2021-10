Un testigo dice que un cargo de NC financió la entidad que denunció a Onalia Bueno

José Luis Curros González, uno de los testigos en el caso de la denuncia por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 en Mogán, ha afirmado ante el juez que investiga la causa que la Asociación por la Regeneración Democrática de Mogán, organización que en 2015 interpuso las denuncias contra el partido de la alcaldesa, Onalia Bueno, se creó con financiación directa de un cargo de NC, y señala a Juan Manuel Gabella, director general de Industria y Comercio en el Cabildo, como la persona que le dio un sobre con 500 euros para sufragar los gastos iniciales de la puesta en marcha del colectivo, que se creó exclusivamente para perjudicar a Bueno, según fuentes presentes en la sala de vistas. El testigo se ratifica así en un escrito que presentó al juzgado y además sostuvo que la denuncia fue un montaje y un complot orquestado por Gabella y el exalcalde Francisco González (PP) para derrocar judicialmente a Bueno y compartir la alcaldía dos años NC y otros dos PP.

Curros González es el primero de los testigos en declarar en esta segunda ronda ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número de 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, que investiga a 10 personas en esta causa, entre ellas Onalia Bueno, su primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y la edil de Servicios Sociales, Tania Alonso. Las declaraciones se realizan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. La primera ronda se inició a finales de junio y por entonces una testigo cambió su versión y afirmó que cobró por mentir, pero no por su voto.

Curros afirmó que no tenía conocimiento directo de la presunta compra de votos y que las tres denuncias que presentó la asociación tras su constitución estaban escritas por él y firmadas por otras personas. Luego es Gabella quien le dirige en todo lo que tenía que hacer, dijo, según las fuentes, y todos los escritos que presentaba se los pasaba el dirigente de NC. Confirmó también las reuniones entre él, González y Gabella en el despacho de éste último en el Cabildo para urdir toda la trama.

Tras el archivo provisional de la causa, explicó Curros, Gabella tenía como objetivo «nacionalizar la trama», es decir, lograr su difusión en los medios nacionales para reactivarla, por lo que el dirigente le facilitó los contactos y concertaba entrevistas.

Curros afirma que Gabella tenía como objetivo «nacionalizar la trama», es decir, lograr su difusión en los medios nacionales para reactivarla en los juzgados

Con todo, Curros sostuvo, añaden las fuentes, que «todo era un montaje» para perjudicar a Onalia Bueno y Ciuca y que NC alcanzara la alcaldía de Mogán, que él seguía instrucciones y que nunca tuvo certeza de lo que decía. Curros también sostuvo que la edil de NC en Mogán, Isabel Santiago, pareja de Gabella, tenía pleno conocimiento de toda la operación.

Otro de los testigos, Domingo Rodríguez, exedil de Ciuca destituido por Bueno, explicó que tampoco tenía conocimiento directo de la supuesta compra de votos.

Por otro lado, uno de los testigos que grabó la conversación entre Francisco González y Pepe el Japonés dijo que lo hizo porque no se fiaba de éste último y que no sabía que González haría pública esa conversación. Dijo también que ya se ha distanciado del exalcalde. Por último, otro de los testigos afirmó que una denuncia presentada contra Bueno en su nombre no estaba firmada por él. Las declaraciones continúan el dia 14 con la comparecencia de Ramón Trujillo el Perraya, Onalia Bueno, Mencey Navarro y Tania Alonso.