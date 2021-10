Tenso casa a cara entre Conchi Narváez y Alejandro Marichal en el Pleno

“Me parece incorrecto en las formas, porque recibimos esta documentación a las 14.30 horas del jueves”, dijo Marichal, “y además esta propuesta es totalmente antidemocrática porque está proponiendo organizar el grupo político de CC y eso no es serio señora Narváez”. Narváez, por su parte, señaló que lo que llevaba era una propuesta. “Si a usted no le gusta la vota en contra, pero no me tache de ser antidemocrática porque ya ha tenido su turno”, dijo, al tiempo que retiró la palabra al líder nacionalista. “El Pleno lo dirijo yo porque soy la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana en este momento”.

"Es una cuestión de sentido común y democrático", señaló Marichal

Ante esto, Marichal prosiguió con su reclamación para que no se debatiera este punto del orden del día aludiendo al artículo 174.3 del Reglamento Orgánico Municipal, que establece que “cualquier variación en un grupos político municipal adscrito a cada comisión permanente exigirá la presentación de un escrito firmado por el portavoz del grupo y dirigirlo al alcalde”. Así, consideró Marichal que la alcaldesa cometía un ilegalidad. “Es una cuestión se sentido común y sentido democrático; los grupos políticos se organizan ellos, no los organiza un tercero”. “Lo hace con malas artes”, sostuvo Marichal, comentario que contestó con sarcasmo Narváez. “A mi me va a dar clases de artes Alejandro Marichal”

Tras esta discusión, la alcaldesa dio paso a la votación, que salió adelante con 21 votos a favor y 3 en contra.