Conchi Narváez: «Nunca me ha preocupado una moción de censura»

Los incumplidores y quienes no son de fiar son ellos. Palabras del portavoz de CC, Alejandro Marichal. ¿Es usted de fiar?

Por supuesto que soy de fiar. Es muy importante reiterar que la destitución de Alejandro Marichal y Pino Santana no es una decisión que tome Conchi Narváez de forma unilateral. Todo ha sido un proceso de desgaste a lo largo del tiempo, de ir perdiendo confianza por faltas de respeto y deslealtades. Es una decisión que tomo respaldada de forma unánime por los concejales de mi grupo de gobierno. En esa reunión por supuesto no estaba ni Alejandro Marichal, ni Pino Santana ni Alexis Moreno, pero sí estaba Francisca Quintana. Ella estaba porque desde hacía tiempo me manifestaba su malestar y los problemas que estaba teniendo internamente en CC; yo la entendía perfectamente, pero eso era difícil de gestionar porque yo había firmado un pacto con Coalición.

¿Cuándo empezó a madurar la idea de destituir a los dos concejales de CC?

Por mi cabeza nunca había pasado la idea de destituir a nadie y nunca pensé que llegase a este extremo. Todo el problema ha radicado en Recursos Humanos, donde constantemente había falta de gestión, pero el problema no llega por eso y es importante aclararlo. Yo soy perfectamente consciente de las dificultades que atraviesa cada concejalía para sacar adelante su hoja de ruta dada la falta de personal que sufre este Ayuntamiento. Aclaro esto después de comprobar cómo Alejandro Marichal hace una lista de todos sus logros como si estuviera en campaña electoral. Esa falta de gestión en Recursos Humanos provocaba que no saliesen adelante las plazas de la Policía Local, como presumía CC. Otro ejemplo es Servicios Sociales; su concejala lleva meses desquiciada ante la desesperación porque se le iban a ir los trabajadores sociales y enviaba correos a Recursos Humanos y nadie le daba respuestas ni aportado soluciones. Pero insisto en que no solo es la falta de gestión; la balanza la inclinan las faltas de respeto y deslealtad.

«Si Marichal no me hubiese atacado directamente como alcaldesa, hoy seguiría en el gobierno»

¿Qué faltas de respeto y por qué deslealtad?

Faltas de respeto desde Recursos Humanos a la alcaldía. Se llegó a una situación en la cual, siendo la alcaldesa, casi me faltaba pedir permiso par poder acceder al área. Por ejemplo: estuve meses solicitando un listado de cuáles eran las plazas vacantes en el Ayuntamiento porque tengo conocimiento de que hay muchas personas que trabajan en otras administraciones que quieren venir a trabajar aquí en comisión de servicio, pero para eso tengo que saber si las plazas que quieren ocupar están vacantes. Ese listado no solo no se me facilita sino que la respuesta por parte de una trabajadora fue que no me lo podían dar porque tenían órdenes de su concejala, Pino Santana, para que no se diese nada o, en todo caso, bajo solicitud por escrito y argumentando para qué lo quería. Tanto la trabajadora como la concejala olvidaron la jerarquía y que la máxima responsabilidad de todos los servicios del Ayuntamiento la tiene quien ocupa la alcaldía, yo en este caso. Eso fue la gota que colmó el vaso y ante mi asombro convoqué de urgencia una reunión de portavoces a la cual no asistió Marichal. Allí planteé la situación y para mi sorpresa algunos de los socios estaban más enfadados que yo y me invitaban a dar un golpe en la mesa. Eso hizo que me diese cuenta de que no iba mal encaminada y que había sido completamente objetiva. Como Marichal no llegaba ni respondía el teléfono, le envíe un Whatsapp donde le dije que ya no admitía ni una falta de respeto y deslealtad más. Nunca respondió y es cuando decido retirar Recursos Humanos a Pino Santana. Le confieso que ahí esperaba que Marichal pelease por mantener su concejalía, ya que estaba firmada en el pacto, pero no lo hizo, y seguramente tocaba una reunión de seguimiento del pacto en ese momento, pero no me tocaba a mi solicitar una convocatoria.

Al día siguiente, CC responde con un comunicado en el cual admitía que se quedaba en el gobierno, pero criticó la gestión de las áreas del PSOE. ¿Eso motivó su destitución fulminante? ¿O ha sido un castigo por ejercer como alcalde en la sombra, tal y como usted ha reconocido en varias ocasiones?

