Santiago Rodríguez: «Tuvimos el covid cuatro concejales y no se paró el trabajo municipal en nada»

¿Qué va a suponer el cambio de alcaldes en el grupo de Gobierno del Ayuntamiento?

No habrá cambios de áreas de cada concejal de los tres partidos que lo formamos [Nueva Canarias (NC); Fortaleza; y Partido Popular (PP). Todo será como fue acordado. Dejaré de ser alcalde, para ser el Primer Teniente alcalde y, el que lo es, pasa a ser el regidor, en este caso Francisco García, portavoz de NC. Seguiré siendo el concejal del Servicio de Ordenación del Territorio, y responsable del parking La Libertad y de la zona industrial de Doctoral. La única novedad es que la presidencia del Ateneo Municipal la gestionará un concejal de Fortaleza, lo que antes hacía NC. Ya decidiremos quién. El grupo de Gobierno seguirá las líneas y plan de trabajo marcados al principio, y habrá continuidad.

¿Cómo valora su mandato como alcalde durante 20 meses, el mismo tiempo que lo será Francisco García?

Ha sido una gestión bastante acertada y aprendimos a superar las grandes dificultades que tuvimos. Invertimos 30 millones de euros en 2020 y 2021 en obras públicas. Hemos tenido en cuenta a todos lo sectores y nos hemos centrado en las personas, y todo gracias también a los compañeros nacionalistas y populares. Aunque tengamos nuestras diferencias ideológicas, hemos sabido trabajar en equipo, codo con codo y con una relación excelente.

Fortaleza se ha sumado el logro de desbancar al único partido político [Nueva Canarias] que ha gobernado durante 40 años en la Corporación local de Santa Lucía de Tirajana. Sin embargo, después de ocho meses con otros socios, pactó con NC. ¿Es una contradicción?

Para mí no es una contradicción. Nosotros trabajamos para el cambio que se consiguió, pero el primer pacto [con Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), PP y la edil no adscrita, Beatriz Mejías] no fue el más adecuado. La decisión de firmar otro pacto fue la más acertada que tomamos porque conseguimos, con los compañeros de NC y PP, estabilidad política y trabajar para los ciudadanos y las ciudadanas.

"Ha sido una gestión acertada y hemos aprendido a superar grandes dificultades, gracias a NC y PP»

¿La ruptura con los primeros socios y las acusaciones fue el peor momento de su mandato?

Llevo mucho tiempo en política. Esa ruptura con AV-SLT, las críticas y acusaciones de ellos y de la edil no adscrita son para mí ruido político. Es el pasado. No hay nada de lo que se me acusó. No quiero hace calificaciones. Claro que fue duro, pero lo peor fue la pandemia y las crisis sanitaria, social y económica, como ha sido en todas las partes. Tuvimos que trabajar en muchos frentes y mejorar en coordinación. Incluso tuvimos el covid-19 Francisco García, los ediles Ana Gopar y Francisco Guedes, y yo, en enero de 2021. No se paró el trabajo, para nada.

¿Qué ha conseguido de nuevo los partidos que gobiernan en la actualidad en el Ayuntamiento con Fortaleza?

En sólo veinte meses hemos superado lo que se ha hecho en algún mandato de cuatro años.

¿Qué se ha hecho mejor?

Muchas cosas. Se mejoró la gestión y se solucionaron temas enquistados que en diez años no se resolvieron. El primer hito, la alternancia del poder; profesionalizar la mes de contratación; mejorar el trabajo con la infancia, con la educación y en servicios sociales; más planes de empleo; presupuestos sociales de cinco millones de euros, los más grandes de la historia del municipio; el mayor plan de asfaltado; etc.

Qué hará Santiago Rodríguez, en política, cuando finalice como concejal en 2023.

Se iniciará en unos meses el trabajo, las asambleas y reuniones en los distintos órganos de Fortaleza, para decidir quién será el candidato para las próximas elecciones municipales de 2023. Siempre estaré disponible al partido.

¿Cómo quiere ser recordado como alcalde?

He sido bastante cercano a los ciudadanos, y me he sentido bastante arropado y acompañado. Supimos gestionar y trabajar. Cada alcalde tiene su sello.