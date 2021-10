Gáldar y Agüimes clausuran sus festivales de cine y teatro

Gran Canaria afronta antes del puente del 1 de noviembre un fin de semana plagado con notables eventos culturales y festivos. Gáldar y Agüimes son los principales protagonistas con el cierre de sus festivales de cine y teatro, sin olvidar las fiestas de San Judas Tadeo en Moya, las de San Rafael en Santa Lucía de Tirajana o la IV Jornada Gastronómica del Gofio en Telde.

Gáldar.

La ceremonia de premios de las distintas secciones y la entrega de la Guayarmina de Honor a Carlos Bardem el sábado a las 21.00 horas en el Centro Cultural Guaires es el principal foco de atención de este fin de semana en Gáldar, que da carpetazo a su novena edición, la más internacional de un evento cada vez más consolidado.

El festival entrega al intérprete madrileño de 58 años su máxima distinción reconociendo los 25 años de su trayectoria profesional, tanto en cine como en televisión, en la que ha completado como actor más de una cincuentena de largometrajes.

Pero el programa del fin de semana arranca hoy a las 10.00 en el Teatro Consistorial con la charla ‘Directores y guionistas: condenados a entenderse’ a cargo de Elio Quiroga, uno de los más eminentes directores de las Islas. A las 12.00 horas continuará con la mesa redonda ‘Hierro; ¿Un antes y un después del audiovisual canario?’, que contará con la presencia de diversos actores de la serie, entre los cuales están Norberto Trujillo, Maykol Hernández e Iris Díaz.

A partir de las 17.30 horas, en el Centro Cultural Guaires se emitirá el segundo bloque de cortometrajes con el belga ‘Bluestar’, el ruso ‘Everything is very serious’, el austriaco ‘One left’, el español ‘Réplica’, el británico ‘Rise’, el español ‘Survivers’ y el belga ‘Spröcht’.

A las 19.30 horas es el turno de los largometrajes con ‘La hora más oscura’, ‘La última Navidad del universo’, ‘Unas cuantas bestias’ y ‘Todo por Jackson’.

Mañana sábado, mientras, a partir de las 16.30 horas se proyectan en el Guaires por cortos seleccionados por el jurado. Posteriormente, a las 21.00 horas se celebra la gala del FIC, que estará presentada por el periodista Kiko Barroso y la actriz y presentadora Carmen Alcayde.

Moya.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya ha preparado un amplio programa de actos religiosos y culturales para celebrar las Fiestas en honor a San Judas Tadeo en el municipio, que se desarrollará desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre. La Gala Solidaria ‘Villa de Moya: Va por ti La Palma’ y el acto de entrega de Honores y Distinciones 2021, además de conciertos y actividades para los más pequeños, forman parte del programa que ha puesto en marcha el Consistorio en honor al compatrono del municipio. Pero eso será la próxima semana.

Este fin de semana arrancan los eventos con la sexta edición del Encuentro de Bailadores de la Villa de Moya, que rendirá homenaje a Faustino Nuez Moreno y será la encargada de abrir este sábado 23 de octubre, en el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito, unos festejos marcados por la promoción de la cultura en el municipio. Este domingo, día 24, los más pequeños también podrán disfrutar del folclore con el II Festival Folclórico Infantil que se celebrará en el mismo espacio y contará con la participación de Coros y Danzas de Ingenio, componentes de la AF Guadalupe, con alumnado de la Escuela de Verseadores y de las Escuelas Artísticas Municipales de la Villa de Moya.

Mientras, la Casa-Museo Tomás Morales expone hoy a las 18.30 horas los trabajos de los finalistas del Concurso Internacional de Caricaturas y Humor Gráfico).

Arucas.

Este viernes tendrá lugar el taller de elaboración de carteles ‘Arucas contra la violencia de género’ en las dependencias de la concejalía de Políticas de Igualdad de 17.00 a 19.00 horas. Imparte la artista gráfica Noelia Verona en el marco del programa de actos ‘Arte en femenino’.

Por otro lado el municipio arranca con sus eventos dedicados al día de los difuntos. La obra de teatro ‘Relatos de amor, humor y muerte’ tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas en el Nuevo Teatro Viejo. El domingo le da el testigo a la performance ‘Mi biblioteca de noche - La resurreción de los libros’ a las 19.30 horas en el Centro Municipal de Cultura

La Aldea.

La obra de teatro ‘Mitad y mitad’ tendrá lugar a las 20.00 horas de este sábado en el Centro Municipal de Cultura.

Agüimes.

El Ayuntamiento de Agüimes cierra este fin de semana la 34 edición del Festival del Sur, Encuentro Teatral 3 Continentes, una cita consolidada en el panorama teatral canario que este año cuenta con la presencia de compañías nacionales, africanas y argentinas.

