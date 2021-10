I Seminario Gran Canaria / Portugal; Influencias e Intercambios para la consolidación de una historia compartida

Los próximos días 15 y 16 de octubre tendrá lugar en las ciudades grancanarias de Gáldar y Guía el I Seminario Gran Canaria / Portugal. El seminario está subvencionado en su totalidad por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, regida por D. Teodoro Claret Sosa Monzón. En esta actividad cultural colaboran asimismo los Ayuntamientos grancanarios de Gáldar y de Santa María de Guía. Este I Seminario Gran Canaria / Portugal es continuación de la visita oficial que tuvo lugar el pasado día 10 de mayo de este mismo año, por parte del Embajador de Portugal en España a La Isla de Gran Canaria. Dentro del programa de actos de dicha visita oficial, una variada representación de cargos públicos del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, de ayuntamientos del norte de nuestra isla, y un reducido grupo de ciudadanos portugueses residentes en el archipiélago, pudieron asistir a la conferencia del Dr. Javier Luis Álvarez Santos titulada; “Nuestros orígenes lusos”. El Dr. Álvarez Santos puso de relieve el papel tan importante que jugaron los portugueses, desde el punto de vista social y económico en las islas, en concreto durante la etapa de la unión ibérica (1580 – 1640). El prólogo de dicha conferencia fue impartido de forma magistral por el Sr. Consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y a la vez también, Alcalde del municipio de Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa Monzón. Previo a la conferencia hubo asimismo una mesa de trabajo en la que estuvieron junto al Embajador de Portugal en España, entre otros, el Sr. Consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria (Teodoro Claret Sosa Monzón), el Sr. Director Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria (Juan Sebastián López García), el Sr. Alcalde del municipio de Santa María de Guía (Pedro Manuel Rodríguez Pérez) y el Sr. Cónsul Honorario de Portugal en la provincia de Las Palmas (Joaquín Juliá Quevedo). En esta mesa de trabajo se puso ya de relieve la importancia de la presencia lusa en la zona norte de la Isla de Gran Canaria, y el revulsivo que este hecho supuso para el desarrollo económico de esta comarca tras el fin de la conquista castellana.

El objetivo inicial de este I Seminario Gran Canaria / Portugal es intentar, en la medida de lo posible, recuperar y poner en valor las relaciones históricas que ha habido en estos últimos cinco siglos entre Canarias y Portugal. En ese sentido, el Norte de la Isla de Gran Canaria, en concreto, las localidades de Gáldar y Santa María de Guía, son dos municipios donde podemos identificar elementos del patrimonio tangible e intangible locales, que son resultado de esas relaciones e intercambios entre ambos territorios. Por todo ello, este seminario viene a poner en valor las relaciones entre Portugal y el norte de La Isla de Gran Canaria, y desde Gáldar concretamente, se busca lograr una mejor y mayor aproximación de los pueblos, tomando como punto de partida el patronazgo a Santiago, llevado ya a cabo en varias ciudades hermanas de Europa y América, los casos de Antigua en Guatemala, Matera en Italia, Calatayud en la provincia española de Zaragoza, el municipio grancanario de Santa María de Guía, etc.

La huella portuguesa en Canarias perdura en muchos elementos culturales, en edificios, instrumentos musicales, en el vocabulario del idioma español hablado en las islas, la toponimia local, los casos del Puerto de Sardina de Gáldar y el Barranco de Silva en Santa María de Guía. Estas relaciones históricas entre Canarias y Portugal, se inician con la conquista castellana del archipiélago, y posteriormente continúan, ya con la inmigración de numerosas familias portuguesas que llegaron a las islas con el establecimiento de la caña de azúcar, traída desde la Isla de Madeira. Desde el final de la conquista castellana de Canarias, llegan al archipiélago un contingente numeroso de portugueses que provendrían no sólo del continente, sino también de Madeira y Azores. Muchos de los portugueses emigrados a Canarias vinieron atraídos por los acicates que la Corona había otorgado a Canarias, especialmente el repartimiento de tierras a los nuevos colonos, la exención tributaria y las facilidades para el comercio con Indias al margen del monopolio sevillano. Apenas concluida la conquista de Gran Canaria (1483), su conquistador, Pedro de Vera, trae desde la Isla de Madeira a numerosos especialistas en la producción de azúcar. Como hemos visto, su presencia en Canarias no estaría únicamente relacionada con el azúcar, pues otros muchos vinieron atraídos por el repartimiento de tierras a los nuevos colonos. Los portugueses emigrados a Canarias no sólo destacaron como agricultores, sino también en oficios del mar, como comerciantes y artesanos. En definitiva, a lo largo de los dos días de duración del I Seminario podremos escuchar diversas conferencias de doctores y catedráticos universitarios de nacionalidad portuguesa y española alrededor de estas relaciones históricas entre Canarias y Portugal, todo ello con el objeto de divulgar en la sociedad grancanaria una historia compartida durante siglos entre ambos pueblos, el canario y el portugués.

SUBVENCIONA; CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.

COLABORAN; EXCELENTÍSIMOS AYUNTAMIENTOS DE GÁLDAR Y SANTA MARÍA DE GUÍA.

COORDINADOR; ABILIO DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ.