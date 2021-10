«La huelga de Aicasa en 1971 permitió a los trabajadores ser los protagonistas de su futuro»

Fernando Cardenal Alemany (Barcelona, 1945) fue administrador judicial de Aicasa, la empresa de transporte interurbano de viajeros de Gran Canaria, cuyos trabajadores hicieron huelga 45 días tras tres meses sin cobrar. Hoy presentael libro Más que una huelga en el Gabinete Literario a las 19.00 horas. Miembro del PSC, fue gobernador civil de Barcelona y director general de la Guardia Civil.

En su libro recoge el episodio de la huelga en 1971 de los trabajadores de Aicasa, empresa concesionaria del transporte interurbano de viajeros de Gran Canaria. ¿Por qué se inició y qué consecuencias tuvo?

La sociedad no ha valorado lo suficiente lo que supuso aquella huelga. Se origina por la concurrencia del pirateo y porque la propia situación de Aicasa era desastrosa; había dejado de pagar a proveedores y a los trabajadores les adeudaba el salario de tres meses. Éstos habían planteado un conflicto colectivo que no resolvió nada y la solución, muy aventurada en la época, era ir a la huelga y dejar sin transporte a la isla. Y no solo transporte de pasajeros, sino que también prestaba servicios esenciales para la población de las aldeas como carro de farmacia o gestiones bancarias. Los trabajadores hicieron una huelga de 45 días en plena dictadura y, tras negociaciones, en esas condiciones se reincorporaron al trabajo sin haber conseguido el objetivo fundamental de cobrar los salarios atrasados, pero con la perspectiva de crear una sociedad anónima laboral nueva, ordenar el transporte y al final ver cómo se cobran los salarios. Esto tiene mérito.

¿Cómo se solucionó? Fue necesaria la administración judicial, y usted fue uno de los gestores.

La situación se resuelve después de 45 días de negociaciones y propuestas, algunas de ellas fracasadas. El 11 de septiembre, el director general de Aicasa, Eusebio Flores, ofrece a los trabajadores transferirles todos los poderes de la empresa y que fueran ellos quienes la gestionaran. Se realiza esa operación, pero los trabajadores creen que detrás había alguna trampa porque nadie les hablaba de recuperar el sueldo y dicen que no se incorporan a sus puestos si no ven sus salarios. Sus propios abogados defendían la incorporación en estas condiciones, pero no lo hacen hasta que se sustituye la administración de la empresa, se nombra a un administrador judicial y nace ante notario formalmente Salca, la Sociedad Anónima Laboral Canaria de Autobuses. Ahí ven que hay la nueva sociedad empieza a tener consistencia, los trabajadores ven un futuro distinto a través de una empresa creada por ellos y en la que podían integrarse los trabajadores de las cooperativas piratas. No veían sueldo, pero veían perspectivas. Los trabajadores se incorporaron el 28 de septiembre de 1971 y el 31 de octubre cobraron su salario; su sueldo era sagrado. El primer administrador judicial de Aicasa fue Antonio González Viéitez, que asume la reestructuración y la ordenación de la empresa, yo lo sustituí después hasta el final de la administración judicial y el comienzo de Salcai.

Al principio los trabajadores no veían su salario, pero veían que tenían perspectivas de futuro»

¿Cómo cree que influyó aquella huelga?

Cambia la situación por completo, porque hasta entonces la única solución que se ofrecía a los trabajadores era integrarse como socios o como trabajadores en cooperativas, y ya se había desechado la insularización ante la negativa del Cabildo de asumir el servicio. Es cuando nace la idea de la sociedad laboral anónima. Ahí empieza la transformación del transporte en Gran Canaria, porque los trabajadores pasan de ser meros sujetos pasivos de una situación a ser sujetos activos que proponen una solución y la ofrecen a los trabajadores y miembros de las cooperativas piratas. Esa huelga empoderó totalmente a los trabajadores, les cambió la perspectiva al ser ahora protagonistas y dueños de su futuro.

Durante la huelga, la presencia del obispo Infantes Florido supuso un impulso a las reivindicaciones.

La huelga cogió a todos por sorpresa y el delegado de Trabajo amenaza con imputar delitos de sedición, pero los trabajadores no solo no se mueven sino que se reúnen con distintas autoridades, una de ellas el obispo. Tras conocer sus problemas, Infantes Florido hace una exhortación pastoral y organiza una colecta entre todas las parroquias de la isla y eso se convirtió en un altavoz para la huelga porque muchas personas empezaron a descubrir que había un problema humano de mucha gravedad.

Pero en octubre vuelven los problemas, porque los piratas querían ser independientes.

Si. Cuando Salca empieza a caminar y los antiguos trabajadores de Aicasa son recibidos por una comisión interministerial de Trabajo, Transportes y Relaciones Sindicales, los trabajadores de las cooperativas piratas reaccionan rechazando su integración en una gran empresa. Alegaron, entre otros asuntos, su condición de hombres favorables al régimen frente a los trabajadores de Aicasa, manipulados por los comunistas. Cuando la comisión redactó las bases del transporte que contemplaba una sociedad anónima laboral única, la oposición de las cooperativas a integrarse en Salca fue absoluta y ofrecieron como única solución que ellos absorbiesen a los trabajadores de Aicasa. Ante esta división, representantes de ambas partes vuelven a reunirse con los ministros para trasladarles que las características de la isla no requerían de una sociedad anónima laboral única, y se cambia de postura y se adopta la decisión salomónica: dividir la isla en dos, la mitad sur sería para los trabajadores de Salca, compuesta por los trabajadores de Aicasa, y la mitad norte sería gestionada por una mercantil compuesta por los trabajadores piratas. Y nace Utinsa, pero a la fuerza porque si querían una concesión tenían que cambiar su estructura de cooperativa a sociedad mercantil.

La isla de dividió en dos: la mitad sur la operaba Salcai y la mitad norte Utinsa, germen de Global»

Y ya tenemos Salca y Utinsa.

Si, a Salca tuvimos que añadirle una ‘I’ porque cuando fuimos a inscribirla en 1973 ya había una sociedad en Madrid con las mismas siglas. Una vez creada y puesta en marcha Salcai, ya lo digo en el libro, yo terminé mi misión y me marché a Barcelona, pero aquellas dos compañías fueron el germen de la actual Global.

Toda esta situación se la encontró al llegar a Las Palmas de Gran Canaria como inspector de trabajo fue su primer destino. ¿Cómo recuerda su etapa en la isla?

Como inspector trabajé poco tiempo, desde 1969 a 1971, y luego estuve dos años y medio como administrador judicial. Fue una época interesante, pues el delegado de Trabajo, Ciriaco de Vicente, dejó huella al impulsar las normas del cultivo del tomate. Fue también una etapa de crecimiento del turismo y de del comercio indio. De Vicente era una persona interesada en afrontar los problemas y se tomamos medidas muy serias. Tengo muy buen recuerdo.