Este viernes 22 el día está cargado con cuatro espectáculos, tres con el sello nacional y uno maliense. A partir de las 11:00 horas, en el Teatro Cruce Tres Culturas, ‘Alicia’, un montaje infantil de la compañía vallisoletana Teloncillo. Ya por la tarde y desde las 19:00 horas comenzará ‘Potted’, un espectáculo de circo basado en la investigación del espacio, los objetos, las estructuras y el ritmo. A las 20:30 horas, la compañía Teatro Meridional de Madrid trae la obra de teatro ‘Turistas’. El día terminará con la compañía de danza de Mali Fatoumata Bagayoko y su puesta en escena ‘Fatou t’as tout fait’, donde el dolor, el miedo y la ira se hacen baile.

El sábado repiten ‘Alicia’ y ‘Chungo que te cagas’. A partir de las 30 horas el Teatro Auditorio Agüimes acogerá ´Un Poyo Rojo´ de la compañía argentina del mismo nombre. ´Un Poyo Rojo´ mezcla temas tan dispares como la danza, el deporte y la sexualidad. El día lo cerrará ´Emportats´, un espectáculo circense para todos los públicos con acrobacias, malabares, música y humor.

El Festival se clausurará el domingo 24 de octubre, a las 13:00 horas en la Plaza Ntra. Sra. del Rosario, con el espectáculo de circo ´Qahwa Noss Noss´. La compañía marroquí Colokolo brindará una actuación donde el cuerpo tendrá una papel más protagonista que las palabras.

Firgas.

Este viernes se presenta en Firgas el libro ‘El olor de la hojarasca’, de Eduardo García Benítez, en el Centro Socio-Cultural ‘La casa verde’ a las 19.00 horas, bajo la organización del colectivo La Vinca Ecologistas en Acción.

Eduardo García Benítez (15 de febrero de 1974) es natural de Arucas, profesor de Educación Primaria y Especialista en Educación Física. Autor prolífico en Redes Sociales con varias series: «Palabras para Roxana», «Mi Doliente Voz», «La Sombra del Ciprés (Suburbalia) y el Programa Digital La Ínsula de Sancho. Destaca su primer poemario, junto a la escritora tinerfeña, Luisa Chico «Delirios de Madrugada» (2018), publicado en la Colección Tigayga de la Editorial Cursiva.

Agaete.

En el municipio norteño tendrá lugar un encuentro de narración oral en el Huerto de las Flores. La Asociación Tagoral, junto con el Ayuntamiento de Agaete, organizan este encuentro benéfico por La Palma. Más de diez narradores de la isla van a celebrar el día mundial de las Bibliotecas con un encuentro muy especial de historias y cuentos en el Huerto de las Flores. Habrá dos horarios, a las 17.00 horas para todos los públicos, con un precio de tres euros, y a las 21.00 horas para adultos con un precio de cinco euros.

Santa Lucía.

El fin de semana se celebrará la Feria de Artesanía, que comenzará hoy en horario de tarde, continuará el sábado todo el día y se clausurará el domingo al mediodía. Todo ello en el marco de las fiestas de San Rafael. En la víspera, este sábado, habrá fiesta infantil de la espuma al mediodía en la Plaza de los Algodoneros. A las 19.00 horas en la plaza de San Rafael será la ofrenda de los colectivos del municipio.

El domingo 24 a las 20.00 horas será el tiempo del humor con el Comandante Lara y Compañía y a partir de las 22.00 en el Recinto Ferial actuará Efecto Pasillo.

Telde.

Por último, en Telde la banda canaria Red Beard ofrecerá este viernes, a las 20.00 horas, un concierto en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez antes de emprender una nueva gira por Europa. Esta es la segunda ocasión en la que esta formación musical se sube al escenario del teatro teldense con sus sonidos de raíces norteamericanas, con una fuerte influencia del country, el hillbilly, el bluegrass y el rock clásico, con los que ha cosechado grandes éxitos en sus giras internacionales. Red Beard ha editado ya tres trabajos discográficos, dos volúmenes de Nobody´s Brings Me Down, All Or Nothin’ y Dakota, y en este momento está ultimando la publicación de un nuevo disco, algunos de cuyos temas avanzará en el concierto de este viernes en Telde.

El municipio se suma también una vez más a la celebración del Día de las Bibliotecas y lo hace con un amplio programa de actividades que arrancó ayer y concluye el domingo con el lema ‘Leer, Aprender, Descubrir’.

Así, se ofrece un programa pensado para todos los públicos que incluye exposiciones, representaciones, presentaciones de libros, charlas–debate, sesiones de cuentos, música y teatro en el marco de las bibliotecas de Telde, el parque Arnao y el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

Por último, y no por ello menos importante, el Ayuntamiento y la Zona Comercial Abierta de San Gregorio trabajan de manera coordinada para impulsar la IV Jornada Gastronómica del Gofio, un evento con el que se quiere poner en valor el producto local, que arrancó ayer y concluye mañana en nueve establecimientos de restauración de San Gregorio.

Se trata de una acción impulsada por la asociación de comerciantes y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

Las especialidades se podrán encontrar en los establecimientos La Tunera, La Canela, Encurtidos Antequera, Churrería Melián, Mr Búho Drink and Food, Aquelarre, Luna Gastrobar, La Kantina, Oasis Chill Out.