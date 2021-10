Personas sin etiquetas

Ingenio ha dado un pequeño gran paso en la inclusión de personas con discapacidad. 40 del municipio ya participan en el Proyecto Suma del Club Baloncesto Gran Canaria.

«Papá y mamá, lo he conseguido», exclamó, mientras con los dos dedos índices señalaba el cielo, Valvanera, llamada y conocida como Valva, cuando había logrado meter una canasta. Sus padres habían fallecido hacía unos quince años. Ella es una mujer con discapacidad y una de las personas que más tiempo lleva en el proyecto inclusivo Suma, y que es una iniciativa desde hace unos dos años del club Baloncesto Gran Canaria.

Valva entrena una vez a la semana en el pabellón Vega San José, en la capital grancanaria, como también lo hace Víctor, quien lloró de emoción cuando se le entregó su equipación del club claretiano por la emoción de haber conseguido hacer realidad su sueño.

Víctor y Valva son dos de las 320 personas con discapacidad de toda la Isla de Gran Canaria, con edades entre 4 y 63 años, que están incluidas en el Proyecto Suma y que forman parte también del CB Gran Canaria. Pues, desde hace un mes lo son también 40 personas que en su mayoría son de Ingenio. De ellas, 24 son del centro ocupacional de Carrizal y 16 -ocho y ocho- son alumnos de las aulas enclave de los Centros de Educación de Infantil y de Primaria (CEIP) Barrio Costa y Benito Pérez Galdós de Las Majoreras y de Cuesta Caballero respectivamente, en la villa de Ingenio. El club claretiano entregará pronto la equipación oficial a cada jugador.

La práctica regular del baloncesto les dará seguridad, autonomía, coordinación y psicomotricidad

El Ayuntamiento de Ingenio firmó hace un mes un convenio con el CB Gran Canaria y ponía en marcha este Proyecto Suma. Esta corporación local ha sido la primera de la Isla en implicarse y apostar por esta iniciativa a favor de la inclusión, mientras otros Ayuntamientos barajan hacerlo. «Y continuará en los próximos años. Ha venido para quedarse por los valores a favor de la inclusión que defiende», manifestó la concejala de Educación, Lorena Quintana.

«Nuestros chicos y chicas ya llevan cuatro entrenamientos, uno por semana, y de una hora. Y la práctica regular de este deporte no sólo les aportará el bien de hacer deporte, sino que a ellos les traerá otros beneficios, que serán seguridad, autonomía, coordinación, confianza, psicomotricidad y comunicación, entre otros muchos. Son personas sin etiquetas», explica la edil. «Además, se está trabajando la idea de celebrar en el mes de diciembre el primer torneo entre todos los participantes en el proyecto Suma», agrega Lorena Quintana.

Selenia Peñate, directora del centro ocupacional, resalta que «estar en este proyecto es una forma de participar y de normalizar, como coordinarse con otros centros». El centro ocupacional del grupo Envera, con una sede en Carrizal, planea sumarse en este proyecto y en los entrenamientos.

Desarrollo

La alcaldesa Ana Hernández manifiesta que esta iniciativa «es una herramienta para el desarrollo integral de estas personas, además de ser un elemento socializador e integrador. Los otros hombres y mujeres que forman los más de 300 participantes en Suma proceden de distintos centros educativos de la Isla; y de fundaciones, como la fundación Apadis, y asociaciones, como la Asociación Canaria Somos TEA; la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Actrade) y la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas.

Los otros protagonistas

Entre los 40 protagonistas de este proyecto y de los entrenamientos en la cancha del pabellón Chano Melián, en Carrizal, está Francisco Daniel, de 30 años, quien asegura que «me gusta mucho el baloncesto. Y admiro a jugadores como Savané, Pau Gasol y Kobe Bryant. No sólo estoy en el centro ocupacional, también participo en actividades del Espacio Joven y estoy en el grupo de música Amidagüe».

Delia Medina, de 46 años, afirma que «me gustó mucho la película Campeones [de Javier Fesser. de 2018]. La vi tres veces. Me siento identificada con la jugadora Collantes, que hacía Gloria Ramos».

«Me gusta mucho entrenar al baloncesto. También me encanta el fútbol. Soy del Real Madrid», puntualiza Guayarmina López, de 38 años.

Quien es muy rápido en cada partido es Jonathan Rodríguez, de 29 años. «Me gusta mucho el baloncesto, pero sobre todo jugarlo. Me divierto, además es por relacionarme con los demás».

«Una abuela me agradeció que a su nieto ya lo veía como a los demás», afirma el director Javier Choren

Javier Choren, director del Suma, fichó por el CB Gran canaria en 2019. Una iniciativa similar la desarrolló antes en Las Rozas [Madrid] durante nueve años. «Allí, me dijo una abuela de 93 años: ‘Gracias, Javier, he visto a mi nieto [participante en ese proyecto inclusivo] como a los demás. Ya me puedo morir’. Estos proyectos son necesarios», recuerda.

«Hace falta que volvamos a hacer los entrenamientos inclusivos, que suspendimos por la pandemia, entre la cantera y los chicos y chicas del Suma. A unos les sirve para conocer otras realidades y bajarse los humos; y a los otros socializarse. Un jugador con discapacidad hacer el doble de esfuerzo para conseguir la mitad que los otros», relata el entrenador. «Mi trabajo es de gran desgaste emocional, pero estoy satisfecho. Yo hice en Madrid el proyecto antes de que rodara Campeones, que realizó su labor de concienciación y normalización», concluye.