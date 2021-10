Mogán necesitará 3.375 casas más en 2030 por el aumento de población

El municipio de Mogán necesitará en el año 2030 un total de 3.375 viviendas más para atender el crecimiento de la población, que se estima que para entonces alcanzará las 28.521 personas empadronadas, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), una cifra que está lejos de las 20.487 que figuran inscritas en el censo de la localidad hasta 2020 y de los 24.225 vecinos que vivían en 2012, cuando el censo anotó el dato más alto en la historia de este ayuntamiento La proyección demográfica de Mogán, elaborada por el Istac para el período 2019-2030 y que recoge el Plan General de Ordenación, hasta hace unos días en exposición pública, revela un aumento de residentes en el municipio en los próximos nueve años de 8.309 personas, partiendo de un padrón de 20.212 personas en 2019. Y para que toda esta población tenga un techo, en Mogán se tendrá que construir vivienda sí o sí. De hecho, conscientes de la demanda de vivienda, el Consistorio ha cedido seis parcelas a Visocan y el Instituto Canario de Vivienda para la construcción de casas públicas al tiempo que ha dado vía libre a Lopesan para construir 350 viviendas sociales en Arguineguín.

En 2021, el municipio registra 20.487 personas empadronadas y un parque de 8.301 viviendas residenciales, según datos facilitados por el Ayuntamiento, fecha para la cual las previsiones del Istac establecían una necesidad de 8.494 casas. En total, de aquí a 2030 el municipio debería contar con 11.584 viviendas.

La previsión de crecimiento de población que realiza el Istac y recoge el PGO se realiza atendiendo al crecimiento experimentado en la década anterior, entre 2008 y 2018, cuando se registró un aumento medio de población del 5.07% anual entre personas de orgen canario, 1.265 personas al año procedentes del resto de España y 7.443 personas extranjeras, valores que se mantuvieron estables durante esa etapa.

Con los datos sobre el previsible crecimiento de empadronados en Mogán para 2030 en la mano es cuando el PGO entra a calcular el número de viviendas necesarias para atender a la población estimada para ese año. Para calcularlo es necesario acudir al Censo de Población y Viviendas de 2011 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística cada 10 años -los de esta década se publicarán al cierre de este ejercicio-. Así, en Mogán había censadas 22.487 personas y una bolsa de 9.279 viviendas aquel año. Una sencilla división permite obtener un ratio de 2,46 residentes en cada vivienda, que será el dato que utilice el PGOpara calcular las casas que precisa este municipio.

En este sentido, por ejemplo, para una población de 20.212 personas en 2019 eran necesarias 8.209 viviendas, para 2025 se estimará que habrá un padrón de 24.183 personas y se necesitarán 9.822 viviendas y para el horizonte 2030 es cuando se alcanzarán los 28.521 censados y se precisarían las 11.584 casas.

Extranjeros no empadronados

Ahora bien, el estudio elaborado por los redactores del PGO introduce una variable que modifica el número de viviendas que requeriría Mogán al incluir a los extranjeros no empadronados.En este caso alude a la cifra de viviendas residencias registradas en 2018, año previo al horizonte 2019-2030, cuando Mogán tenía 10.393 casas. Sobre esta cifra elimina a los extranjeros dueños de inmuebles residenciales que no está empadronados, un total de 1.570, y también las que son propiedad de sociedades, otras 612. En total, 2.182 viviendas que son de personas o empresas no empadronadas, lo que supone un 21% del total de viviendas residenciales.

Aplicado ese porcentaje del 21% sobre las 11.584 viviendas necesarias para alojar a los empadronados, resulta un total de 2.432 viviendas en manos de residentes no empadronados o sociedades, señala el PGO, por lo que en la estimación de la vivienda es preciso reflejar también esa variable.

Como resultado de todo ello, el municipio contaría en 2030 con 34.509 residentes de los que 28.521 estarán empadronados y 5.988 no, y un total de 14.016 viviendas, de las cuales 11.548 estarán en manos de las personas censadas y 2.432 propiedad de extranjeros no residentes y sociedades empresariales.

El Ayuntamiento ha cedido suelo al Instituto Canario de Vivienda y Visocan para construir casas

Para ir alcanzando estas cifras, el Ayuntamiento de Mogán ha pusto ya en marcha varias iniciativas al objeto de que el municipio cuente con más casas. Por un lado ha cedido al Instituto Canario ce Vivienda seis parcelas municipales para la construcción de vivienda pública: dos terrenos en Puerto Rico, uno de 6.996,9 metros cuadrados y otro de 6.000 metros; otro de 1.761,75 metros cuadrados en Lomo Quiebre. Por su parte, a Visocan le ha cedido una parcela en El Horno, otra en la calle La Cardonera, en Veneguera, y otro solar en la Loma de Pino Seco, en Arguineguín.

Por otro lado, ha dado vía libre a Lopesan para la construcción de 350 viviendas sociales distribuidas en varios bloques en una parcela de 13.000 metros cuadrados propiedad de la compañía.

