El nuevo servicio de control del taxi en Gando estará listo en enero

Un nuevo servicio de control de los taxis que trabajan en el Aeropuerto de Gran Canaria, es decir, los de Ingenio y los de Telde para la recogida de pasajeros, comenzará a funcionar previsiblemente a partir de enero o febrero del próximo año, 2022. Este servicio de los apuntadores ya no será prestado por once taxistas, sino que prestará una empresa pública, con la supervisión y control de los Ayuntamientos de Telde e Ingenio. Además, supondrá la creación de once puestos de trabajo.

Para que comience a operar este nuevo servicio, tendrá que seguir una serie de trámites y de pasos. El primero será la aprobación de esta ordenanza municipal sobre el sistema de apuntadores en los plenos de las dos Corporaciones locales, que van de la mano en estos cambios. Así, este asunto aparece en el orden del día del pleno que se celebrará mañana lunes en Ingenio, y todo apunta a que será aprobado. Después, pasará a exposición pública durante un mes, a que haya o no alegaciones, y a su aprobación definitiva. Por todo ello, se espera que funcione el nuevo sistema en enero o febrero.

Respecto a los cambios, este servicio se prestará durante las 24 horas del día, y durante todo el año. Los taxistas pagarán una tasa fija cada mes de 98 euros. La cantidad total recaudada se destinará a costear las seguridad social y demás de los onces trabajadores, así como que la prestación sea posible durante todo el día y las nuevas tecnologías. La empresa pública teldense Fomentas contratará a once personas que dominen idiomas, la atención al cliente y las nuevas tecnologías.

Los dos Ayuntamientos han trabajado en esta materia con los objetivos de avanzar, modernizar y de proporcionar transparencia, además de responder a las demandas que existían.

Normativa

A parte de este cambio importante en relación a los taxistas que trabajan en el aeropuerto, en el pleno de mañana en Ingenio está previsto que se apruebe la nueva normativa del sector del taxi, lo que supondrá cambios y beneficios para todos los usuarios y usuarias del municipio.

Esta ordenanza reguladora del servicio municipal del taxi sustituirá a la que está vigente desde 2011. En primer lugar, se adapta a la normativa dictada por el Gobierno de Canarias. En segundo y tercer lugar, recoge las demandas del sector y las de los ciudadanos.

Sobre los cambios de esta normativa, que será para los taxistas que trabajen en el ámbito urbano, como en el aeropuerto, están entre otros: los taxistas podrán llevar un uniforme distinto en verano; habrá elementos eléctricos y tecnológicos para controlar la presencia de los taxis en toda la villa, con una superficie de 38 kilómetros cuadrados; y se contará con un grupo de taxistas voluntarios que sí llevarán mascotas en sus vehículos y según normas vigentes. No aumentará, ni disminuirá el número de licencias, 94.

Los funcionarios y encargados de la nueva normativa trabajaron con los presidentes de las dos cooperativas de taxis, y la presentaron a todos los partidos políticos. Tras ser aprobada, seguirá los pasos de exposición, recogida de alegaciones y aprobación definitiva.