«Con 92 años sigo trabajando ya que con la pensión no me daría»

El ‘Festival del sur. Encuentro Teatral Tres Continentes’, de Agüimes, arrancó su 34ª edición con fuerza. El actor Héctor Alterio, con 92 años, invita hoy a un viaje en el tiempo, interpretando poesía y con el guitarrista José Luis Merlín. Hoy también se propone un espectáculo clown titulado ‘Chungo que te cagas’.

¿Cuál es la finalidad de ‘Como hace tres mil años’, qué ofrece al espectador esta obra dentro de la 34 edición del Festival del sur. Encuentro Teatral Tres continentes de Agüimes?

Es el título de un poema de Antonio Esteban Agüero, autor argentino de la provincia de San Luis [1917-1970], que narraba cuando miles de personas se acercaban a Homero para escucharle recitar sus poemas. Nosotros tenemos esa aspiración, que la gente se acerque a escucharnos, junto a la fantasía de que la pasión por la poesía vuelva a resurgir

Sus palabras y las notas de la guitarra son como una armonía muy delicada que no aburre durante esta obra.

José Luis Merlín, el guitarrista, también argentino, que me acompaña, y yo nos conocemos desde hace tres décadas y todo ha surgido de manera natural. Todo lo que se refiere a trabajar e interpretar los textos del poeta León Felipe, un autor maravilloso en sus metáforas y contradicciones, hay que hacerlo de una forma sencilla. Hay que transmitir su verdad, su gran verdad, y ahí conectamos José Luis y yo para llevárselo al público. En esta obra yo interpreto, no recito. El repertorio de este espectáculo representa la perfecta armonía entre los textos de León Felipe y las composiciones originales de José Luis Merlín.

¿Seguirá de gira con esta actuación en Canarias?

Esa es nuestra intención. Por el momento sólo tenemos esta presentación pero nos gustaría poder llevarlo a cuantos más teatros de Canarias, mejor. Nos gusta mucho venir aquí, a Gran Canaria, como a todo el Archipiélago canario.

Nacido en 1929 en el barrio bonaerense de Chacarita y que comenzó como actor en 1948, ¿qué le aporta interpretar este espectáculo a estas alturas?

Me aporta la satisfacción de hacer lo que me gusta con un poeta como León Felipe con el que me identifico plenamente y acompañado por un gran amigo a la guitarra. Yo lo que manejo es el silencio. Estoy tratando de que se me escuche, que se me vea, que se me atienda, que se me comprenda. Estoy hablando yo. Usted pagó para eso, y yo estoy aquí arriba y tengo que convencerle de que estas palabras, que he dicho cientos de veces, las digo por primera vez y para usted solo. Ese es el juego, y me divierte muchísimo.

¿Por qué sigue trabajando como actor a los 92 años de edad?

Porque vivo de esto y tengo que pagar cosas, y porque hago lo que me gusta. Amo ese estado de alerta, ese estar en vilo que me da el teatro. Eso me mantiene vivo. No estoy jubilado porque, en el caso de que lo estuviera, la pensión que me corresponde no me da para seguir manteniendo un tren de vida en el cual no tengo grandes lujos, pero hay que pagar el gas, el teléfono, la comida, la luz, que sube cada día...

¿Próximos proyectos?

Estoy abierto a cualquier propuesta y pendiente del teléfono.

¿Qué le parece que este festival sea una de las pocas ofertas que ofrece en cada edición teatro español, de Latinoamérica y de África?

Me gusta que tenga esa diversidad y riqueza, claro que sí. Es importante mostrar todas las culturas y si todas tienen cabida en un mismo festival, mucho mejor.