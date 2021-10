«Este tiempo de 20 meses es insuficiente por la burocracia de la administración»

Francisco García López, de 51 años, nacido al lado de la iglesia de Santa Lucía, será el nuevo alcalde tras la salida pactada con Santiago Rodríguez de gobernar 20 meses cada uno.

¿Cuáles son los principales retos como alcalde cuando sea elegido como tal en el pleno del miércoles, tras la renuncia de Santiago Rodríguez y siguiendo el pacto de Gobierno acordado por los tres partidos políticos?

Los principales son escuchar a la ciudadanía, seguir el programa de Gobierno que se firmó tras el pacto de los tres partidos [Nueva Canarias (NC), Fortaleza y Partido Popular (PP)] y mejorar los servicios y las infraestructuras del municipio. Es para mí un honor y sobretodo una gran responsabilidad ser alcalde de Santa Lucía de Tirajana, porque es ser el referente del municipio, y el representante de la ciudadanía para defender los intereses del municipio. Copiaré lo mejor de mis antecesores y aspiro estar a la altura para cumplir con las obligaciones y necesidades. Mis armas de trabajo serán la cercanía y capacidad de escuchar.

¿Esperaba ser el regidor algún día, siendo al principio el número dos de la lista electoral de Nueva Canarias y tras la exalcaldesa Dunia González?

Ahora soy alcalde en funciones por ser el primer teniente de alcalde y tras la renuncia de Santiago Rodríguez [Fortaleza]. Nunca había pensado ser alcalde. En anteriores listas electorales estaba en el puesto once o trece, pero de cara a las pasadas elecciones municipales me ofrecieron ser el número dos [Dunia González dejó el Ayuntamiento para ser directora general del Tesoro y Política financiara del Gobierno de Canarias]. Cuando me invitaron entrar en la política en 1999 no pensé que acabase aquí, pero tengo el compromiso con los ciudadanos del municipio y con el partido.

¿Ha dado algo positivo la pandemia del Covid-19 al grupo de Gobierno?

La pandemia ha servido para conocernos más [los 14 ediles del Gobierno]. Nos conocíamos de vernos en los plenos,pero no habíamos trabajado juntos. Estoy muy satisfecho con la relación con mis socios. Las tres formaciones han demostrado capacidad de gestión y madurez política porque, a pesar de tener ideologías tan distintas, han sabido llegar a un acuerdo de gobernabilidad.

¿Cómo valora el trabajo de Santiago Rodríguez en sus veinte meses como alcalde?

Hacemos una valoración muy positiva de la gestión de Santiago Rodríguez por su capacidad demostrada de diálogo, como de implicación y dar respuesta a los problemas que se nos fueron planteando de cada día.

¿Habrá cambios en el Gobierno o en Nueva Canarias?

No habrá cambios en las áreas que tiene cada fuerza política. Haré una pequeña reestructuración en las áreas de mi equipo de concejales. Yo tenía hasta ahora las áreas de Obras Públicas y Policía. Adelanto que la compañera Yaiza Pérez será la portavoz de NC y asumirá la cartera de Medios de Comunicación, que la tenía hasta ahora Pedro Sánchez [de Fortaleza]. Y la edil Minerva Pérez se incorporará como teniente alcalde.

¿Qué hará en su mandato?

Ese tiempo de veinte meses es insuficiente por la burocracia que se ha instalado en la administración. Sin embargo, haremos el esfuerzo necesario para impulsar acciones que ya están en marcha. Por ejemplo: la apertura del parque urbano Camilo Sánchez; aumentar los recursos humanos en el Ayuntamiento; y fortalecer y mejorar el mantenimiento de nuestro entorno, me refiero a las calles, asfaltado y pavimentos. Sobretodo, que Santa Lucía siga siendo un sitio sensible con los más desfavorecidos.

Y respecto a la oposición.

Mano tendida a las otras formaciones políticas y no me gustaría que en el tiempo que resta para acabar el mandato se reproduzcan acciones que se han visto de miembros de la oposición.