En ese comunicado él hizo un ataque directo contra el PSOE y contra Conchi Narváez y, si no lo hubiese hecho, hoy seguiríamos hablando porque no estaría destituido. Lo llamé para informarle de la destitución y tuvimos una conversación educada. Le pregunté si era consciente de lo que había puesto en ese comunicado porque hablaba como si fuese el alcalde y no lo es; hablaba como si no hubiese formado parte del gobierno durante dos años y a mi no me vale que cuando las cosas van bien esté en el carro pero cuando se complican se ponga de perfil. Le dije que tampoco había sido cómplice ni compañero, sino que ha ido exclusivamente a trabajar para él como si estuviésemos en campaña.

¿Quién ha roto el pacto?

Yo no. Conchi Narváez, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, no ha roto el pacto. El contenido del comunicado que hizo público, donde me pone como el gran mal de todos los males de este municipio, provocó que todo saltase por los aires porque hace un ataque directo a la alcaldesa a la que apoyó hace dos años. Por tanto yo no siento que haya roto nada, es justo todo lo contrario.

La edil Francisca Quintana decidió quedarse en el grupo de gobierno y no apoyar a CC. ¿Ve correcto gobernar con una persona que ha abandonado otro partido?

Yo lo que veo correcto es que la persona que se ha quedado ha dicho una frase que lo resume todo, y es que seguirá apoyando a la misma alcaldesa que todos votaron hace dos años. Entiendo que es correcto gobernar con su apoyo porque el mensaje que la ciudadanía nos mandó hace dos años fue que todas las fuerzas políticas que estábamos en la oposición nos pusiéramos de acuerdo para empujar este carro. ¿Qué ha cambiado? Nada, por eso todos seguiremos empujando para sacar adelante este Ayuntamiento.

«Nadie puso precio o condición para continuar en el gobierno, ni Francisca, ni NC ni Ciudadanos»

¿Le ha prometido algún área a Francisca Quintana para que se quede? ¿Devolverle Eventos y Festejos, quizá, área que le había quitado Marichal?

Para nada, le doy mi palabra de que esta alcaldesa no le ha prometido nada. Cuando se tomó la decisión de destituir a Alejandro Marichal y Pino Dolores en ningún momento, de forma previa, me senté con Francisca para saber si contaría con su apoyo a cambio de algo. Jamás. Todo lo que se hizo salió adelante porque creíamos que había que hacerlo sin que nadie pusiera precio o condiciones, ni ella, ni Nueva Canarias ni Ciudadanos.

«En una reunión me di cuenta de que el resto de concejales había sufrido a CC de la misma forma que yo»

Pero debió barajar mucho la posibilidad de perder la mayoría absoluta de la que gozaba hasta ahora y jugarse la alcaldía en una moción de censura. Ciudadanos, con una sola concejala, ha tenido desde el principio la llave para garantizar la mayoría a uno u otro lado de la balanza. ¿Estaba bien atado? ¿Temió una censura?

Como dije, no iba a destituir a nadie, pero vista la bestialidad de comunicado que CC hizo público opté por hacerlo. Lo que hice fue poner mi propuesta sobre la mesa en el grupo de concejales. Si hubiese visto que no estaban de acuerdo o una sola fuerza política me dijera que no, yo no la habría ejecutado. El problema fue que cuando convoqué la reunión me di cuenta de que el resto de concejales había sufrido a CCde la misma forma que yo. Por otro lado, le garantizo que nunca me ha preocupado ni he tenido miedo a una moción de censura. Solamente quiero estar respaldada por mis socios, y no por miedo a una moción, sino porque tengo que seguir manteniendo la estabilidad política.

Al próximo Pleno irá con una mayoría de 14 sobre 25 concejales. ¿En qué punto se encuentra ahora el pacto y qué futuro le augura?

El pacto está bien, cada uno trabajando en su área, metidos de lleno en la gestión. Ahora lo que toca es volver a sentarnos para hacer un nuevo reparto de áreas. A futuro nos toca trabajar aún más si cabe porque hasta ahora hemos hecho un trabajo de hormiguita que espero comience a verse en la calle, que es lo que necesita la gente.

Ahora tendrá una oposición más amplia, ¿qué espera de ella?

Confío en que hagan una oposición justa, constructiva, que no enrede y piense en el interés general del municipio sin buscar el desgaste de la alcaldesa.

¿Su partido le ha llamado a consultas?

En ningún momento porque siempre han estado informados de todo. Además, en la reunión en la cual se decidieron las destituciones de Alejandro Marichal y Pino Santana estaban presentes miembros de las directivas del PSOE y Nueva Canarias, y de la directiva insular de Ciudadanos.