«El festival es una ocasión única para acercar y conocer la realidad de otros países»

Francisco González, concejal de Cultura de Agüimes y director del Festival de Teatro del Sur, celebra el éxito de la 34 edición del evento, que aúna las culturas de Ámerica, Europa y África.

¿Cómo valora esta nueva edición del festival?

Cuando uno organiza eventos como este el principal objetivo es que venga gente. Tenemos una ventaja en ese sentido y es que el festival ya está muy asentado. Es su 34 edición, la gente lo conoce y los que vienen ya son un público afianzado. Estamos muy contentos con la participación este año. Más o menos habrán asistido unas 3.000 personas durante todo el transcurso del festival.

¿Qué es lo que más ha interesado de la oferta?

Este año contábamos con la participación de Héctor Alterio, un actor muy conocido. Era el cabeza de cartel y nos ha servido para atraer a mucho gente; personas que se acercaba al municipio solo para verlo a él se ha acabado quedando también en otros eventos al ver la programación. Además me gustaría resaltar que hemos vuelto a traer espectáculos de compañías de África (Marruecos y Mali) y Latinoamérica (Argentina). Al público le interesa ver obras extranjeras porque de normal no pueden acceder a ellas.

¿Cómo preparan un evento de estas características en época de covid?

De verano hasta ahora se han suavizado mucho las restricciones y hemos podido operar mejor. Esta programación la tenemos cerrada prácticamente en marzo, pero ahí no sabíamos como iba a evolucionar la pandemia. Afortunadamente ha ido todo a mejor. Por otra parte una de las complejidades ha sido conseguir los visados de los grupos africanos, pero hemos tenido la colaboración de Casa África y pudimos traerlos a todos sin problema.

Es el festival de teatro más antiguo de Canarias. ¿Cómo ha madurado?

Antes era un festival con muchos menos recursos, tanto técnicos como profesionales. Salía adelanta prácticamente gracias a los voluntarios y con el tiempo se ha ido profesionalizando. La ayuda de los voluntarios aún así siempre ha sido clave, pero la hemos perdimos en los años de pandemia. Esperamos y deseamos que el próximo año puedan volver a formar parte del evento.

¿Ha aumentado la afluencia año tras año?

Creo que después de la cuarentena y de los meses de mayor proliferación de contagios por el covid las ganas por parte de la ciudadanía de asistir a eventos culturales ha aumentado. Aún así es verdad que como todo festival tiene sus vaivenes, nunca se sabe exactamente de qué depende. En estas últimas tres ediciones sí hemos notado una participación más creciente y eso está bien.

"Durante muchos años este evento ha sido una oportunidad en España de ver obras de fuera»

¿El festival fue planteado como un evento internacional desde el principio?

Nació con un concepto tricontinental. Canarias está entre América, Europa y África, siempre ha sido un lugar de paso y de intercambio de culturas. Así que el festival es una ocasión única de acercar y conocer a través de la cultura, de las artes escénicas, la realidad de estos lugares. Sobre todo fomentamos mucho los actos vinculados a África porque es el continente que tenemos más cerca, pero es el más desconocido para la mayoría de nosotros.

¿Qué crees que aporta este evento a la sociedad canaria?

Ofrece propuestas con contenido social, no es un teatro comercial. Todos los espectáculos tienen un mensaje, un compromiso social. Es importante dar a conocer a los asistentes qué es lo que ocurre en otros puntos. Es una forma de concienciar y aprender. Eso es lo que lo diferencia. También el encuentro entre artistas de otros continentes, que no se suele dar. Durante muchas ediciones este festival ha sido la única oportunidad en España de poder ver unos días espectáculos de fuera. Todavía no siguen existiendo muchos eventos así, que enriquecen muchísimo no solo al público sino a las mismas compañías de teatro.

Además de acercar otras culturas al municipio, ¿también consigue visibilizar Agüimes en el extranjero?

Sí. Todas las compañías que han venido de fuera a este festival hablan del municipio en su regreso a casa. Eso nos ha servido también para aumentar nuestras relaciones allí, ya que nos han recomendado en varias ocasiones. Es una forma de dar a conocer la localidad y también a Canarias.

¿Tiene tanta visibilidad el evento como debiera?

Creo que mucha gente aún no lo conoce y supongo que tiene que ver con los pocos medios que tenemos. No tenemos un presupuesto tan alto como el que tienen otros festivales de la Isla. Además Agüimes es un pueblo que está alejado del centro. Tenemos esta realidad, por eso tenemos que trabajar más en la comunicación para que siga llegando a más gente y seguir esforzándonos en diseñar la mejor programación.