El primer censo de Tirajana

El historiador y profesor Jesús Rodríguez Calleja ha estudiado un protocolo notarial escrito por el escribano Matías Espino Peloz que recoge en el facsímil ‘Censo de vecinos del Lugar de Tirajana de 1680. Comprometidos con la edificación de una nueva iglesia’. Este documento histórico recoge las palabras del sacerdote, que argumentó a sus vecinos que la falta de espacio en la iglesia provocaba que la gente que se quedaba fuera pasara frío en invierno y calor en verano, además de que era imposible enterrar a más fallecidos en el interior de la parroquia ante la falta de espacio. El párroco, según recogió el escribano y ha transcrito Rodríguez Calleja, aludió a las ofensas a Dios y a San Bartolomé por sus pecados, que se habían traducido en plagas de langosta y cigarrón durante siete años consecutivos.

Para ampliar la iglesia, el párroco argumento el crecimiento de la población y la imposibilidad de enterrar a los muertos por falta de espacio

Logró así el compromiso de los vecinos de Tirajana para aportar una cantidad económica en reales, que varió en función del nivel adquisitivo de cada vecino, y a pagar cada año el 24 de agosto, día del patrón San Bartolomé. Esta lista ya se considera la creación del primer censo de Tirajana. El vecino que más ofreció, Francisco Sánchez Sardina, vecino de Lugarejo de Santa Lucía, hoy otro municipio, aportó 900 reales o 90 carneros, y los que menos, varios de ellos, 60 reales. En total, se reunieron 22.404 reales para financiar la ampliación de la iglesia.

Y este compromiso económico había de cumplirse sí o sí, porque la obligación de pago afectaba a quienes adquirieron el compromiso así como a sus herederos y sucesores, bajo amenaza de ejucución. Cuatro compromisarios nombrados para recoger los pagos fueron ejecutados.

No todos los vecinos pagaron. El propio alcalde, Cristóbal del Toro y Heredia, que además había actuado como testigo en la creación del listado así como en el contrato de obra, no abonó cantidad alguna. Mientras que otros que no aportaron reales colaboraron en la obra, transportando la piedra, la cal o cortando madera. La obra se alargó durante 10 años y el dinero no fue suficiente, lo que obligó al Cabildo Catedral a ayudar con otros 800 reales.

Los vecinos reunieron 22.404 reales y el Cabildo Catedral aportó otros 800

En su estudio, Rodríguez Calleja ha analizado todas las afirmaciones del párroco para justificar la ampliación de la iglesia. Sobre el aumento de la población, alude a las Matrículas del obispo García Jiménez. Sobre el aumento de los fallecimientos, el historiador acudió al registro de defunciones «y sí hubo en esos años una alta mortalidad». «De hecho se recoge que muchos fueron enterrados fuera de la iglesias y que incluso algunos que eran pobres eran enterrados en sepulturas caras porque no había otro espacio», cuenta el historiador.

Sobre las plagas durante siete años seguidos, el profesor constata cuatro en los documentos históricos, así como una baja producción de trigo en esos años. Y sobre los pecados y la ofensa divina, Rodríguez Calleja recuerda que durante esos años la virgen del Pino fue bajada hasta la capital para pedirle clemencia.

El documento que el historiador presenta el 28 de octubre a las 18.30 horas en la parroquia de Tunte tiene tres partes: una histórica, una reproducción del documento original y su transcripción en castellano moderno. Está ilustrado con las vidrieras actuales de San Bartolomé y Santa Lucía.

La edición de este facsímil ha sido posible con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la empresa Azatia y la impresión de Gaviño de Franchy editores. Rodríguez Calleja ha lamentado que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana haya declinado participar en esta obra, que propuso al actual alcalde, Francisco García, y la edil de Cultura, Yaiza Pérez. «Ignoran la historia de su municipio y alegaron que la propuesta afectaba solamente a San Bartolomé», sostiene, «con esa afirmación han renunciado a la historia de su municipio hasta principios del XIX, cuando es independizó Santa Lucía». «Lamentablemente la historia se repite, aquel alcalde de Tirajana no aportó dinero para la iglesia y el Ayuntamiento de Santa Lucía olvida su historia», concluye.